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Yaprak Tüter ile Sunuculuk, Oyunculuk ve Müzik Üzerine 

Cengizhan Kaya'nın röportajı için tıklayınız...

Yaprak Tüter ile Sunuculuk, Oyunculuk ve Müzik Üzerine 

Cengizhan Kaya'nın röportajı için tıklayınız...

21 Haziran 2017 Çarşamba 13:27
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Yaprak Tüter ile Sunuculuk, Oyunculuk ve Müzik Üzerine 

Kendinizden bahseder misiniz?

İlk tiyatro kökenliyim tiyatro eğitimi aldım.  Daha sonra  FD Medyada çalışmaya başladım . Çok iyi hocalarla çalıştım. Müjdat Gezen eğitim merkezinden eğitim aldım. Şu an bile oyunculuk üzerine eğitim alıyorum.  Eğitim şart. Radyo programcılığı yaptım sunuculuk yaptım çok aktifim . Türkçe pop single çıkarmayı düşünüyorum.  1 2 ay sonra çıkaracağım. Zamanını bekliyorum. 

Spikerlik ve sunuculuk gibi işler tiyatro kökenli mi? 

Hızlı konuşma eğitimleri dersleri alıyoruz.  Diksiyonu düzgün olması gerekiyor akıcı konuşmak gerekli . Yaptığın işi sevmen lazım heyecanı kaybetmemek gerekiyor. 

Radyo Programından bahseder misiniz? 

Sanatçıları oyunları modelleri alıyorduk sürekli oyuncuların oyunculuk üzerinden doktorların siyasetten dışarıdan konuşuyoruz. Sanatçılara oyunculara yer verdik keyifli geçiyordu. Saatin nasıl geçtiğini anlamıyorduk.

Radyo spikerleri daha mı önemli? 

Ben kamera önünde olmayı çok seviyorum. Görüntü olmadan daha zor haber spikerliğini çok isterim . 

İnterneti nasıl kullanıyorsunuz? 

İnterneti çok kullanıyorum sayılmaz. Güncel şeylere bakıyorum. Klipleri bakmaya izlemeye başladım.  Şarkıları dinlemeye başladım.  

Müzik nasıl başladı?

Sevdiğim bir şeydi.  Eğitim almadım çok güzel bir sesim yok ama beğenildi o şekilde çalıştık sesi düzelttik . Belki de sesin tok olmasından kaynaklanıyor.   İnşallah güzel bir şeyler ortaya çıkacak.  
Çok iyi bir teklif gelirse sinema filminde oyunculuğunu göstermek isterim . Demesinler oyunculuğu 0 diye . Sürekli eğitimlerimiz var bununla ilgili .oyunculuk hep benim hayalimdir. hep oyunculuk istedim. Yurtdışında yaşamayı çok istiyorum. 

Röportaj ve fotoğraflar : Cengizhan KAYA 

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