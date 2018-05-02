Umut Gökçek : "Dinleyici kaliteli müzik dinliyor”

Merak edenler için soruyorum: Umut Gökçek kendini anlatabilir misin?

15 Mart 1993 Erzurum’da doğdum. İlköğretim, lise ve üniversiteyi Erzurum’da okudum. Kendimi bildim bileli şarkıcı olmayı istedim ve Atatürk üniversitesi güzel sanatlar fakültesi müzik öğretmenliği bölümü mezunuyum. Müzik öğretmenliği okuduğum yıllarda modellik yaptım. Okul bittikten 2 yıl sonra artık single (albüm) yapmalıyım dedim ve hayallerimi gerçekleştirdim.

“Kendime Söz Verdim” single çalışmalarınız nasıl geçti? Kimlerle çalıştınız? Hangi isimler teşekkürü hak etti?

“Kendime Söz Verdim” ilk şarkım olduğu için çok heyecanlandım. Aranjör araştırdım çok güzel insanlarla tanıştım ve “Serdar Seçme” ile yola devam etme kararı aldım. “Seyhan Müzik”te çalışan herkes çok değerli benim için “Kamuran Kayra”ya çok teşekkür ederim benimle çok ilgilendi ve aranjörüm Serdar Seçme’ye de çok teşekkür ederim. Harika bir iş çıkardık.

“Kendime Söz Verdim” şarkısının klip hikayesini anlatır mısınız?

Klip hikâyemiz “Efe Cansoy”a aittir. Yalnız kalmış kendisiyle konuşan artık söz verdiğini, bir daha eskisi gibi olmayacağını anlatan birisi olarak çıktım halkın karşısına! Klip içimize sindi yönetmenim Efe Cansoy’a çok teşekkür ederim her konuda benimle çok ilgilendi.

''Kendime Söz Verdim" singleniz dinleyiciden nasıl tepkiler alıyor? Geri dönüşlerden memnun musunuz?

İyi dinleyiciler çok beğeniyor şarkımızı çünkü şarkının duygusuna her insan giremiyor. Bir şeyler yaşamış olan insanlar şarkıda kendini buluyor. Geri dönüşler güzel memnunum.

"Kendime Söz Verdim" şarkısının sözlerinde sitem var! Aşk acısı yaşadığın bir dönemde mi besteledin?

Aşk acısı değil yaşanmışlıklar var bu şarkıda. İçimden gelen her sözü ve notayı 10 dakikada kâğıda döktüğüm bir şarkı oldu. Böyle güzel bir şarkıyı ancak yaşanmışlıklarımla besteleyebilirdim.

Nasıl bir ailede büyüdünüz? Sizi biraz geçmişe götürmek isterim, çocukluğunuza ait unutamadığınız bir anınız var mı?

Mükemmel bir ailede büyüdüm yeniden doğsam aynı ailenin çocuğu olmak isterim! Her zaman yanımda olan beni baya şımartan bir aileye sahibim ailemi çok seviyorum.

Unutamadığım çok anı var ama müzikle ilgili olan bir anım ilkokulda derste öğretmenim arkadaşımın sesini beğenmişti. Ben baya kıskandım ve içimden siz göreceksiniz ilerde dedim! Eve geldiğimde ders çalışma bahanesiyle odama girdim beste yapmaya başladım annem odaya girince ders çalışma moduna dönüş yaptım. Bu anımı gülerek anlatırım her zaman.

Bize biraz müzik geçmişinizden bahseder misiniz? Müziğe nasıl başladınız?

Çocukluğumdan beri müzik dinlerim “Seda Sayan” şarkılarını 3 yaşımda söylemeye başlamışım daha sonra 9 yaşımda şarkı sözü yazmaya başladım ve şarkıcı olmaya karar verdim. Önce müzik eğitimi aldım sonrada müzik öğretmenliği sınavlarına girdim. İyi bir dereceyle sınavı kazandım ve şuan da 16 yıllık hayallerim gerçek oldu.

Müzik sektöründe ön plana çıkmak için ses dışında görüntünün de önemli olduğunu düşünüyor musunuz?

Tabii ki görüntüde önemlidir “sahneye yakışmak” çok önemli. Ama doğru şarkıyı bulabilirsen yürür gidersin. Ses olarak düşünürsek sesin baskın olduğu dönemler çok eskide kaldı. Şuan şarkı güzelse tamamdır reklamında iyiyse oldun demektir.

Müzik dünyasında radyocuların ne gibi bir etkisi olduğunu düşünüyorsunuz? Radyocular şarkıcılara mı şarkıya mı öncelikle önem veriyor?

Radyo ve radyocuların katkısı çok büyük şarkılara ama şarkılardan çok şarkıcılara öncelik veriyorlar! Maalesef…

Türk pop müziğini nasıl görüyorsunuz? Şarkılar çabuk eskiyor, çok çalışmak sürekli üretmek mi gerekiyor? Ne yapmalı ayakta kalmak için?

