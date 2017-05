Yazar Ayhan Özden ile Edebiyat Üzerine

Yazar Ayhan Özden, kendi ve satış rekorları kıran “Borçtan Kurtul Allah Aşkına” kitabınının hikayesini bizlerle paylaştı. Bu kitap, mucizevi şekilde nasıl borçtan kurtulacağınızı anlatıyor

Bize kendinizden bahseder misiniz?

33 yaşıma kadar 3 kere iş hayatında battım. İlk uzun metraj filmimi yaparken gücümün çok ötesinde harcamalar yaptım ve inanılmaz borcun altına girdim, film sinemalara çıkamadı.

Aklıma gelen tam 9 büyük projeyi hayata geçiremedim ve birçoğu insanlık için güzel projelerdi. Yeterince üzerlerinde durmadım ve projeler rafa kalktı.

Yurtdışında Uluslararası İşletme eğitimi almış olmama rağmen, hayatımın 19 senesini borçlu bir şekilde geçirdim. Bu durum hem kendime hem de çevremdeki insanlara zarar vermiş olabilir. Bu sebeple haliyle bu durumu da “başarılı” saymıyorum.

Hayatımın son 13 senesini iri kemikli (şişman) olarak geçirdim. Önemli Not: Bu kitabı yazmayı bitirdiğim günlerde toplam 33 kilo vererek ideal kiloma ulaştım.

2 Uzun metraj sinema filmi yaptım. 2.filmim Amerika’da New York Wiper Film Festivali’nde özel gösterime girdi. İngilizce yazdığım film yapımı hakkındaki kitabım Amerika’nın en büyük kitap satış kanallarından Amazon’da Best Seller listesine girdi. (Bunlar başarı gibi gözükebilir :)

Neyse bu durum sürüp gidebilir ama güzel olan şey şu; “başarısızlık olarak görülen bu durumların hepsinin aslında “ilerleme ve gelişme” olduğunu yol boyunca hep biliyordum. Bu sebeple olanları ya da kaderimmiş gibi gözüken birçok durumu tersine çevirmeyi Allah bana nasip etti, şükürler olsun.

Şunu biliyorum ki bundan sonra sadece “gelişim ve değişim” olacak. Yeter ki isteyelim, yeter ki dua edelim.



Yazmaya ne zaman başladınız? İlk yazın anınızı paylaşır mısınız?

Kitap yazmaya uzun metraj film yapıp battıktan sonra Amerika’daki arkadaşlarımın yaşadığım tecrübelerimi paylaşmamı istemeleri üzerine başladım. Türkiye’de benim gibi deli yok tabii cebinden bütün sinema filminin yapımını üstlensin. Lakin Amerika’da bu tarz kardeşlerimiz var. Kitabım Amerika’da yayınlandıktan sonra Çok Satanlar Listesine girdi. Tabi ki çok şaşırdım böyle bir ilgiye ama yaşadığım tecrübeleri yalın bir dille paylaştığım için birçok kişi tavsiye etti kitabımı birbirlerine. İşte yazmaya bu şekilde başladım.



Sizce iyi bir yazar olma kriterleri nelerdir?

İyi yazar olma kriterlerini bilemem. Bununla birlikte bir şeyde iyi olmak için gereken bazı temel prensipler var bunları paylaşabilirim sizinle. Öncelikle herhangi bir şeyde ustalaşmak için 10000 saat gerekli olduğunu bilim adamları son yaptıkları araştırmalarda kanıtladı. Bu durumda insanın bu 10000 saati tutku duyduğu bir şeye ayırması onun için iyi olur. Böylece karşısına çıkan zorluklar olduğunda üstesinden gelmesi daha kolay olur ve pes etmek zorunda kalmadan devam eder. Sonuç olarak başarılı olur.



Yazarların toplumdaki görevleri nelerdir?

Yazar olan kişi bana göre tecrübelerini dolayısıyla dünyasını diğer insanlarla paylaşarak onların aydınlanmasına katkıda bulunandır bana göre.



Ne tür kitaplar yazıyorsunuz?

İlk kitabım İngilizce yazmış olduğum Monster Filmmaking’de küçük bütçelerle film yapımı hakkında bilgi paylaştım. İkinci kitabımda yine İngilizce yazmış olduğum The Untold Secrets of Social Medya’da Sosyal Medya profesyonelleri için akademik sayılabilecek bir çalışma oldu.

