Yiğit Okan Hepimizi Gök Kubbe’de Birleştirdi

Kınay Production etiketiyle "Gök Kubbe" isimli ilk tekli çalışmasını bizlerle buluşturan Yiğit Okan, Rock müziğinin başarılı genç solukları arasında ilk sıralarda yerini aldı.

Geçtiğimiz haftalarda Amasra’da düzenlenen “Barış Akarsu’yu Anma Konserinde” sahne alan Yiğit Okan, hayranı olduğu Barış Akarsu için sevenlerine şarkılar seslendirdi.

Anadolu Rock tarzını yeniden canlandırmaya çalışan genç rockçı ile biz de bir araya geldik. Müziğe, kendi hayatına ve Rock müziğine dair konuştuk. Şimdi sizlerle…

Hoş geldin Yiğit Nasılsın?

Teşekkür ederim Elif. Sen nasılsın?

Geçtiğimiz aylarda çıkarmış olduğun ‘Gök Kubbe’ adlı şarkınla söyleşimize başlamak istiyorum. Şarkı hakkında bize bilgi verebilir misin?

Bir televizyon kanalında yarışmaya katılmıştım o yarışmada finalde kaybetmiştim. Yarıştığım süreçte beni dinleyen bir kitle oluşmuştu. Yarışma sonrasında ise şarkıyı çıkarmaya karar verdik.

Şarkı ne kadar süre içerisinde hazırlandı?

‘Gök Kubbe’ klibi ve kaydı ile birlikte bir buçuk iki ay içerisinde hazırlanmıştı.

Şarkıda kimlerin emeği var?

Şarkıda birlikte çalıştığım çok değerli dostlarım ve arkadaşlarımın emeği var aslında. Bu serüvende yanımda olan herkese sizin aracığınızla teşekkürlerimi tekrar iletiyorum. Bu uzun ve çetrefilli bir yol, dolayısıyla çevrenizdeki insanların size inanması ayrıca bir güç oluşturuyor. Öncelikle bana inanların başında ailem geliyor, yanımda olduklarını hep hissettiriyorlar dolayısıyla onların emeği büyük. Gök Kubbe’nin klibini Pirana Film olarak başarılı genç yönetmen arkadaşım Ekrem Doydu çekti. Şarkının aranjesini kıymetli bir insan Mehmet Yöntem ile yaptık. Klibi kış aylarında çekmiştik oldukça soğuktu, zorlu şartlarda bir an bile oflamadan klibimde yer alan kardeşim Buse Demirel’in de emeği var. İsimlerini sayamadığım işin mutfağında, çekimlerde ve süreçte yanımda olan birçok kişi vardı. Hepsine ayrıca teşekkür ederim.

Klip çekimleri nasıl geçti ne kadar sürdü?

Klip çekimleri bir gün sürdü, Kış ayları olduğu için çok soğuktu. Benim için durum biraz daha kolaydı ama bana eşlik eden kardeşim Buse için oldukça zordu. Senaryo gereği İncecik tül gibi bir kıyafeti vardı. Onun haricinde gayet güzel bir işti. Hepimizin içine sinen bir iş oldu.

Kardeşinin oyunculuk deneyimi var mıydı?

Kardeşim uzun bir süredir oyunculuk eğitimi alıyor. Şuan da devam ediyor zaten. İnşallah onu da başarılı bir oyuncu olarak projelerde göreceğiz.

Şarkıda, “ ‘Gök Kubbe’den bir ses duymalı diyorsun” – Bize nasıl sesler geliyor Gök Kubbeden?

Aslında bunu tek bir cümle ile açıklayamam. Özge Hanım’da yardımcı olmuştu ben bu şarkıyı yazarken. Birçok anlam barındıran ifadeler bunlar. İnsanın iç sesi diyebiliriz, düşündüğümüz , hissettiğimiz hayatta istediğimiz durumlarla ilgili her durum.. Şarkının içine girmek lazım. Onu insanlara bıraktım.

Yani hissettiğini dinleyen kişinin kendisine bıraktın?

Evet. Benim hissettiğim, benim içimde.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Akarsu için, geçtiğimiz haftalarda bir konser düzenlendi. Konserde sende sahne aldın. Nasıl geçti senin için bu konser?

Konser çok güzel geçti. Çünkü yıllardır böyle konserler için uğraşıyoruz. Barış Akarsu gecesinde şarkı söylemem için istenmem, benim için çok önemli bir durum. Barış Akarsu’nun ailesi tarafından çağırılmak güzel bir duygu.

