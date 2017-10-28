Yaktık Gemileri Uğur 

2012 yılında katıldığı “O Ses Türkiye” programında Murat Boz'un takımında yarışan Uğur Etiler, Garaj Müzik etiketiyle ilk single çalışması 'Yaktım Gemileri' müzikseverler ile buluşturdu.

Bizler de yeni singlesi ve hayatına dair Uğur Etiler ile bir araya geldik. Şimdi sizlerle…

Merhaba Uğur nasılsın?

Çok teşekkür ederim Elif Hanım iyiyim. Biraz yorgunluk var tabi ama tatlı yorgunluk diyebilirim.

İlk singleni çıkardın, hayırlı olsun. Şarkıdan biraz bahsedelim istiyorum neler söylersin?

Bestesini 12 dakika da yaptığım ve gerçekten inandığım bir şarkı oldu. Herkes içinde bir şeyler bulabilir bence.

Sözleri iddialı bir şarkı olmuş, bir hikayesi var mı?

Olmaz mı? Ben özel hayatımda şanslı bir adam olmadım hiç. Henüz yaşım çok genç farkındayım ama şu zamana kadar olan dilimden bahsediyorum. Şarkıyı yazdığım dönem 2017 Ocak sonlarıydı ve ben yine birilerine kızgındım anlayacağınız. Gitarı elime alır almaz da sözler dökülmüştü zaten…

Şarkının klibi nerede çekildi? Kim çekti?

Klibi menajerim Haşim Umut Gülbay çekti ve görüntü yönetmenliğini Anıl Elçi yaptı. İzmir Çeşme ve İnciraltı olarak iki farklı mekan kullandık.

Şarkı nasıl tepkiler alıyor gelen tepkilerden memnun musun?

Aslında ilk şarkı için bu kadar güzel tepkiler beklemiyordum diyebilirim. İnsanların şarkıyı sevdiğini görüyorum. Harika tepkiler alıyorum.

Kimiler yakar gemileri?

Bence hayatındaki herhangi bir insanın ona iyi gelmediğini düşünen herkes yakmalı gemileri…

Senin gemileri yaktığın nelerin oldu hayatında?

Öncelikle geçmişime dair bütün gemileri yaktım ve küllerimden doğdum.

Gerçek hayattaki ilişkilerinde de şarkında olduğu kadar radikal biri misindir?

Evet, öyleyim aslında. Her zaman net olmayı severim. Yaşam beyaz ise beyaz, siyah ise siyahtır. Arada kalan şeyleri gerçekten sevmiyorum.

"O SES TÜRKİYE'DE SİNGLE"

O Ses Türkiye' yarışmasının yeni sezonuna konuk olan Uğur Etiler, çıkardığı single şarkısı "Yaktım Gemileri"ni seyircilerle hep bir ağızdan seslendirdi. O gün hakkında konuşan Uğur Etiler, "2012- 2013 sezonunda yarışmacı olarak katıldığım O Ses Türkiye programına 2017 yılında konuk sanatçı olarak katılmanın mutluluğu paha biçilemez. Jüri üyelerinin özellikle Murat Boz'un hakkımda söylediği güzel sözleri asla unutamam…"dedi.

Bizler seni 2012 yılındaki "O Ses Türkiye" yarışması ile tanıdık. O günlerden bahsedecek olsan neler söylersin?

Her şeyden önce enim için harika bir tecrübe oldu. 17 yaşındaydım ve birinci olmayı hayal ederek gitmemiştim yarışmaya. Çok güzel insanlarla tanışıp çok keyifli zamanlar geçirdim. Öğrendiğim şeyler de oldu muhakkak. O yüzden hiç pişman değilim.

Profesyonel müzik hayatına atılım hikayen nasıl başladı?

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Aslında okulum bitmeden profesyonel bir çalışma yapmamayı düşünüyordum fakat gemileri yaktıranlar sağ olsun diyebilirim. İyi de oldu sanki teşekkür etmek gerek…

“O Ses Türkiye” yarışmasından sonra imajın baya değişti. Memnun musun bu halinden?

Ekranda kendimi ilk gördüğümde değiştirmem gereken birçok şeyin olduğu fark ettim. Objektif olarak gördüğüm bütün eksiklerimi bir kağıda madde madde yazdım. Zaman geçtikçe hepsini tersine çevirerek bütün maddelerin üstünü çizdim. Şu halimden memnunum diyebilirim fakat her zaman daha iyisini yapabilirim. Kendimi sürekli olarak güncellemek zorundayım. Sadece fiziksel olarak değil her konuda...

Şu sıralar neler yapıyorsun, yeni planlar var mı önümüzde?