Türkçe yazmış olduğum ilk kitabım Borçtan Kurtul Allah Aşkına’yı kişisel gelişim kategorisinde kabul edebiliriz. İkinci Türkçe kitabım olan Borçtan Kurtul Allah Aşkına 2: Diriliş de kişisel gelişim kategorisinde kabul edilebilir.



Biraz kitaplarınızdan bahsedelim... Bize kitaplarınızın içeriğini anlatır mısınız?

Borçtan Kurtul Allah Aşkına kitabımda kendi borçtan kurtulma hikâyemle beraber 24 pasif gelir tekniği, 99 pratik borç kapatma önerisi ve bazı özel teknikleri paylaşıyorum. Serinin devam kitabında Borçtan Kurtul Allah Aşkına 2: Diriliş’te borçsuz yaşamı devam ettirmek, motivasyonunuzu korumak, refah ve huzur dolu hayatın temellerini ve bazı gizemli teknikleri paylaşıyorum.



Borçtan Kurtul Allah Aşkına kitabınız satış rekoru kırdı bunu neye borçlusunuz?

Borçtan Kurtul Allah Aşkına’yı yazmaya başladığımda dileğim, benim gibi borç yüzünden çok zorluklar yaşayan, hayatı mahvolan bir kişiye ufak bir pencere açabilmekti. Bir kişiden dua alabilirsem ne mutlu bana demiştim. Şükürler olsun ki, kitabımı okuyan on binlerce kardeşimden teşekkürler ve dualar aldım, alıyorum. Bir sene gibi kısa sürede 12 baskı yapan kitabımın başarı sırrı, faydasını gören kardeşlerimin kitabı birbirlerini önermesidir diye düşünüyorum.



Borçtan Kurtul Allah Aşkına kitabınızı yazma sürecinde unutamadığınız bir anınız oldu mu?

Borçtan Kurtul Allah Aşkına’yı yazmaya başlamadan önce tüm borçlarımdan kurtulmuştum hamdolsun. Kafam çok rahat bir şekilde kitabımı rahat rahat yazacağımı düşünürken sağolasın bizim tatlı kızımız bebek olmanın gerektirdiği bütün huysuzlukları yaptı. Ben genelde gece yazarım. Bebeklerde geceleri genelde çok uyanabiliyor bildiğiniz üzere. Öyle bir güzel zamanda uyanırdı ki sağolsun bizim afacan. Sayfaya bir kelime konduracağımı sanki tahmin ediyormuş gibi, her başladığımda tatlı tatlı ağlamaya başlıyordu sağ olsun benim tatlı kızım. Kitabı yazarken bu süreç hep aklımda kalmıştır.



Kişisel gelişim kitapları yazmak mı zor yoksa roman yazmak mı?

Bu soruyu cevaplamam zor çünkü daha bir roman yazmadım. Roman yazmaya alışan kişilere roman yazmak daha kolay gelebilir. Bu durum kişisel gelişim kitabı yazanlar için de geçerli. Uzman olduğu konuda kişi daha rahat olabilir. Tabi ki roman yazmanın matematiğini bir kişisel gelişim yazarı öğrenip uygulayabilirse çok da zorlanmayabilir.



Hedefinizi nasıl daha açık, net ve ölçülebilir hale getirebilirsiniz?

Hedef belirlemede benim akıl hocalarımdan öğrendiğim yöntem; hedefi belirledikten sonra onu ufak parçalara bölmek. Böylece hedefin kendisi büyük gözükse de parçalara bölündüğünde daha ulaşılabilir bir şekle bürünür. Dolayısıyla belirlenen ufak hedeflere ulaşmak kolaylaşır. Ufak hedeflere ulaşmada başarı geldikçe insanın sonraki ufak hedefine ulaşması için gerekli özgüven ve motivasyon oluşur. Bu da büyük hedefe varmamızı sağlar inşallah.



Hedeflerinize ulaşmanın yaratacağı en büyük etki ne olurdu?

İmanımın güçlenmesi.



Bundan sonraki hedefleriniz neler?