Bu senin ilk konserin miydi?

Konser sahneleri yapıyorum. Ama ilk olarak sahne aldığım Açıkhava konseri o geceydi. O yüzden böylesine anlamlı gecede ilkleri yaşamak çok mutlu ediciydi.

Konsere kaç kişi katılmıştı?

O gecede yaklaşık on bin kişi vardı. İnanılmaz görkemli büyüleyici bir ortamdı.

Barış Akarsu’yu çok sevdiğini biliyorum. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersin?

Ufaklıktan beri hep Cem Karaca, Barış Manço dinledim. Anadolu Rock tarzında büyüklerimizin devamında Barış Akarsu kendi tarzında kendi tavrında kimseye özenmeden var oldu. O yüzden onu çok beğenerek izledim, şarkılarını da söylüyorum zaten. Barış Akarsu’yu çok severim. Benim için ilk üç sanatçıdan biridir.

Annesiyle bir araya geldiğinde neler hissettin?

Çok garip bir histeydim Elif. Annesi, Hatice Anne, Barış Abi’yi gerçekten yaşatıyor. Evin içinde, ellerinde taşıdığı yüzüklerde her yerde onu anıyor. Aramızda inanılmaz garip bir organik bağ oluştu. “Oğlumu şöyle güzelce bir yad et” dediğinde sadece sarılabildim. Amasra’da sahnede söylemiştik, onun memleketinde, onun sahnesinde, onun hayranları için buradayız dediğimizde, orada her bir köşesinde Barış Abi yaşıyor ona tanık olduk. Çok değişik duygulardı bir süre kendimize gelemedi diyebilirim.

Anadolu Rock tarzını tekrar canlandırmak istediğini söylemişsin. Uzaklaştık mı sence Anadolu Rock müziğinden?

Evet, bence öyle. 90’larda çok vardı Rock Müziği. Gerçekten Rock Müziği kültürü vardı. Dinleyenleri vardı. Son dönemlerde birazcık daha pop müziğine döndü. Anadolu Rock müziğine fırsat verilmeli alan açılmalı diye düşünüyorum. Ben kendi içimde bu müziği hissediyorum. Tekrardan canlandırmaya çalışacağım.

Seninle birlikte Anadolu Rock ‘ı yükseltebilecek ilerletebilecek kimseler var mı ?

Şuan gündemde olan sanatçılarımız, büyüklerimiz var tabi. Yeni çalışmalar yapan kimseyi tanımıyorum açıkçası.

Anadolu Rock deyince şüphesiz ki Cem Karaca, Barış Manço akla geliyor. Ne söylemek istersin bu ustalar hakkında?

Bu isimler gerçekten bu tarzın babaları diye tabir edebileceğimiz isimler. İmzalarını o kadar güzel bırakmışlar ki yarattıkları durumun tarifi yok. Anadolu Rock adına yapılabilecek her şeyi yapmış , Anadolu ezgilerini müziğinde barındırmış müzisyenlerdi. Cem Karaca, Barış Manço, Moğollar, Erkin Koray dinleyerek büyüdüm hepsi örnek aldığım büyük isimler.

Bizler seni ilk olarak Rising Star yarışmasında tanıdık. Yarışmada çok başarılıydın ve finalistlerden biri oldun? Nasıldı o süreç? Yarışmanın bir katkısı oldu mu?

Kerim Tekin’in menajeri Halis Bütünley ile görüşüp konuştuktan sonra çok fazla ikna etmişti beni. Manevi anlamda bu işe daha çok bağlanmama neden olan kişilerden biridir. Kısa bir süre önce vefat etti. Ama bu yola girerken hayatıma büyük iz bırakan isimlerden biridir. “Sen çok büyük bir isim olacaksın ama birilerine bir şeyleri kanıtlamamız gerekiyor” derdi. O dönemde hem kendime hem de başkalarına yaptığım müziği kanıtlamam gerekiyordu. Yarışma o sıra vardı birlikte çalıştığım bir arkadaşım sürpriz bir şekilde beni yarışmaya kaydettirmiş. Arandım daha sonrasında süreç başladı. Oldukça heyecanlı bir deneyimdi. Önemli olan sonuna kadar gelmekti ve finali gördüm. Beni yeni yeni insanlar tanıdı. Yarışmadan sonrada beni desteklemeye devam eden insanlar oldu. Yarışma bu anlamda güze oldu.

‘Gök Kubbe’ dışında hazır olan şarkıların var mı?

