Şiirle demlenen kahvenin sanatta ebedi hatrı var

Bu güne kadar sanat adına birçok önemli projelerde öncülük yapan, yüreği sanat aşkıyla çarpan değerli şair/yazar/radyo ve televizyon yapımcısı ve sunucusu Sayın Recebiye Çataksezer ile Önce Vatan Gazetesi adına özel bir röportaj gerçekleştirdik. Röportajımızı siz değerli Önce Vatan Gazetesi okurlarına sunmaktan onure olurken sizlere de keyifli okumalar diliyorum…

Röportaj: Aziz Karataş

BİZE KENDİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ? RECEBİYE ÇATAKSEZER KİMDİR?

Edirne/Keşanlıyım. Lise mezunuyum. Evli ve iki çocuk annesiyim. Türkiye’nin dört bir yanındaki Halk Eğitim ve Çok Amaçlı Toplum Merkezlerinde Usta Öğreticilik yaptım ve bu merkezlerden 2009 yılında ücretli usta öğretici olarak emekli olmaya hak kazandım. 1985 yılında ilk el sanatları ve giyim sergimi açtım, 2008’dan beri TV programları yapmaktayım.

Görevler ve Temsilciliklerim:

Kahta Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Başkan yardımcısı.

Kurucu Başkan yardımcısı. GAP Gazeteciler Birliği İstanbul Şubesi Başkan Yardımcısı

İstanbul Şubesi Başkan Yardımcısı Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

Edirne Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Memur-Der Federasyonu Üyesi

Umut Treni Derneği Üyesi

Geçmişteki Görevlerim:

1985-2009 Halk Eğitim Merkezleri’nde Usta Öğretici

Kahramankent Gazetesi’nde Köşe Yazarlığı

Aksu TV’de Program Yapımcılığı ve Sunuculuğu

Kaçkar TV’de “ Recebiye ile Gönül Kahvesi” Programı Sunucu ve Yapımcısı

Kanal 24 TV’de Program Yapımcılığı

Kanal Urfa TV Gaziantep Temsilcisi

Memur Haber Gazetesi Gaziantep Temsilcisi

Kaçkar TV’de “ Recebiye ile İkindi Kahvesi ” Programı Sunucu ve Yapımcısı olarak devam etmekteyim.

” Programı Sunucu ve Yapımcısı olarak devam etmekteyim.

Ödüllerim ve Başarılarım:

2012 – Memur-Der Federasyonu “Yılın En İyi TV Programcısı” ödülü

2012 – GAP Gazeteciler Cemiyeti “Yılın En İyi TV Programcısı” ödülü

2012 – Umut Treni Derneği “Yılın Yardımlaşmaya En Çok Değer Veren TV Programcısı” ödülü

2012 – BAŞAP (Başkent Şairler Platformu) “Yılın En İyi Yerel TV Programcısı” ödülü

2012 – ASED (Ankara Sanat Eğitim Merkezi Derneği) “Yılın Enleri” ödülü

2012 – Oğuz Boyları Konfederasyonu tarafından Türk dünyası ve gelenek göreneklere değer veren “En İyi TV Programcısı” ödülü

2012 – Osmangazi Federasyonu tarafından gelenek göreneklere değer veren “En İyi TV Programcısı” ödülü

2012 – Sihirli Kalemler Antolojisi’ne katkı ödülü

2013 – BATTAM (Batı Trakya Türkleri Derneği ) “ Yılın En Seviyeli TV Programcısı ” ödülü

(Batı Trakya Türkleri Derneği ) “ ” ödülü 2013 – Sahil Yayınevi “Türk Dünyası Antolojisine Katkı Ödülü”

2013 – Enez Yaz Şenlikleri “Şair-Yazar Onur” ödülü

2013 – Enez Belediyesi “En iyi Basın Yayın ve Tanıtım” ödülü

2013 – Türkiye Sevdası Hikmet Okuyar Ödülleri

2014 – Kanaltürk TV “Günüm Şahane Yemek Programı” Birinciliği

2015 – GAP Gazeteciler Cemiyeti “Yılın En İyi TV Programcısı” ödülü

2016 –Kayanet haber grubu“Yılın En İyi TV Programcısı” ödülü

Yayınlanmış Eserlerim:

2012 Mayıs – AŞK-LA (Şiir)

2012 – Şairler Gönül Kahvesi Antolojisi (Geliri Bakırköy GÖZDER’e bağışlanmıştır.

