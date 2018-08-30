Yetenek Abidesi: Onur Sermik

Röportaj: Funda Akosman Erman

Merhaba, sizi sizden dinleyebilir miyiz? Kariyer yolculuğunuz nasıl başladı ve devam etti?

Merhabalar, aslında ben hiç oyunculuk yapmak istemiyordum. Rahmetli amcam Vehbi Dinçcan bu işi yapmam gerektiğini ve çok yetenekli olduğumu söylemişti, bana hep güvendi ve beni oyunculukla tanıştırdı, sağolsun istemediğim şey olan oyunculuk, hayatımın aşkına dönüştü sayesinde,o bana bir el verdi ben gerisini getirdim, konservatuarı kazandım, eğitimimi tamamladım ve sonrasında diziler geldi.

Bugün sevilen sempatik bulunan tanınan bir isimsiniz, bu size ne hissettiriyor ve neler düşündürüyor? Örneğin komedi rolleri dışında yer almayı da düşünür müsünüz?

Çok mutlu edici, tanımadığım birçok insandan her gün çok güzel mesajlar alıyorum, sevilmek dünyanın en güzel hissi, hislerimiz her zaman karşılıklı, bence bundan kaynaklı, bir gün bu işlerin sonunun geleceğini ve para biriktirmekten de kariyerden de önemli olan şeyin insan biriktirmek olduğunu aklımdan çıkarmadığım için böyle bir ilişki kurabildim.

Doksanlar, Çocuklar Duymasın dizileri aileye hitap eden seviyeli diziler, kitlelerin beğenisini kazanmış unutulmaz klasikler arasına girmiş yapımlar, ilk nasıl başladı başarılı kariyeriniz?

Bugüne kadar oyunculuk tarzım ve anlayışımında etkisiyle tiyatroya başladığımdan beri hep komedi oyunlarında yer aldım,dizilerde de bu şekilde devam etti, ama komedi dışında bir şeyler yapmak çok istiyorum ve bu isteğim sanırım kısa bir süre sonra gerçekleşecek sürpriz olsun.

Sadri Alışık Tiyatrosu size neler kazandırdı? Allah rahmet eylesin Sadri bey de sevgili Çolpan hanım da nurlarda yatsınlar, onları da analım, büyük isimler.

Ben sadece tiyatroda oynayan bir oyuncuydum, bir gün Birol Güvenin yeni bir dizi yapacağını ve seçmeler olacağını öğrendim, oldukça zorlu ve birçok aşamadan geçerek seçmeleri kazanmayı başardım ve Doksanlar dizisine dahil oldum. Hayatımda ilk defa dizide oynamaya başladım, 38 bölüm sürdü çok şey öğrendim çok mutlu oldum, kariyerim böyle başlamış oldu.

Allah rahmet etsin, sevgili Sadri Alışık ve Çolpan İlhan çok önemli isimlerdi, evlatları Kerem Alışık da öyle. Çok şey öğrendiğim yıllarımı geçirdiğim ilk defa sahneye çıktığım bir kurum olmuştur benim için Sadri Alışık Tiyatrosu, hakkını ödeyemem bugün buradaysam etkisi çok büyüktür.

Stand up çalışmalarınız olmuştu, devam etmeyi düşünüyor musunuz?

2012 yılında stand-up yapmaya hobi olarak başlamıştım, oyunculuk yaparken yanında eğlence amaçlı babamın hikayelerini anlatıyordum ve birden sahneye çıkmaya başladım yaklaşık 250 gösteri yaptım, youtube'da birçok videom var stand-up üzerine en son 2016 yılında sahneye çıktım ve ara verdim, şu an için tekrardan stand-up yapmayı düşünmüyorum oyunculuk yapmak istiyorum.

Ülkemizde stand up nasıl bir yerde sizce? Örnek aldığınız beğendiğiniz isimler var mı?