Evet, tabi ki var sürekli üretmeye çalışıyoruz. Kısa bir zaman önce sektörün önde gelen isimlerinden kıymetli Şahin Özer ile anlaştık. Onunla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Plan ve projelendirme kısmındayız. Belki eskilerden bir parça ile sürprizde yapabiliriz. Şahin Özer’in tecrübesiyle güzel bir iş olacaktır diye düşünüyorum.

Pop bir parçayı cover yapar mısın?

Söylediğim parçaların hepsi rock parçalar oluyor ya da özümüz olan türküleri seslendiriyorum. İkisinin dışında çok fazla açamıyorum kendimi açıkçası. Kendim olanı yapmaya çalışıyorum. Sevmediğim bir şeyi söylemek beni mutlu etmiyor. İleride ne olur bilemem tabi ki şuan da bu yönde fikirlerim…

Sahnelerin nasıl geçiyor? Sahnede seni izlemeye gelsek nasıl şarkılar dinleriz, şaşırtabileceğin durumlar var mı?

Bütün söylediğim şarkılara eşlik ediliyor. Bunun sebebi de genelde yaptığım müziği sevenler dinlemeye geliyorlar diye düşünüyorum. Az dinlenen her yerde çalmayan söylenmeyen parçalar unutulmuş rafa kaldırılmış parçaları genelde sahnelerimde söylüyorum. Çünkü bu parça sesleri yükselince benimde hoşuma gidiyor. Ben sahnedeyken insanların keyif aldığını görebiliyorum. Çok içten eşlik ediyorlar çünkü.

Youtube kanalın var ve orada hem kendi şarkılarını hem sevilen türküleri paylaşıyorsun nasıl gidiyor? Nasıl yorumlar alıyorsun?

Kanalımı açalı kısa bir süreç oldu. 7, 8 aydır aktif olarak şarkılar atıyorum. Çok güzel geri dönüşümler alıyorum. Oradan dinleyenlerle gerçekten çok organik bir bağ oluşuyor aranızda. Aboneler güç geçtikçe artıyor. En çok dinlenen şarkılar “Oy Gelin” türküsü, ‘Sürgün’ parçası ,‘Hasret’ türküsü , ‘Deniz Üstü Köpürür’ gibi şarkılar çok sevildi. Oradaki aileyle kitlemin büyüdüğünü hissediyorum.

Biraz Seni tanıyalım müziğe nasıl başladın nasıl karar verdin?

Müziğe küçük yaşlarda başladım. Ortaokulda blok flüt çalıyordum. Üflemeli enstrümanlar kursuna gittim. O derste gördüklerimiz dışında ben duyduğum bütün şarkıları çalıyordum. Daha sonra bağlama, piyano, ney yan flüt gibi enstrümanları da kendim öğrendim. Sürekli farklı farklı enstrümanları deneyerek hazneme katıyorum.

Profesyonel olarak ne kadar zamandır müzikle uğraşıyorsun?

Aslında 10 yılı aşkın bir süredir müzikle uğraşıyorum fakat yarışmayla birlikte profesyonel devam etmeye başladım diyebiliriz. Yaklaşık 3 yıldır profesyonel olarak çalışmalarım devam ediyor.

Grubun var mıydı?

Grubum hiç olmadı. Hep tek bir şeyler yapmaya çalıştım.

“Futbolcuydum Müziği Seçtim”

Ailende müzikle uğraşan var mı? Müziği seçtiğinde ailen ne dedi?

Ailemde müzikle uğraşan hiç yok. Ben aslında futbol oynuyordum. İşin o kısmında da baya aktiftim diyebiliriz. Güzel takımlarda yer aldım. Futbolcu olmayı çok istedim. Bazı şanssızlıklardan ötürü B planımı uyguladım diyebiliriz. Müzik hayatımda hep vardı. Müziği tercih ettim.

Hangi Enstrümanları çalabiliyorsun?

Yan flüt, ney, mey, kaval, bağlama, ritimlerin birkaçını çalıyorum. Birde piyano çalıyorum.

Günümüzde yeni çıkış yapan isimlerden kimleri beğeniyorsun?

Son dönemde Mabel Matiz’i çok dinliyorum, farklı ve yeni bir soluk bence. Popüler müzik içerisinde Aleyna Tilki çok başarılı… Birbirine benzeyen müzikleri sevemiyorum. Maalesef müziğin şuan ki hastalığı da bu yönde aşırı benzerlik, alt yapılar aynı sözler farklı. Tüketim çağında müzik de aynı şekilde yürüyor. Biraz bu algıyı yıkmamız gerekiyor bence farklı bir soluk gerekiyor.

