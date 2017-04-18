Türk müziğinin duygusal ve gelenekçi hissi var

Röportaj: Murat Fırat

Ayşegül Coşkun kimdir? Müziğe nasıl başladı? Profesyonel müzik hayatına ilk adımı nasıl oldu?

Sanatçı olma yolunda önündeki uzun yılları göze almış bir şarkıcı…

Besteci ve müzik dünyasına imza atmak isteyen, her telden nevi şahsına münhasır, şarkılar yazan söz yazarı.

Müzikle doğduğumdan beri dostça bir ilişkim var. Babam enstrumanlarıyla kendimi bildim bileli kulağıma şarkılar türküler fısıldardı. Aile dostları arasında bir arada çalıp söylerlerdi ve büyüyene kadar okul koro'ları solo'ları derken hep müzikle ilişkim devamlılık sağlandı.

Profesyonel olmak için değil de içimdekileri dökmek için çok zor bir dönemimde bir şarkı yazdım. O dönemde bir kursa gidiyordum gitar kursuna… orada biriyle tanıştım ve o arada bir tv şarkı yarışmasından bana facebooktan davet geldi. Derken kursta tanıştığım kişiyle provalar başladım 2 sene sahne yaptık türkiyede bir çok şehirde . Şimdi tv şarkı yarışması noldu diyeceksiniz yalan oldu tabi. Unuttuk o yarışmaya katılmayı

Kendi şarkılarınızı yapıyorsunuz, bu yeteginizi nasıl keşfettiniz? Şarkılarınızı bestelerken yada sözlerini yazarken size ne ilham veriyor?

İlham derseniz o bende içimde hep var. Gece uykumda, yolda, sahilde, otobüste, metroda her yerde benimle.

Diğer şarkılarımı yapmaya sonra daha iyisini yapmaya başladım ve durmak bilmeyen bir serüvenin içine daldım. Ben empati kurmayı alışkanlık haline getirmiş bir insanım.

Yani tam bir empatik diyebilirsiniz bana. Bu sebeple her insandan etkilenip onun ağzından çok şarkı yasayabiliyor ve yazabiliyorum bu yaşadıklarımı.

Eşiniz İran'lı İran müziğinin ezgilerini şarkılarınızda kullanıyormusunuz? İran müziği ile bizde ki popüler müzik arasında ki farklılıklar sizce nedir? Yada Fark mıdır?

Eşim müzik aşığı bir piyanist. Onunla sürekli dostlarımızla çevremize müzik geceleri yaparız evimizde. Azeri asıllı aslında o sebeple hem Azeri müziği hem Farsça ve hem de türkçe şarkılar bizim evimizde sürekli tınlıyor.Yıllardır da bu tınıları ayırmadan hepsinin tadına varıyor, doyuncaya kadar söylüyor eğleniyoruz.

Gelecek projelerim de sentezleyecegim melodileri. Bu aralar hazırlıklarım var bu konuda onlarda sürpriz olsun. Aralarında fark değilde ayrı tatlar var tabi ve bu tatları almayı önemsiyorum. Hepsi ayrı ve derin kültürlerin esintileri.

Siz Türk popüler müziğini, dünya genelinde ki popüler müzik ile kıyaslarsanız nasıl degerlendirirsiniz?

Türk müziğinin çok duygusal ve gelenekçi hissi var. Dünya müziği çok farklı bizim gibi değiller dış kapının dış mandali gibiyiz sanki Dünya müziğine. Son yıllarda kabuk dışına çıkmaya çalışıyoruz da pek olmuyor yani.

Dünya hızla gelişiyor değişim devam ediyor son 10 yilda müziğimize kimbilir neler olacak bilinmez ki belki de bambaşka projeler çıkar ve dünya duyar belki de bunu yapan ben olurum kim bilir