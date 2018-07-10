“YAPAMIYORUM YOK” DEDiM VE YAPTIM...

Röportaj: Sibel Akar

"Merhaba Atakan Bey. Sorulara geçmeden önce bize biraz kendinizi ve işinizi anlatmak ister misiniz? “

"Merhaba Ben Atakan TAŞUR ailenin tek çocuğu, İstanbul doğumluyum ailemle yaşıyorum küçük yaştan gelen bir bilgisayar ve elektronik tutkusu yasayan biri olarak öğrenim hayatımı bilgisayar bölümü okuyarak tamamladım. Bir çok özel kurslar ve eğitimler alarak bilişim teknolojileri sertifikaları aldım. Çocuk yaştan gelen bu tutku sayesinde araştırmacı bir kişilik olarak öğrenim sürdürürken bile araştırma ve uygulama yaparak kendimi bu sektörde her geçen gün geliştirdim. İçimde ilginç bir merak duygusu ile başlayan Bilişim ve Medya Dünyası merakım sayesinde sürekli genişleyen bilgi ağacımı her zaman genişletmeye özen gösterdim. Amacım sadece bir iş yeri sahibi olmak değil, aynı zamanda gelecek adına Bilgi, Bilişim, Danışmanlık içeren alanlarda insanoğlu için yararlı bir şeyler üretebilmeyi ve bu konuda ileri dönük çalışmalar yapabilmeyi hedeflemekte oldu. çünkü gelecek daima bilgi, bilişim ve iletişim içeren sektörlerde olmaya devam edecektir. İşte bu yüzden inandığım bir gerçektir ki; “başarı ve gelecek bilgi ile değil, bilgiye sahip olan beyni yönetebilmekle edinilir. “ Ben bu başarıya, azme ve güce sahip olduğuma inandığım için 2012 yılında BHS GROUP şirketinin kurucu ortağı oldum. BHS GROUP’ un kurulduğu zamanda Bilişim hizmetleri ile başladığı bünyesine şu sektörleri ekledik; Reklam Medya , Organizasyon , Danışmanlık ve Turizm. Şirketlere bilişim sektöründe verdiğimiz hizmetlermiz kurumsal teknik servis, network kurulumları, Google ve seo hizmetleri, sosyal medya danışmanlığı, güvenlik sistemleridir. Medya organizasyonlarımızda ise 2016 yılında cıkıs yaptığımız KKTC TÜRKİYE YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL gecesinde BHS GROUP olarak Türkiye organizasyonuna partner firma olduk. 2017 yılında ise şahsımın ev sahipliğinde yıla damga vuran TÜRKİYE AZERBAYCAN KARDEŞLİK ÖDÜLLERİ gecesi düzenledik. Bilişim’de, Medya’da ve globalleşen iş dünyası’nda birçok ticarette yer almaktayım. "

“Bir bilgisayar, internete bağlı olduğunda farklı çeşitlerde güvenlik açıklarına sahip olabiliyor. Bu güvenlik açıkları nelerdir? Güvenlik açıklarından dolayı ne tür tehlikeler ve zararlar oluşabilir? Bireysel kullanıcılar, bu oluşan güvenlik açıklarına ve onlardan kaynaklanabilecek tehlikelere karşı ne tür önlemler almalılar? Şirketler, güvenlik açıklarına karşı ne tür önlemler alabilirler? Tehlikeler nasıl en aza indirebilir?"