Türk pop müziği bence geriliyor. Eski şarkıların tadını vermiyor, sürekli yeni şarkı üretildiği için çok çabuk tüketiliyor. Eskiden 2-3 yılda bir albüm yapılırdı ve tüm şarkılar o yıllar içerisinde dinlenilirdi. Şuan ayda bir albüm yapılıyor nerdeyse ve yenisi çıktıkça diğerleri unutuluyor albüm çıkarma süreleri uzatılmalı bence.

Ülkemizde müzik piyasasının son durumu hakkındaki görüşleriniz neler?

Durum hiç iç açıcı değil ne yazık ki! Gerçekten kaliteli iş yok denecek kadar az.

Müzikteki hedefiniz nedir?

Eurovision’a katılıp Türkiye’yi temsil etmek, sahne şovu ve canlı sesimi ortaya koyup herkesi şaşırtmak Türkiye’yi 1.liğe taşımak en büyük hayalim.

Müzik piyasasındaki genç isimleri nasıl buluyorsunuz? Genç şarkıcılar ve grupları başarılı görüyor musunuz? Kendinize rakip olarak gördüğünüz isimler kimler?

Müzik piyasası çok dilimli bir pasta herkesin bir dilim hakkı var. Benim gibi genç isimler var her ne kadar destek olsak da rekabet içerisindeyiz. Elbette rakip olarak görüyorum yeni isimleri ama şu diye isim veremem.

Umut Gökçek’in idolü var mıdır? En çok kimleri dinlersiniz ve düet yapmak istediğiniz bir sanatçı var mı?

İdolüm yok. En çok “Demet Akalın, Ebru Gündeş, Murat Boz, Funda Arar” ve bir iki gündür “Elif Karlı”nın yeni şarkısını dinliyorum. Düet yapmak istediğim sanatçı tabii ki Mabel Matiz.

Hareketli mi yoksa slow parçalar mı daha değerli?

Her ikisi de değerli ama slow şarkılar bir tık daha önde çünkü daha çok yaşanmışlı barındırıyor sözlerinde müziğinde.

Müzikal tarzınız nedir?

Pop, Elektro pop çünkü dinlerken mutlu oluyorum.

Umut Bey, bize bir gününüzü anlatın dersek neler anlatırsınız?

Yürüyüş yaparım, yeni insanlarla tanışırım, hayat hikâyelerini dinlemeye bayılırım, müzik dinlerim, bol bol yeni çıkış yapmış isimlerin şarkılarını dinlerim ve ders çalışırım malum KPSS sınavı var önümüzde.

Sosyal Medya ile aranız nasıl? Takipçileriniz sizinle ilgili haberlere, sahne takviminize nerelerden ulaşabilir?

Sosyal medya ile aram iyi. Instagram hesabımdan ulaşabilirler benimle ilgili bilgilere (@umutgokcek)

Çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı?

Rica ederim. Sizi tanıdığım için çok mutluyum harika bir sohbet oldu. Her şey için çok teşekkür ederim. Harika işler başarıyorsunuz. Daha önce röportajlarınızı takip ederdim benim röportajımda bugüne nasip oldu. Beni dinleyen takip eden yanımda olan desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim.

Yaş-Boy-Kilo:25 – 184 - 72

Burcunuz: Balık

Tuttuğunuz takım: Galatasaray

En sevdiğiniz renk: Mavi

Ne tür müzik dinlersiniz: Pop

En sevdiğiniz şarkı ve nedeni: Soner Sarıkabadayı - Burada Biri Var

Yaptığınız en büyük çılgınlık: Sade bir hayat yaşıyorum

Sevdiğiniz için neleri göze alırsınız: O anki duruma bağlı

Sizi sevenin sizin için neler yapması hoşunuza gider: Sevdiğini belli etmesi yeter

Şu an ruhunun olmak istediği yer: Küçük bir kasaba

İzlemekten keyif aldığın TV programları neler: Tv izlemem

Hayatta en çok kıymet verdiğin insan: Ailem

Hayvan besliyor musunuz: Beslemiyorum

Karşı cinste hoşlandığın tip: Uzun boylu - uzun saclı - zayıf ve kumral

Aşk her şeyi affeder mi: Affeder tabii ki

Benzetildiğiniz biri var mı: Üniversite yıllarımda “Murat Boz” şuan “Barış Yurtçu”

En büyük hayaliniz: Güzel bir aile kurmak

Beğendiğiniz ve Beğenmediğiniz huyunuz: Beğendiğim huyum çok güçlü olmam. Beğenmediğim huyum duygusallık.

Sizi en mutlu eden iltifat hangisi: Çok güzel bestelerin var

Röportaj: MURAT FIRAT