ŞAİR OLMAYA NASIL KARAR VERDİNİZ?

Nice kıymetli şairler ve yazarlarımız varken kendimi şair olarak henüz görmüyorum. Kendimi bir yürek işçisi olarak görüp yüreğime gelenleri kalemime damlatmaya çalışıyorum.

ŞİİR YAZMAYA NE ZAMAN BAŞLADINIZ?

Şiir yazmaya ne zaman başladığımı hatırlamıyorum. Kendimi bildim bileli sürekli bir şeyler yazar sonrada yazdıklarımı beğenmeyip atardım.15 ya da 16 yaşımdaydım günlük tutmaya karar verdim her gün olup bitenleri yazmaya çalışırdım uyumadan önce fakat yeğenimle aynı odayı paylaştığım için elektriği açamazdım uyanmasın diye el feneriyle yazmaya çalışırdım yorganın altında bu iş çok zor olmaya başlayınca bir dönem vazgeçtim.

İLK YAZIN ANINIZI PAYLAŞIR MISINIZ?

1985 yılında Keşan’ın bir köyünde usta öğreticilik yaparken yaptığımız el emeklerini sergilemek ve yılsonu gösterisi yapmak istedim ve bir ilk olmalıydı gündüz sergi gece gösteri hem köye büyük bir heyecan olacaktı hem de bana ve kursiyerlerime böyle bir gece asla unutulmayacaktı. Eksiğimiz çoktu bir sahnemiz yoktu traktör römorklarını yan yana koyarak bir sahne hazırladım. Ortaokul son sınıfta ben böyle bir oyunda oynamış ve hayatım boyunca hiç unutamamıştım, birazda ondan esinlenerek büyük bir cesaret örneği göstererek bir piyes yazdım adını bile hatırlamıyorum ve kursiyerlerime oynattım. Akabinde kursiyerlerimin kendi diktikleri kıyafetleri giyerek defile yapmalarını sağladım.

ŞİİR SİZCE NE DEMEK?

Şiir yüce şelaleler gibi yüreklerin çağıldayarak kalemden kâğıtlara dökülmesi halindeki duygu seli. Şiir; bir yaşam biçimi. İyiyi, güzeli, hazanı, hüznün söyleniş biçimi. Şiir sevgi, şiir aşk şiir yaradan yalvarıştır.

HANGİ TÜR ŞİİRLER YAZIYORSUNUZ?

Serbest şiir yazıyorum. Hece şiirleri de çok seviyorum fakat yazamıyorum.

HANGİ ORTAMLARDA ŞİİR YAZIYORSUNUZ?

Şiir yazmanın benim için ortam oluşturması gerekmiyor yanımda mutlaka her zaman bir not defterim olur.

Bazen yolda giderken bile kendi kendime takılan kelimelerim olur, hemen not etmeye çalışırım ki akşam evime gelince kalemimden defterime süzülüp cümleler yerini bulur.

SİZ ŞİİRLERİNİZDE HANGİ TEMALARI İŞLİYORSUNUZ?

Aşk, sevgi, hoşgörü ve yaşadığım yerlerin özelliklerini anlatan ve toplumsal şiirler yazmayı seviyorum.

ÖRNEK ALDIĞINIZ ŞAİRLER VAR MI? HANGİ ŞAİRLERİ ÖRNEK ALIYORSUNUZ?

Ustalarımın hepsine saygım sonsuzdur öncelikli olarak bunu belirtmeliyim.

Ben bir CEMAL SAFİİ olmak isterdim: Var mı içinizde beni tanıyan diye başlayarak

Dil üzmezim tek hece var ismimde

Barınağım gönül denen yer benim

BENİM ADIM AŞK!

diye bilmek için.