"İnternetin yaygınlaşması ile birlikte her geçen gün internet kullanan insanların arasına yenileri katılıyor. Bu kullanıcılar genel olarak bilgisayar güvenliğinden bi haberler. Maalesef şu anda Türkiye zararlı yazılıma maruz kalma konusunda Dünya liderliğine oynuyor. Bilgisayardaki güvenlik acıklarını şu şekilde değerlendirebiliriz, Güvenlik duvarının kapalı olması, virüs koruma programları bulunmaması, kişisel verilerinizi korumak ve kendi bilgisayarınızı güvenli kullanabilmek icin şifre koymamak ayrı zamanda en önemli unsur ise sahte yazılım kullanmaktır. Korsan ve cracklenmiş Windowslar bu sonuçlara kapı açan büyük sebeptir. Kurumsal özel şirketlerin güvenlik açıklarına çok ama çok dikkat etmesi gereklidir. Bugün küçük, büyük ayırt etmeksizin, tüm firmalar çevrimiçi tabanlı çalışmaktadır. Hal böyle olunca doğru teşhislerde bulunabilmek ve proaktif veri güvenliği çözümlerini benimsemek gerekir. Birçok şirket için güvenliği sağlamak en ön planda olmalıdır. Bu sebeple dikkat edilmesi gereken ilk kural güvenliktir. Güvenlik konusunu ele alacak olursak; şirketler özellikle dikkat etmelidir demiştik. Bunun sebebi de gelecek zamanda farkına vardığınızda çok astronomik rakamlar ile karşılaşmanız olacaktır. Hatta bilinen raporlara göre de 2013 2014 yıllarında birçok küçük işletme güvenlik ihlalleri ile yüz yüze gelmiştir. Dolayısıyla bu durum, çok ciddi kayıplara da yol açmıştır. Güvenlik ihlalleri her şeyden önce, firmanın itibarını zedelemektedir. Üstüne bir de yıllık olarak yaklaşık 40.000 – 45.000 tl aralığında maliyet çıkarmaktadır. İşin özü, eğer bir şirket küçük ya da büyük fark etmez. Hedefe konuldu ise mutlaka zarar görecektir. Önemli ve ciddi kayıplar verecektir. Ayrıca bu maliyetler, belki büyük şirketleri çok etkilemez ama orta ya da küçük işletmeleri çok büyük şekilde sarsacaktır. Güvenlik açığında oluşacak tehlikeler hesap bloke etme, siber saldırılarla banka hesaplarını çökertme, casus yazılımlarla datalarınızı dökümanlarınızı ele geçirme gibi birçok tehlike vardır. Dikkat edilmesi gereken konuların başında windowsunuzu güncel ve lisanslı tutunuz. Hazırlık aşamasında bir sitenin duyurulmamış, domain adı alınmamış, yönlendirme yapılmamış olsa bile eğer networke bağlı ise ve hazırlayanlar sayfalara bir şekilde erişebiliyorsa başkaları da erişebilir. Bu nedenle sistemimi hazırlayayım, güvenlikle ilgili çalışmaları en son yaparım mantığı yanlıştır. Sunucunun adının yayınlanmamış olması bir seviyeye kadar güvenlik sağlar ancak günümüzde ip, port, güvenlik açığı tarayıcıları çok yaygınlaşmıştır. Büyük ihtimalle en geç birkaç saat içinde ip adresiniz farklı onlarca güvenlik açığı için taranır. Birtakım programlarla taramalar yapan kullanıcıların haricinde kendi başına otomatik tarama yapıp, bulduğu yerlerin içine sızmaya çalışan programlar (virüs) da yaygınlaşmaktadır. Kendi kişisel bilgisayarınıza herhangi bir firewall programı kurarsanız bu taramaların ne kadar yaygın olduğunu tesbit edebilirsiniz. "

"Genç yaşta güzel bir kariyer elde ettiniz. Bunu neye borçlusunuz? "

" Genç yaşta bu kadar yol kat ederek tek başına mücadele etmek gerçekten kolay olmadı çocuk yaştan beri çalışıyorum araştırmalar yapıyorum internet üzerinden forumları takip ediyorum ve hergün insan tanımaya özen gösteriyorum. Başarılı olmanın en önemli sebebi girişkenlik ve kurnaz olabilmektedir. Girişimci insanlar her zaman er yada geç başarıya ulaşacaktır adım atmak merdivenin 1. Basamağına çıkmadan son basamağa gelen hiçbir kimse görülmemiştir, çok şeyler denedim o olmadı bir daha dene kaybettin bir daha dene olmuyorsa oldurtmaya çalış yapamıyorum yok yapmıyorsundur vardır dedim bir daha denedim yapana kadar denedim. Hayat piyango gibidir alırsan çıkar almazsan çıkma ihtimali bile yoktur. Her gün uyandığımda bugün kimler ile tanışacağım, kimler ile yeni planlar yapabilirim, internette hangi ürünler piyasada neyi nerden nekadara uygun alabilirim düşüncesinde araştırmalar yapmaktayım. Benim için kariyer aslında çok çalışmaktan ziyade birazda şans ve kader işidir çok çalışşsanızda kaderiniz ve rızkınızın önüne geçemiyorsunuz birşeyi çok isterseniz er yada geç sizin olur derler fakat nasip denen kavramı unutmuşlar çok çalışıp tevekkül etmek gereklidir. Ben bunca ödül başarı ve bukadar takdir edilmeyi ilk önce beni ahlaklı yetiştiren annem babama daha sonra ise içimdeki bitmek nedir bilmeyen girişkenlik ve araştırmacı ruhuma dayalı olduğunu düşünüyorum. Arastırın, bilgi üretin, bilgi güçtür, bilgi sermayedir. "