Tabii ki. İkinci şarkımız kasım ayı içerisinde yayında olacak. Aynı zamanda bir albüm hazırlığı içerisindeyiz hem de sözü ve müziği bana ait olan şarkılarla...

“Fazıl Say’dan Övgü”

Dünyaca ünlü Türk Piyanist Fazıl Say dikkatini çeken Uğur Etiler için sosyal medya hesabından yorum yaptı. “Aklıma gelmişken yazayım, bugün Nazım Hikmet Korosu üyelerinden genç şarkıcı Uğur Etiler, bir pop single çıkarmış. Yotube’da dinledim, beğendim, çok severek yapıyor, pırıl pırıl söylüyor, tebrikler Uğur.” Şeklinde yazdı.

Müzik hayatına nasıl girdi, neler yaşadın bu noktaya gelene kadar?

İstanbul'a ilk olarak 2012’de geldim. Şimdilerde beşinci yılımdayım ve bu süreçte sadece gözlem yaptım. Bir yandan da okul hayatımı sürdürdüm tabi ki. Az önce de bahsettiğim gibi okul bitene kadar bir çalışma yapmayı düşünmüyordum. Derslerim çok iyi olduğu için hocalarımdan özel izin alarak çıktım bu yola. Öncelikli hedefim, diplomamı almak diyebilirim yani. Bu süreçte birçok zorluk yaşadım çünkü ben Mersinliyim ve İstanbul benim doğduğum büyüdüğüm yere göre çok daha büyük, karmaşık ve zor bir şehir. Fakat zorluklardan kaçan birisi olmadım hiçbir zaman, her zaman kalıp savaşmayı tercih ederim. Öyle de yaptım.

Yaşayıp da unutamadığın bir anın, hikayen var mı?

Henüz 5 yaşındayken babaannemin penceresinden aşağı atlamıştım. Bunu neden yaptım hala anlamış değilim…

Eğer müzik hayatın olmasaydı kendine nasıl bir yol çizerdin hangi mesleğe yönelirdin?

Lise de bilgisayar bölümü öğrencisiydim. Müziği mesleğim olarak edinmeseydim büyük olasılıkla “Bilgisayar Mühendisi” olurdum.

İlerideki projelerinde düet yapmak istersen bir araya geleceğin isim kim olur?

Bayan şarkıcılarla düet yapmak bana her zaman daha güzel gelmiştir. Bu konuda şu an bir numaramda "Simge Sağın" var.

Kendine hedef olarak belirlediğin bir nokta var mı, ne zaman en iyisi oldum dersin?

En iyisi oldum demem için daha çok uzun bir yolum var. Başarıya aç bir insanım. Potansiyelimin ve yeteneklerimin de farkındayım. Yani “en iyisi oldum” hiçbir zaman demem. Bunu insanlardan duymak daha çok hoşuma gider.

En ütopik hayalin nedir?

Uzaya çıkıp "Yaktım Gemileri" diye bağırmak. Şu an saçmaladığımın farkındayım…

Gerçekleştirmek isteyip de gerçekleştiremediğin bir hayalin var mı?

Hayır, henüz yok ve umarım olmaz.

İleride projelerini yurt dışına yöneltmeyi düşünür müsün?

İleride olabilir tabi ki. Fakat önceliğim kendi ülkem. Burada kendimi kanıtlayıp sonrasında düşünebilirim.

Şu sıralar en çok dinlediğin 5 şarkı desem?

Tarkan - O Sevişmeler

Oğuzhan Koç - Bulutlara Esir Olduk

Gökhan Türkmen - Aşktır

Simge - Yankı

Sezen Aksu - Ah Mazi

Sosyal Medya hakkında ne söylersin?

Şu dönemde gerçekten çok güçlü ve iyi kullanılması gerektiğini düşünüyorum.

Takip etmek isteyenler için sosyal medya hesaplarım; https://www.instagram.com/uguretiler/

https://twitter.com/UgurEtiler

https://www.facebook.com/etilerugur/

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Henüz yeni başladık ve uzun bir maratondayız. Kendimi kanıtlayacağıma dair söz verebilirim. Her zaman yanımda olmalarını diliyorum. Size de teşekkür ederim.

Doğum tarihi: 17 Ağustos 1995

Burcu: Aslan

En sevdiği huyu: Dürüstlük

En sevmediği huyu: Kıskançlık

Uğurlu sayısı: 17

Uğurlu günü: Cuma

En sevdiği renk: Turkuaz Mavisi

En sevdiği çizgi film: Bugs Bunny

En sevdiği söz: Dünya etrafında dönmüyor bilesin.

Söyleşi: Elif Günay

Fotoğraf: Zeynep Aydın