“Müzik Benim İçin Özgürlük Demek”

Pop bir albüm teklifi gelse kabul eder misin?

Bu şekilde çok iyi isimlerden iyi teklifler aldım. Ama yapmak istemedim hiçbir zaman, sevmediğim bir tarzın içinde olursam kafesin içinde gibi hissederim muhtemelen. Müzik özgürlük demek, özgür olamadığım bir alanda iyi şeyler üretemem diye düşünüyorum. Şimdilik pop müziği konusunda fikirlerim bu yönde ilerde değişir mi bilemem tabi ki.

Şu sıralar dinlediğin ilk 5 şarkı desem?

Emre Sertkaya dinliyorum, yeni çıkan şarkısını . Can Gox ‘Dal Goncayı Bir Sabah’ , Cem Karaca ‘Delikanlı Sevdası’ bu ara çok dinliyorum. Bir de Mabel Matiz tabi ki ‘Öyle Kolaysa’ güzel bir proje bence. Şu an aklıma gelenler bunlar.

“Erkek Sevenlerim Daha Çok”

Genç kızların sana olan ilgisi nasıl?

Sizin sorduğunuz üzere genelde erkek sanatçının kadın dinleyeni fazla olur. Çok enteresandır ki çok yakın tarihe kadar yaptığımız istatistiklere bakarsak erkek dinleyicim çok daha fazlaydı. Yeni yeni genç kızlar çoğalmaya başladı. Sebebi bizde bilmiyoruz bu durumun.

Bir oyunculuk teklifi gelse kabul eder misin?

Oyunculuk eğitimim var aslında, müzikte tam istediğim noktaya geldiğimde onu da yapmak isterim.

“Saçlarımı Kestirmeyeceğim”

Saçlarını kestirmeyi düşünüyor musun?

Bazen düşünmüyor değilim ama bu fikir çok uzun sürmüyor. Seviyorum saçlarımı kestirmem büyük bir olasılıkla. Yaklaşık 5 yıldır uzun kullanıyorum zaten.

Sosyal medya hakkında neler söylersin Bu kadar hayatımızda olmasına ne diyorsun?

Dönem onu gerektiriyor şuan. TV, radyolar bir yana pastanın büyük bir çoğunluğu sosyal medya olmuş durumda. Dezavantajları tabi ki var, doğru kullanmayı bilmek lazım.

Mümkün olmasa bile dünya sence nasıl bir yer olmalı? Böylesi mümkün değil ama böyle bir yer olmalı dediğin konular nedir?

O kadar kötü şeyler yaşıyoruz ki iyi şeyleri temenni etmek aklımızın ucuna gelmiyor bile. Sevgi, barış olsa herkes doğru yaşasa diyebilmem bile 5- 10 saniye... Ama şu dönemde iyi insan olabilmek, insanlara değer vermek , çalışkan bireyler yetişse topluma fayda sağlasa, birlik, beraberlik dayanışma hepimizin istediği şeyler aslında..

Yakın zamanda neler bizi bekliyor senin projen olarak?

Şahin Özer önderliğinde güzel bir parçayı kliplendirip dinleyenlerime sunacağız. En yakın planımız şuanda bu. Daha sonrası için planladığımız birçok proje var. Kendi bestelerimin de içinde olduğu güzel bir albüm çalışması gibi...

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Hepsini çok seviyorum. Farklı bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Eskilerden özlediğimiz tınıları yeni döneme uyarlayama çalışacağım. Bunu başarabilmek için çok çaba sarf ediyorum ve benimle birlikte çok çaba sarf eden, yanımda olan kişiler var. Örnek aldığım isimler var ama kimseye özenmiyorum. Bana ve müziğime sahip çıkan herkese çok teşekkür ederim. Umarım okuyanlar içinde keyifli bir sohbet olmuştur. Sana da teşekkür ederim Elif güzel sohbetin için…

Doğum Tarihi: 04.01.1995

Burcu: Oğlak

En sevdiği huyu: Kendimi övüyor gibi olmayayım ama genelde vicdanlı ve merhametli olduğumu söylerler.

Sevmediği huyu: Sinirli ve gerginim

Uğurlu sayısı: 3

Uğurlu günü: Cumartesi günü

En sevdiği renk: Siyah

En sevdiği çizgi film: Tom ve Jerry

En sevdiği söz: Özgürlük

Söyleşi: Elif Günay

Fotoğraf: Umut Anıl Süslü