"Hayatınız sadece iş üzerine mi yoksa yaptığınız herhangi bir aktivite var mı?"

"Evet yaptığım aktiviteler var ama hayatımın %70 iş ve ticaret üzerine kuruludur. Çünkü iş günümüzde çok önem arz etmektedir. Sabah uyandığımda ilk önce bugun iş için ne yapacaktık, nasıl yapacağız ve neler yapacağızı planlıyorum. İşim benim arkadaşım ve dostumdur iş hayatı çok hassas ve önemlidir hayatınızın nefes aldığı her saniyeyi güzel ve hayırlı geçirebilmek için işe ihtiyaçlarımız vardır. Hayatımızı idam ettirmek, yemek içmek ailemize bakmak kendimize bakmak için için çalışmak birinci sıradadır. Boş zamanlarımda haftasonları ailemle hayatımdaki sevdiğim insanla tatile çıkmak benim için aktivite oluyor ayrı zamanda her haftasonları spor yapıyoruz sabit bir sekilde cumartesi akşamları futbol turnuvamız oluyor burada iş arkadaşlarımla keyifli futbol ve spor aktivitesi yapıyoruz. "

"Bilişimcisiniz fakat bu meslek dışında yapmak isteyip de yapamadığınız/yapmadığınız farklı bir meslek dalı var mı?"

"Evet tabiki olmak isteyipte bazı sebeplerimden dolayı olamadığım en büyük hayallerim olan futbolcu olmak var küçük yaşta okul yıllarımdan beri lisanslı birkaç futbol kulübünde oynadım çok mücadele ettim hayatımın her anı futboldu derslerimden geri kalma pahasına içimde bitmek nedir bilmeyen futbol aşkı cok güzel birşeydi. Galatasaray fanatik taraftarıyım hayallerim hep futbolcu olmaktı fakat ALLAH nasip etmedi demekki hayırlı olan Ticaret hayatında bulunmakmış iyiki de öyle olmuş. Ben bilişim ve Medya sektöründe bulunmaktan çok mutluyum burası başka bir Dünya, burası başka bir hayat içerisinde olmak ve o duyguyla iş yapmak herkesin harcı değildir. Birşeyi çok istersiniz onun peşinden koşarsınız hayallerinizdir ama onu elinizden alırlar işte ozaman hayata, herkese, herşeye küsersiniz bende tam küstüm dediğimde bu Dünya’nın içerisinde kendimi buldum şükürler olsun. "

"Sizin için hayatın anlamı nedir? "

"Hayatın anlamı arkanda hayırlı işler bırakıp, arkandan dua alabilmektir benim hayatımın en büyük anlamı budur birilerine fayda sağlamak, merhamet ve iyilik göstergesi sunmak, yardım etmek, bilgi ve becerimi sunmak, öğretebilmek ve gelecek her nesile destekçi olabilmek benim için hayatın tek anlamıdır. Hayatın bir diğer anlamı ise ANNE BABA’ dır. Hayat onlardan ibarettir annem hayatın en büyük hediyesi, babam arkamdaki dağıdır. Aslında şu işin özü ki hayat senin istediğin kadar, yaşattıkların kadar anlamlıdır sen seçtiklerinle ve yaşadıklarında anlamlaşırsın. Ben de bulunduğum hayatta seçtiklerim ve tercihlerimle anlamlı yaşıyorum."

"Sizce başarılı bir insan nasıl olmalıdır?"

