Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
heavy shower snow
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
83827
ALTIN
147.120
DOLAR
3.8538
STERLIN
4.8550
EURO
4.1140
Beşiktaş Ersan Adem Gülüm transferini açıkladı
Beşiktaş Ersan Adem Gülüm transferini...
Akbabalar videokapanla görüntülendi
Akbabalar videokapanla görüntülendi
Suriyeli doktorlara 'özel' çalışma izni
Suriyeli doktorlara 'özel' çalışma izni
Rotterdam Film Festivali'nde 2 Türk filmi
Rotterdam Film Festivali'nde 2 Türk...
Kayserispor'da kulüp başkanlığına Erol Bedir seçildi
Kayserispor'da kulüp başkanlığına Erol Bedir...

Uzun bir aradan sonra: SİBEL GÖKÇE

Uzun bir aradan sonra: SİBEL GÖKÇE

26 Ocak 2017 Perşembe 13:19
78 Okunma
Uzun bir aradan sonra: SİBEL GÖKÇE

Röportaj: MURAT FIRAT


Merhaba Sibel Hanım, özledik sizi neler yapıyorsunuz?

İnanın ben de kendimi özledim. Kaostan beslenen popülizmin içine girmeye çalıştıkça uzaklaştım. Buradan şu çıkıyor. Hangi koşul olursa olsun işinizin peşini bırakmayacaksınız. İpin ucunu kaçırdım sanırım. Tekrar yakalama mücadelesi içerisindeyim.


 Küçük yaşta piyasaya girdin, keşfeden birisi mi oldu, yoksa kendi çabalarınla mı?

Türk filmi senaryosu tadında bir geçiş hikâyem var ve hayli uzun. O yaşta okullu olması gereken bir genç kız hayatla savaşmaya erken başladıysa durum bir hayli kafa karıştırıcı olabilir. Programsız ve tesadüfler neticesinde biraz da ilahi lütuf diyelim. Bir yaşam savaşı desek yeridir. Seçim yaptım ve başardım. Anne baba erken öldü 2 kız kardeşin geleceği benim elimdeydi. Yeterli bir başlangıç değil mi?


Amerika'ya gitme hikâyen?

Amerika ya gittim deşarj olmam gerekiyordu. Yenilenmem ve toparlanmam. Travma tik bir sorun yaşadım. Üstünü örttüğüm bir sorun olduğu için anlatmak doğru değil. Uzun bir süre orada kendime yeni bir alan hayat yarattım. Fakat Sibel gökçe için çok mücadele vermeliydim oysa Türkiye de tanınmış biriydim fazla çaba gerekmiyordu geri döndüm. Sibel’i ayağa kaldırmam gerekiyordu. Orada olduğum sürece oyunculuk üzerine stil danışmanlığı üzerine eğitim aldım.


Bir dönem ekranların aranan yüzüydün, tekrardan görecek miyiz?

Tekrar var olma çabamda çok ciddiyim. Dizide oynamak en büyük arzum çünkü çok özledim. Tekliflere açığım. Bir taraftan baktığınızda sektör taze kan istiyor bizler beklemedeyiz.


En unutulmaz anın ve sevdiğin jön?

Anıdan bol ne var ki yaşanmış olan her şey anı zaten. Çalışmaktan büyük bir keyif alacağım aktör var Haluk Bilginer. Kısmet diyelim…

Dansı bıraktın mı?

Dansa ilk başladığımda benim için bir araçtı daha doğrusu mecburiyetti seçim şansım olmadan sahnede buldum kendimi. Daha sonra ekmek paramı kazandığım mesleğimi sevmeye kendimi o alanda geliştirmeye gayret ederken Türkiye’nin en iyileri arasına girdim. Biraz çaba biraz emek sizi büyütür. Yenilerden Didem’i çok beğeniyorum eskilerdense Nesrin Topkapı. Rekabet her sektörde var elbet kırmadan üzmeden ve özgüvenle olmalı. Ben egosu hoş bir tavır değil.


Kitaplarında anlatmak istediklerin ve yazdığın yeni bir kitap var mı?

Her serzenişte kişi kendini yakalar çünkü dünyevi mekanizma aynı işler. Hepimizin hikâyesi birbirine benzer sadece roller değişir. Bu yüzden aynalama diyelim yazdıklarıma. Yazmayı hiç bırakmadım hayli birikti yayınevi arayışındayım belki de mucize bekliyorum kim bilir?

