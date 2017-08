Türk Halk Müziği'nde "ÜSTÜN" Bir Ses

Eskiden bir saz sesi duyduğumda sesi beni çok etkilerdi. Ayrıca, türküler sevgiyi, aşkı, yoksulluğu, acıyı, üzüntüyü kısaca hayata dair ne varsa, türkülerde gördüm. Düşündüm ve benim tarzım bu dedim, Türk Halk Müziğini Seçtim…

Bize Kendinizden bahseder misiniz? Emir Üstün Kimdir?

Değerli kardeşim öncelikle bizlere bu imkânı sağladığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Emir Üstün Kimdir? Ben 1988’de Amasya İli Taşova ilçesinde doğdum. Hayatımın ilk 13 yılı Taşova Karlık Köyünde geçti. İlk ve ortaokulumu Taşova’da okudum, Liseyi Kocaeli Körfez ilçesinde okudum daha sonra Mersin Üniversitesi Elektronik Öğretmenliği bölümünü kazanarak okulumu tamamladım. Müzik hayatıma Taşova’da başladım ve şuanda Kocaeli’de ikamet etmekteyim.



Müzik yaşamına nasıl başladınız?

Hani olur ya bir işi severek yaparsınız zevk alırsınız bir işi de hayat şartları yüzünden yapmak zorunda kalırsınız ve o işi de hiç sevmeziniz. Ben küçüklüğümden bu yana müzik hayatımda hep vardı. Küçük yaşlarda babamın bana aldığı küçük piyano ile bu sevgim müziğe olan ilgim daha da arttı. Hem piyano çalmayı hem söylemeye 13 15 yaşlarında iyice sevmiştim. Daha sonra Mersin Üniversitesi Elektronik Öğretmenliğini kazandım bu bölümü severek kazandım ve isteyerek okudum çünkü öğretmenlik yapmayı seviyordum lakin müzikte hayatımda hep istediğim bir meslekti. Üniversitede bölümümü okurken bir yandan da kendi üniversitemde 1 yıllık bir müzik eğitim alarak kendimi geliştirmek istedim. Okudum ama atanamadım o yüzden müziğe olan ilgim daha da arttı ve şuan işimi gerçekten severek yapıyorum müzik benim hayattır.



Sizi müziğe özendiren şey nedir?

Müziğe özenmekten ziyade aslında demiştim ya müzik benim hayatımda hep vardı ona olan sevgim bu mesleği yapmama vesile oldu ve şuan iyi ki bu mesleği yapıyorum.



Neden Türk Halk Müziği’ni seçtiniz?

Eskiden bir saz sesi duyduğumda sesi beni çok etkilerdi. Ayrıca, türküler sevgiyi, aşkı, yoksulluğu, acıyı, üzüntüyü kısaca hayata dair ne varsa, türkülerde gördüm. Düşündüm ve benim tarzım bu dedim, Türk Halk Müziğini Seçtim.



Bir sanatçıdan bulunması gereken üç özellik sizce nedir?

Bana göre bir sanatçıda bulunması gereken üç özellik kişilik, birikim ve sestir. Üçü olmadan asla olmaz diye düşünüyorum. Sanatçı insanın kişiliği düzgün olması lazım çünkü bir topluma hitap ediyoruz, ikincisi birikimli olması lazım ve olmazsa olmaz ses olması gereken özellikler.



Albüm çalışmanız var mı? Yeni albüm çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Değerli Kardeşim, Günümüzde sizlerde bildiğiniz üzere elektronik çağ albüme olan rehabeti baya düşürdü. Bu da bizleri kötü etkiledi. Son 3 senedir genelde single parçalarımı çıkarıyorum ve sözleri de kendime aittir ama bu güzel eserlerimi bir albümde toplamak istiyorum elbette. Sevenlerime buradan bu iletmek isterim. İnşallah 2018 yılında yeni single parçalarımız ile saygıdeğer dinleyicilerimizin karşısında olacağız.



Aileniz sizin müzik yolculuğunuzda yer aldı mı? Onların bu konuda yansıyan fikirlerini öğrenebilir miyiz?