"Bence başarılı insan, kendi gibi insanlara faydası dokunan, istihdam yaratan kişilerden oluşmalıdır. O kadar başarılı insanlar varki ülkemizde bunlar hepsi birer pırlanta gibiler. Şansın insan hayatında çok önemli bir etkisi var. Bazı insanların başarısızlıklarının nedeni, gerçekten şanssızlıktır. Hayat onlara hoyrat davrandığı için başarısız olmuşlardır. Bunun aksine, her başarılı insana şans, mutlaka yardım etmiştir. Başarılı olan her insan, aynı zamanda şanslı bir insandır. Başarılı insanlar neye göre başarılı ve kime göre başarılı olduklarını savunan birisiyim. Mesela örneğin Türkiye ülkemizde başarılı olmak kimilerine göre okadar kolayki yeterki negatif şeyler yapsın… görüyorum hergün onca insanlar birşeyler üretmeden, hiçbir beceri ve sanata sahip olmadan başarılı olarak karşılanabiliyorlar buda ülkemizin nekadar cahile değer verdiğinin göstergesidir. Başarılı insan eşine çocuğuna ailesine kendisine ve etrafına faydası dokunan kişidir. Vatanına, Milletine, Bayrağına sahip çıkan yetimi, öksüzü koruyan, herkese vesile olan insandır. "

“Sizce güzelliğin kavramı nedir?"

"Ruh ve Huy güzelliğidir. Huyu ve ruhu güzel olan insan herşeye ulaşır kalbimizdeki merhamet duygusu ve inanç tüm güzelliklere bedeldir. Güzellik kavramıda görecelidir. Nasıl neye ne gözle ne kalple baktığınla alakalı bir durumdur benim için güzellik önce tabiki aynaya baktığımda gördüğümdür. Kendini sevmeyen başka kimseyi sevemez. "

"Dans etmeyi seven biri misiniz? En çok sevdiğiniz dans hangisi?"

"Dans etmek güzel birşeydir fakat dans eden biri değilimdir işim ve yapım gereği dans etmekten hoşlanmam çünkü iş dünyası ağırlık ve hassasiyet gerektiren bir konu barındırmaktadır. Cevremde dans eden ve etmeyide çok seven kişiler mevcut onlar ile bazen keyifli dakikalar yaşamak için eğlencelere gidiyoruz onlara eşlik etmek için üslubumu bozmadan dans ediyorum. Latin danslarını çok severim ve latin ülkelerine karşı bir ilgim var onların dans ve adaplarını daha güzel buluyorum. "

"Kendinize örnek aldığınız ve "bu benim yoluma tabela" dediğiniz bir yol göstericiniz var mı?"

"Evet var tabiki… Hz Muhammet S.A.V bu benim tek yol izlediğim kişidir. Onun ümmetiyiz onun bizlere gösterdiği bu kutlu yolda ilerlemeye çalışıyorum tabi elimden geldiği kadarıyla. Aslında sunu belirtmek istiyorum onun gibi kimse olamaz doğruluk, dürüstlük, kul hakkına önem, ticari ahlak ve attığım her adımda onu yol gösterici buluyorum, Onun hadisi seriflerindeki izlenimleri, benim gibi birçok insanın örnek alınası cinsten. Hz MUHAMMET SAV ‘ ın bana en çok hayatımda yol gösterdiği hadisi ise Bir insan ölünce üç kişi hariç herkesin ameli kesilir: Sadaka-i cariye bırakan, veya istifade edilen bir ilim bırakan veya kendine dua edecek salih evlat bırakan kişidir demesidir. Hayatımın her anını onu örnek alarak geçireceğim, sizlerin dediği gibi bu benim yoluma tabeladır sorunuzun asıl olan ana cevabı budur. "

“Yılın En İyi Bilişim Teknolojileri Uzmanı ödülünü aldınız. Bu yöndeki düşünceniz nedir? "