Oyunculuğun mutfağı tiyatrodur... Başarılı işler, disiplin ve emek ister! Tesadüfen mi başladın, yeni oyunculardan kimi beğeniyorsun?

Plan yok benim hayatımda tevekkül var. Yeni oyuncuların birçoğunu beğeniyorum listem kabarık. Çünkü beslendikleri çok şey var. Bizler dar alanlarda paslaşarak büyüdük onlar yeniçağ çocukları yelpazeleri geniş ve bu yüzden de oldukça şanslılar.


Piyasanın zirvesindeyken uzaklaştın, yolunu kesen ve desteğini esirgemeyen insanlar olmuştur?

Yolumu kesenler de oldu açanlar da oldu. Hepsini affettim ifşaya lüzum yok lakin desteğini varlığını esirgemeyen iki dostu es geçemem Aydan Şener ve Nilüfer Açıkalın onlar kadim dostlarım. Yardımcı olduğum çok insan var deşifreye gerek yok iyilik yap denize at felsefemdir.


900'lü hatlar reklamında oynamanın avantaj ve dezavantajları nedir? Tekrardan çalışmak isterlerse kabul eder misin?

Avantajı yorulmadan para kazanmaktı. Dezavantajı kimliğinize aykırı bir rolü üstlenmekti sonrasında rol yapışıyor ve kırmak için hayli emek sarf ediyorsunuz. Yine yapar mıydım meselesine gelince bilmiyorum bildiğim tek şey pişmanlık faydasız.


Sırtını güvenle yasladığın hayat arkadaşın var mı?

En büyük hayat arkadaşım köpeğim. Diğerleri geldiler ve gittiler. Özdemir Asaf’ın dediği gibi Yalnızlık paylaşılmaz paylaşılırsa yalnızlık olmaz. Doğarken de ölürken de yalnızız. Aşk konusuna gelince Aragonun dediği gibi, Mutlu aşk yoktur böyledir ikimizin aşkı da…


Camiada Sibel Gökçe'yi en çok rahatsız eden şey ne diye sorsak?

Beni rahatsız edebilecek kadar sinirli değilim sinirlerimi aldıralı bir hayli zaman oldu carpe diem havasındayım. Rahatsız edemiyorlar anlayacağın. Duymam görmem etrafımda büyülü bir çember örülü Polyyanna gibiyim umursamam iyilik çıkartırım.

Yeni projeler?

Tiyatro oyunum var. Yeni projelere imza atmak istiyorum. İyi bir tv projesinde rol almak istiyorum. Yeni kitabım için iyi bir yayın eviyle anlaşmak istiyorum. Kişisel gelişimle alakalı eğitimlerime devam edip insanlara hizmet etmek istiyorum. Projem arzularımdan ibaret.

Kadına şiddeti sorsam?

Toplum prozak bir toplum oldu her bireyin kadın erkek fark etmez terapist kontrolünden geçmesi şart. Şiddet toplumun vazgeçilmezi haline geldi. Gerginiz ve öfkeyi kontrol edemiyoruz.


Ülkemizde yaşanan üzücü olayları ele alırsak halkımıza söylemek istediklerin?

Dünya iktidarı stratejik bir planın parçası. İnsanların aklını karıştırarak oyalıyorlar. Zehirli bir ahtapot gibi her biryandan sarılmış gibiyiz. Yenidünya düzeni için insan ırkı azalınca kafalarına dank edecek. Ben umuda efsunlu bir şekilde bağlı olanlardanım. Barış odaklıyım. Sabırlı olalım iyi düşünelim kötü senaryoların bir parçası olmayalım bir gün insanlık kazanacak. İnanalım


Teşekkür ederim

Ben teşekkür ederim sizinle olmak güzel....

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sibel GökçeDansRöportajÖnce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeynep Mansur
Zeynep Mansur
Tan Taşçı'dan samimi itiraflar 
Tan Taşçı'dan samimi itiraflar 
Şimdi Günel Serdarkızı zamanı
Şimdi Günel Serdarkızı zamanı
Ab-ı hayat teknesi
Ab-ı hayat teknesi
Bilge Nihan'dan NET çıkış
Bilge Nihan'dan NET çıkış
ABD’nin En Başarılı Genç Bilim İnsanları Arasında Bir Türk Sinan Keten
ABD’nin En Başarılı Genç Bilim İnsanları Arasında Bir Türk Sinan Keten
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