Yeni kitabım Borçtan Kurtul Allah Aşkına 2: Diriliş’i 1,5 senelik çalışmamın sonunda tamamladım hamdolsun. Binlerce ön sipariş varken, gördüğüm bir rüya sonucu kitabımı ücretsiz olarak paylaşmaya karar verdim. Yayınevim ilk başta karşı çıksa da haklı olarak sonrasında sağolsunlar ikna oldular. Benim için önemli bir hedefti bu kitabın ücretsiz olarak dağıtılması. Şimdi yolda sadece kadınlar için yazdığım bir kitap var. Onun üzerinde üç aydır çalışıyorum. Tahminim araştırmalarım ve yazım süreci daha bir sene sürer. Ama kitapta paylaşacağım bilgiler ülkemizdeki kadınların güçlenmesi adına çok önemli olacak. Bir sonraki hedefim o kitabımın da yüzbinlere ulaşması inşallah.



Örnek aldığınız yazarlar var mı?

Kendi alanımda kitap yazan yazarları çoğunu beğenir ve takip ederim.



İmza günleri ve etkenlikler düzenliyor musunuz?

Konferans ve söyleşiler oluyor genelde. Orada kardeşlerimizle görüşüyoruz.



Hangi ortamlarda yazıyorsunuz? Yazma materyalleriniz nelerdir?

Yazmak için bazı kamp dönemlerim oluyor. Kitabımla ilgili gerekli araştırmaları evde ya da ofiste yapıyorum. Yazım sürecini genelde yazlığa kış dönemi giderek tamamlıyorum. Tamamen yalıtılmış bir ortam oluyor kışları. Deniz havası da yazım sonrası molalarda iyi geliyor ruhuma.



Okuycularınız kitaplarınızı nereden bulabilirler?

İngilizce yazmış olduğum kitapları Amerika Amazon sitesinden alabilirler. Basılı edisyonunun gelmesi 2 hafta sürüyor ama sıkıntı olmuyor. E kitap olarak ta yine amazon.com’dan indirebilirler İngilizce kitaplarımı.

Türkçe yazmış olduğum Borçtan Kurtul Allah Aşkına kitabımı İnkılap Kitabevleri ve diğer kitapçılarda bulabilirler. Yeni kitabım Borçtan Kurtul Allah Aşkına 2: Diriliş daha önce de belirttiğim gibi tamamı ücretsiz olarak www.99adim.com sitesinden okuyabilirler.



Aileniz, sizin yazar olma yolculuğunuzda yer aldı mı? Onların bu konuda size yansıyan fikirlerini öğrenebilir miyiz?

Eşim sağolsun en büyük destekçilerimdendir. Annem ve babam da bana bu yolculuğumda bir evladın isteyebileceğinden daha çok destek olmuşlardır. Allah onlardan razı olsun.



Zamanı geçmişe alma imkânınız olsa tekrar yazar olmak ister miydiniz? Neden?

Evet, tekrardan yazar olmak isterdim. Çünkü tek bir kalemle Allah’ın sistemini anlama yolunda büyük adımlar atabiliyorsunuz.



Günümüzde sizce insanların yazarlara ilgisi ne durumda? Özellikle gençlerin?

Genelde konuşulanın aksine yazarlara ilginin eskiye oranla çok daha büyük olduğunu düşünüyorum. Özellikle gençler bu konuda çok bilinçli. Bunda sanıyorum sosyal medyanın büyük etkisi var. Hayranı olduğunuz yazar sadece bir tweet ya da bir mesaj uzağınızda oluyor ve etkileşime geçebiliyorsunuz. Bu durum kitaba ve yazarlara olan ilgiyi artırıyor tahminim.



Kitap yayınlatmak isteyenlere ne tür önerileriniz var?

Önce kitabı yazmaları gerekli. Sonrasında yazdıkları alanda en iyi yayınevlerine kitabın bir kopyasını mümkünse elden ulaştırmaları ve oradaki editörlerle tanışmaları etkili olur. Eğer buradan sonuç alamazlarsa kitaplarını kendileri basmaya çalışıp tanıtımını çok iyi şekilde yaparak bilinir olmaları sonraki kitapları içinde avantaj sağlar.



Sanat adına başka ne tür çalışmalarınız var?

Bildiğiniz gibi, her ne kadar sinemadan batmış olsam da sinema bir tutku. Önemli bir anlatım biçimi. Bu sebeple sinemayla ilgili projeler hep gündemde oluyor hayatımda.



Son olarak, yazar olmak isteyenlere tasviyeleriniz nelerdir?

Yazsınlar.



Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…

Bana gazetenizde yer verdiğiniz için ben teşekkür ederim Aziz Bey. Çok keyifli bir söyleşi oldu.