"O kadar mutluyum ki beni sevenlerim, beni destekleyen tüm halkımızın oylarıyla bu ödüle laik görülmek çok gurur verici idi. Dijital Dünya’nın Enleri Ödül gecesinde 3 aylık süren bir halk oylamasıydı çok heyecanlıydım aldığım ödülü hak ettiğimi düşünüyorum çok çalıştım çok mücadele ettim gerçekten alnımın teriyle dürüstlükten ve karakterimden ödün vermeden herkese destek oldum işimi düzenli yaptım aldığım her işi noksansız bitirmeye gayret gösterdim bunların karşılığıda halkımızın bu takdiri olduğunu düşünüyorum. Bilişim Dünyası çok ayrı bir Dünyadır çok titizlik ve dikkat gerektiren bir meslek ile uğraşıyorum en ufak bir hata kötü sonuçlara sebep olabiliyor birçok iş dünyası ve sanat camiasından kişilerin sosyal medyalarını yönetiyoruz, kurumsal firmalara Bilişim Hizmetleri veriyoruz en ufak bir sarsıntılı hatada itibarınızı kariyerinizi bitirebilirsiniz onun için dikkatle ve özenle iş yapıyorum zaten ülkemizde sayılı nadir bilişim uzmanları var, sanat camiasının içerisinde bu sektörde kendimi hergün dahada çok geliştiriyorum, bu ödülde en çok emekleri bulunan, beni destekleyen beni her daim savunan akabinde herzaman yanımda bulunan ailem ve hayatımdaki değer verdiğim kişiye borçluyum kendilerine ve bu ödüle laik gören herkese milletime sonsuz teşekkürlerimi borç bilmekteyim. "

"Sizce en büyük ödül nedir bir insan için?"

"Benim için en büyük ödül insanın ailesinin sağ olması ve sağlam olmasıdır aile bir kişinin hayattaki temel yapı taşıdır olmazsa olmazlarımızdandır. Aile bireyleri olmayanlar ve aile fertleri ayrı olan çocukların %70 oranı kötü duruma düşmekte ve mutsuz kalmaktadırlar bir insanın bence doğduğu an itibariyle en büyük ödülü ailesinin yanında olmasıdır. Aile duvardır, geleceğin teminatıdır, yasama sebeplerimiz doğru yolda olmamızı sağlayan en büyük hediyedir düşüncesi içerisindeyim. İnsan için en büyük ödül önce aile sonra sağlık ve tabikide şunu unutmayalım İMANI’ dır. "

"Son olarak aktarmak istediğiniz bir şey var mı?”

"Şunu belirtmeyi istiyorum insanlara 1 Çalışanlar Saat ücreti, prim ya da maaşlı çalışın fark etmez, paranızı sadece çalıştığınız müddetçe alırsınız. Gerçek şu ki, her çalışan çalışma performansının ve şirkete kattığı değerin sadece %25’i kadar maaş alır. Ne kadar iyi olursa olsun. Geri kalan %75, patronunun tatili, yeni arabası için finanse edilir. Bir çalışanın hiç bir zaman hayali olmaz olsa da gerçekleştiremez. Belirli bir zaman veya yıllar sonrasında o kadar çalışması ve koşturması sonrasında hiçbir şey elde edemediğini fark edince de hüsrana uğrar. 2 İşyeri sahibi Bütün çalışanların rüyasıdır İşyeri Sahibi olmak. Gerçekte ise, işyeri sahipleri hayatlarını bir kâbusta gibi yaşar. İstatistiklere göre, %90 yeni kurulan işyeri, ilk iki senede iflas eder. Mevcut işyerlerinin de %80’i 5 yıl içinde kapanır. 10 ya da 20 yıldan daha eski kaç şirket tanıyorsunuz? Ve tüm işyeri sahiplerinin de onaylayacağı gibi, hayatınızın kontrolü, işyerinizin elindedir. Haftada 70–80 saat çalışmak, bir işyeri sahibi için az rastlanır bir durum değildir. Yaşam kalitesi ise neredeyse SIFIR. Hastalık, işyeri sahiplerinin varoluş tehlikesi onun için herkes kendi işini yapsın kendi işinin başına geçmek için mücadele etsinler. "

"Bizi kırmayıp röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Dilerim hayatınızda başarı üstüne başarı elde edersiniz hep... "

Atakan TAŞUR : " Öncelikle ben teşekkür ederim beni güzel karşıladığınız için ve benimle bu röportajı yaptığınız için sizlerin yanında sizlerin desteğini hissetmek gerçekten gurur ve onur verici başarı birlikte güzeldir, başarı ekip işidir, başarı inanmaktır, başarı paylaşıldıkça güzel dilerimki sizlerle ve tüm insanoğlu ile keyifli nice başarılar yaşarız sizin gibi basın mensuplarını herzaman desteklemeye devam edeceğim kendinize çok iyi bakın sevgiler ve saygılarımı sunarım… "