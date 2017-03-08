Sudeh Pehlevi ile Yazarlık Üzerine 

Sudeh Pehlevi ile Yazarlık ve Yüreğimin Ayak Sesleri Kitabı Üzerine

Röportaj: Cengizhan Kaya

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

İranlıyım, 18 yıla yakındır Türkiye’ye yerleştim. 2 çocuk sahibiyim. İran’da Psikoloji bölümünü okumuştum. Ama Türkiye de moda ile ilgilendim. Şu anda ise yazarlık yapıyorum

Neden yazarlık ?

Ben küçük yaştan beri anneme hayrandım o yüzden yazarlık onu taklit ederdim. Annemin İranda şiir kitapları var. Küçük yaştan büyük babama ve anneme bu konuda hayranlık duyardım. Dedem 101 yaşına kadar yaşadı ve avukattı. İran’da mahkemeye çıkabilen ilk avukatlardı. Ailemin kalemi çok güçlüdür. Bu yüzden yazarlığı seçtim.

Yüreğimin ayak sesleri nasıl ortaya çıktı ?

Yıllardır hayatimi kağıda yazmayı çok istiyordum ama hala tam başaramadım kitapta kesik kesik anlatıyorum. Bazı konuları daha ele almadım.

Yüreğimin Ayak seslerini nasıl tarif ediyorsunuz ?

Yazdığım her şey kalbimle ve duygularımla ilgiliydi. Çünkü hayatımda hep kalpten karar alırdım beynimden değil.

Yüreğimin Ayak seslerinde geçmişten bugüne hikayeniz yer alıyor ve çok özel anların aktarıldığını görüyoruz. Sizin en özel aklınızda kalan hatıra hangisi ?

Büyük babam.. En çok aklımda kalan odur. Ve bir de Alamut kalesi

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Hiçbir şeyimi değiştirmek istemezdim. Sadece belki simdi yaptıklarımı daha gençken yapabilseydim diyorum çünkü ben hatalarımı seviyorum.. Hatalarım kalpten yaptığım şeylerdir.

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

İran’da da Türkiye’de de sürekli medyada olduğum için hep kaçmaya çalışıyorum. Tüm muhabir arkadaşlarımı çok seviyorum. Onlar var ki biz varız ama medya her zaman olaylara renk katarak anlatıyor gerçek hayatın dışındakini...

Türkiye’de edebiyat dünyasını nasıl değerlendiriyorsunuz ?

Her zaman Asya ülkelerinin Edebiyatı daha yüksektir çünkü hisleri daha yoğundur. Türk Edebiyatı çok derindir. Refik Halit Karay dan Nazım Hikmet’e kadar hepsi büyük insanlardı dünyada tekler. Şiirlerini okuyunca haz alıyorum.

İyi yazarlığı nasıl tarif edersiniz ?

Bence güzel bir yazar duygularını gerçeklerle birleştirip kağıda dökendir.

Annenizin de eserleri söz konusu bize ondan bahseder misiniz ?

Annem çok güçlü bir kadındı. Karışıklıklarla dolu zor bir hayatı vardı. Şah döneminde de rejim değişiminde de.. Biz bu gücümüzü annemizden alıyoruz. 75 yaşında olmasına rağmen hala tek başına kasabaya gider her şeyin başında durur ve ben hiç bir zaman karşısında güçsüz duramam.

Pek çok önemli çalışmanız ve sosyal sorumluluk projeniz var bize onlardan bahseder misiniz ?

Bence eskisine göre pek bir şey yapmıyorum. Evliliğimden sonra bir çok şeyden elimi çektim.. Şimdi küçük bir projeyle ilgileniyorum kimsesiz çocuklar için bir yuva yapmak istiyoruz. ve bu projemde hem İran hem Türk iş adamlarıyla iş birliği içindeyiz.

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Son günlerde Hint filmlerine merak saldım. Kızım benle dalga geçse de Hint filmlerini takip ediyorum dışarda olsam bile eve gelince internetten açıyorum. Onun dışında genelde İran kitaplarını okuyorum

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Hiç bir kitap ya da film benim hayatımdan daha akıcı olamaz. Savaş, macera, aşk dram içinde her şey var.

KırmızıTürk- spiker dünyası hakkında neler söylersiniz ?

Cengizhan arkadaşım başarılı dostumun olduğu her işe desteğim kesinlikle çok başarılı buluyorum

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Ben bu yılkı projeden sonra Bodrum’a yerleşmeyi düşünüyorum ve orda en çok istediğim şeye başlayacağım. Minyatür sanatıdır. Orada öğrenip buna başlayacağım. Sevgili eşimde beni bu konuda destekliyor.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Son olarak Cengizhan arkadaşıma çok teşekkür ederim evimize kadar gelip güzel bir sohbetimiz oldu nezaketinden dolayı çok teşekkür ediyorum.

Röportaj ve fotoğraflar : Cengizhan KAYA