Aslında Röportajın başında dediğim gibi ne iş olursa olsun ailenin desteğinin olması işinizde her zaman pozitif bir duygu yükleyecektir. Babam daha çocukluğumda müziğe olan ilgimi biliyordu ve benim için birşeyler yapmak istiyordu aslında daha en başında aldığı o küçük piyano benim müziğe sevgimi, ilgili artırdı yani benim ailemin desteği her zaman tamdı. Onları böyle yanımda görmek onların desteğinin olduğunu bilmek o kadar onur ve gurur verici ki onlara bur da sizin nezdinizde çok teşekkür ederim. Buradan tüm ailelere tavsiyem popüler mesleklerden ziyade çocuklarınız ilgisi olduğu sevdiği meslekleri yapmasını ve onların çocuklarına destek vermesini tavsiye ederim.



Sanatçının toplumdaki görevleri nelerdir?

Sanatçının görevi o kadar zor ki iş sanatçı olmakla inanın yetmiyor. Bizler her zaman toplum karşısında olan insanlarız ve topluma karşı sayısız görevlerimiz var. Sanatçı birkaç görevinden bahsetmek gerekirse ahlaksal, dinsel ve siyasi fikirlerden uzak toplumdaki insanlarımıza güzellik yaratmak, onların duygularına, düşüncelerine tercüman olmak demektir

Şarkı yazma ritüelinizden bahseder misiniz? Örneğin hangi ortamda, hangi materyallerle, nasıl bir coğrafyada yazmayı tercih ediyorsunuz?

Şarkı sözü yazmak gerçekten çok zor bir iş. Mesela hadi ben oturayım bir şarkı sözü yazayım demekle inanın yazılmıyor. Kendim içinde bu böyle. Öyle bir atmosfer oluyor ki bazen böyle gece balkonda çayını yudumlarken bir melodi, bir söz aklınıza gelebiliyor bazen deniz kenarında suyun sesini dinlerken, bazen de klavyemle oynarken bir anda bir melodi ortaya çıkabiliyor ve bu şekilde o an ya kâğıda ya da kayıt alarak not ediyorum. Kısaca derler ya ilham geldi. Onun gibi bir şey.



Bir sanatçı olarak dinlediğiniz ve beğendiniz sanatçılar kimlerdir?

Tabi ki herkes kendi dalında güzel bir iş yapıyor bu asla göz ardı edilemez ben aslında sanatçıdan çok güzel olan, kulağa hoş gelen bir türkü, bir pop şarkı veya bir yabancı şarkı müziklerini dinlerim. Bir neşet Ertaş, Arif Sağ severek dinlediğim sanatçı büyüklerimiz.



Hedefinizi nasıl daha açık, net ve ölçülebilir hale getirebilirsiniz?

Hedefim birçok kitleye ulaşıp onların gönlünde taht kurmak. Bunun içinde elimden geldiğince çok çalışıyorum ve inanıyorum ki emeklerim boşa çıkmayacak. Hedefimin ölçülebilirliği de halkımızın bize dönüş yapmasıdır. Bu dönüşler bizlere hedefimize ne kadar ulaştığımızı az çok belirliyor.



Hedeflerine ulaşmanın yaratacağı en büyük etki ne olurdu?

Şuan bu soruya net cevap veremiyorum ama herhalde yaratacağı en büyük etki çok mutlu olurdum. Dediğim gibi hedeflerime ulaşmak büyük bir kitle tarafından beğenilerek dinlenmek bana çok mutluluk verirdi.



Düzenli olarak yaptığınız halde size bir şey katmayan üç şey nedir?

Samimi olmak gerekirse genelde düzenli olarak yaptığım şeyler bana hep bir şeyler katmıştır, katkısı olmayan tek şey atanmak için çok çalıştım ama bana bir şey katmadı diyebilirim



Zamanı geçmişe alma imkânınız olsa tekrar sanatçı olmak ister miydiniz?

Kesinlikle isterdim. Çünkü müzik benim gerçekten hayatımın ta kendisi. Huzur buluyorum.