Ülkemizde tabiki stand-up dediğimizde akla gelen tek isim Cem Yılmaz. Adını anmadan bu konuda konuşmak artık günaha girmek gibi,ben dahil bence herkesin üzerinde bir Cem Yılmaz etkisi var, hepimiz için tek ve önemli bir örnek ama stand-up her geçen ülkemizde bana göre gelişmek yerine geriliyor, çünkü artık herkes sahneye çıkabiliyor ve herkes komik olduğunu düşünüyor ama neye göre kime göre, bence Cem Yılmaz dışında çok başarılı diyebileceğim bir stand-upcı yok, iyi komedyenler var ama stand-up yapan herhangi birisi yok. Ata Demirer hariç tabiki oda büyük bir ustadır, Yılmaz Erdoğan hakkında bir söz söyleme haddini kendimde bile göremem ben yeni nesille ilgili fikrimi söylemek istedim yanlış anlaşılma olmasın şimdi:=), yeni nesilin arasında bence ciddi başarı sağlayacak bir komedyen yok ve pek olacak gibi de durmuyor.

Yeni projeleriniz neler?

Yeni bir dizi projem var bu sezon olacak, ama bu konuda detay vermem şu an için yasak, ciddi bir dram olacak, ilk size haber vereceğim söz veriyorum:=) 1 ay içinde açıklanır dizi, şu an cast çalışmaları devam ediyor.

Hayat felsefeniz nedir hep pozitif görüyorum sizi maşallah?!

Bundan yaklaşık 2 ay önce annem çok ciddi bir kalp krizi geçirdi ve ölümden döndü, bu olay benim kollarımda gerçekleşti bu olaydan sonra hayata bakış açım değişti, içinden canlı çıkamayacağımız bir hayatı çok ciddiye almamam gerektiğini zor ve acılı bir yolla olsa da öğrenmiş oldum, hayata çok negatif bakan bir insandım aslında, kafama çok takardım ve üzülürdüm ama bu olaylardan sonra artık kafama şapkadan başka bir şey takmıyorum sanırım pozitif olmayı böyle başarıyorum:=)

Aile bağları güçlü bir insansınız biliyorum, aile ne demek sizce?

Herşey.

Aşk hayatınız ne durumda, hayranlarınız merak eder ?!

Hayatımda bir kez çok ciddi aşık oldum ve çok uzun süre birlikte oldum aşık olduğum insanla, aşk kendinden vazgeçip göze perde inme hali bence, o ilişkim sonlandıktan sonra uzun süredir hayatımda aşkla ilgili bir şey olmadı, sütten ağzım yandı yoğurdu üflüyorum diyelim:=) Kalbim boş artık ve uzun zamandır öyle olacak gibi.

Bu mesleği seçmek isteyen gençlere ne önerirsiniz?

Her zaman B planı yapsınlar, çok zorlu ve meşakkatli bir yola girmeye hem psikolojik olarak hem fizyolojik olarak hazır olsunlar, çok çalışsınlar, bu işin sadece televizyondan izlemek kadar basit olmadığını anlasınlar, ve kendilerine sorsunlar amaçları nedir diye. Ünlü olmak mı? Oyuncu olmak mı? Çok izlesinler, çok okusunlar, baya üniversite sınavına hazırlanmak gibi kendilerini bu mesleğe hazırlasınlar ama her zaman kaybetmeyi göze alsınlar çünkü çok sevdiğim bir söz vardır derler ki bizim mesleğimiz için. 'Oyunculuk çok zor bir meslek değildir, sadece ilk 30 senesi zordur' sabır, sabır, sabır....

Müthiş öz güvenlisiniz enerjiniz yansıyor bu aileden mi geliyor ya da aldığınız eğitimin de etkileri var mı?

Özgüven doğuştan sanırım, ciddi bir özgüvenim var neden bilmiyorum ama öyle:=) Sanırım genetik babam ve abimde öyle, ailecek çok özgüvenliyiz:=)