Sanat dünyasında birşeyleri değiştirme şansınız olsaydı neleri değiştirirdiniz?

Tabi ki birçok değişiklik yapmak isterdim. Bunlardan birkaç tane söylemek gerekirse sanat yapan insanlarımızın gerçekten bu işin eğitimini almaları konusunda bir değişiklik yapmak isterdim, bu bizleri daha da yüksek başarılara götürür.



Eğer sanatçı olmasaydınız başka hangi meslekle meşgul olmak isterdiniz?

Dediğim gibi öğretmenlik okudum. Eğer müzikle uğraşmasaydım mutlaka öğretmenlik yapmayı tercih ederdim.



Türkiye’de sanatçı olmak zor mudur?

Bence Türkiye de sanatçı olmak gerçekten zor. Sanatçıya verilen değer gerçekten az. İşimize yapılan saygı gerçekten az. Çok şey istemiyoruz aslında sadece emeğimize saygı, işimize saygı istiyorum çünkü gerçekten kolay iş yapmıyoruz.



Sahne ve konser çalışmalarınız var mı?

Yazın genelde festivallerimiz oluyor, konserlerimiz oluyor ve buralarda sevenlerimiz ile buluşma şansımız oluyor. Bizleri sevenlerimizle buluşturan başkanlarımıza buradan teşekkürü bir borç bilirim.



Yardım konserleri düşünür müsünüz?

Her insan bir engelli adayıdır sözüyle başlamak istiyorum bu sorunuza. Bu konuda duyarlı ve yardımcı olunması gerekir. İmkânlarımız dâhilinde elimizden geleni yapıyoruz ve her zamanda yapmaya hazırım.



Gelecek ile ilgili projelerinizden bahseder misiniz? Bundan sonraki hedefleriniz nelerdir?

Röportajımızın başında da dediğim gibi kendime ait bestelerim var yeni aranje aşamasında olan projelerim var bunları bir an önce bitirip bir albümle sevenlerimize ulaştırmayı düşünüyorum ve tabi ki yeni yayın dönemimizde TV SHOW programlarımız var ilerleyen zamanlarda bunları sevenlerimizle paylaşacağım.



Sizce önemli olan çok şeye sahip olmak mı az şeye ihtiyaç duymak mı? En fazla nelere sahip olmak isterdiniz?

Birçok şeye sahip olan insanların genelde daha az mutlu olduğunu görüyorum. Bence birçok şeye sahip olmak mutluluk getirmez, daha az şeylere ihtiyaç duymak insanları daha mutlu eder. Kısaca derler ya az ve öz olsun ama düzgün olsun. Nelere sahip olmak isterdim derseniz keşke çok imkânım olsaydı ihtiyaç sahibi insanlarımıza yardım etmek, güzel şeyler yapmayı çok isterdim.

Sanat adına başka ne tür çalışmalarınız var?

Sanat dünyasında müzikten başka aslında oyunculuk çalışmalarımda var. Onunla ilgili projelerimiz var. Daha önce rol aldığım TRT’de yayınlanan Filinta dizisi bana çok şeyler kattı.

Son olarak dinleyicilerinize, sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Buradan bizleri takip eden değerli dinleyicilerimize teşekkür ederim. Onların destekleri bizleri buralara getirdi ve şuan onların sayesinde buradayım ayrıca bizlere bu Röportaj ile sevenlerimiz daha yakından tanıyacaklar bize bu fırsatı veren Önce Vatan Gazetesi ailesine ve bilhassa sizlere teşekkür ederim, Türkü dinlemeye, Emir Üstün dinlemeye devam etsinler. Türkülerine, Sanatçılarına, kültürüne sahip çıkan milletler ayakta kalır diyorum ve kalbimin tam içinden okuyucularımıza sıcacık sevgiler sunuyorum teşekkürler. Ve özelikle bu süreçte bizden asla desteğini esirgemeyen ve menajerliğimizi üstlenen değerli hemşerim Asiye Yılmaz hanımefendiye teşekkürü bir borç bilirim…



Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar dileriz...