Ben bir Nazım HİKMET olmak isterdim: Yaşamak güzel şey be kardeşim diyebilmek için.

Ben bir Cahit KÜLEBİ OLMAK isterdim:

Sen Türkiye'm gibi aydınlık ve güzelsin

Benim doğduğum köylerde güzeldi,

Sen de anlat doğduğun yerleri

Anlat biraz.

Ben bir Edip Cansever, Ahmet ARİF, Ümit yaşar OĞUZCAN, Sebahattin ALİ. Cemal SÜREYYA, Atilla İLHAN onların kalemleri gibi keskin ve anlamlı şiirler yazmak isterdim.

OKUDUĞUNUZ İLK ŞİİRİ HATIRLIYOR MUSUNUZ?

ACILAR DENİZİ… ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN



BİRAZ KİTABINIZDAN BAHSEDELİM… BİZE KİTABINIZIN İÇERİĞİNİ ANLATIRMISINIZ?

AŞK-LA şiir kitabımda kendi hayatımdan ve anılarımdan şiirleştirilmiş kesitler bulunmakta

KİTAPLARINIZA İLGİ NASIL OLDU. BEKLENEN İLGİYİ BULABİLDİNİZ Mİ?

Aşk-la şiir kitabıma ilgi çok güzeldi üç yerde yaptığım imza günlerimde kitabımın ilk baskısını sattım.

OKUYUCULARINIZ KİTAPLARINIZI NEREDEN BULABİLİRLER?

AŞK-LA şiir kitabımın şuanda satışı bulunmamaktadır.

TÜRKİYE DE KİTAP YAYINLATMAK ZOR MUDUR?

Ülkemizde kitap yayınlatmak maddi imkânlarınız müsaitse kolay. Oysa bizim okadır değerli kalemlerimiz var ki maddi destek göremedikleri için piyasaya asla çıkamıyorlar bu durumdan oldukça üzgün ve rahatsızım.

İMZA GÜNLERİ VE ETKİNLİKLER DÜZENLİYORMUSUNUZ?

İmza günleri ve etkinlikler ile ilgili çok güzel projelerim var en kısa zamanda hayata geçirebilir inşallah.

BUNDAN SONRA Kİ HEDEFLERİNİZ NELER?

Bundan sonraki hedeflerim arasında ilk önce hayalini kurduğum rahmetli annem ve babamın adlarını taşıyan bir kütüphane açmak. Sosyal sorumluluk projeleri geliştirip hayata koymak bu projelerin bir tanesi ülkemdeki sesini duyuramayan şair ve yazarlarımıza destek olabilmek ve kadınlarla ilgili bir projem var bu şimdi bende saklı kalsın.

AİLENİZ, SİZİN ŞAİR OLMA YOLCULUĞUNUZDA YER ALDI MI? ONLARIN BU KONUDA SİZE YANSIYAN FİKİRLERİNİ ÖĞRENEBİLİR MİYİZ?

İlk önce kıymetli eşim yirmi dokuz yıllık hayat arkadaşım yaptığım tüm çalışmalarımda her zaman yanımdadır ve evlatlarım her zaman en büyük destekçilerimdir.

YENİ ÇALIŞMALARINIZ VAR MI? VARSA ÇALIŞMALARINIZDAN BAHSEDER MİSİNİZ?

Yeni çalışmalarım tabiî ki var Hal hazırda hazırlık aşamasında olan bir roman ve bir şiir ve birde anı kitabım ve çok yakında kitap raflarında yerlerini alacaklardır. BİR YÖRE BİR TÖRE BİR AŞ adını verdiğim bir kitap çalışmam ve bir tv programı projem var

AYNI ZAMAN DA TV VE RADYO PROGRAMCILIĞI YAPIYORSUNUZ, BU KONU HAKKIN DA NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

Televizyonlara kültür ve ananelerimize uygun olan edebiyat değeri yüksek olan programlar hazırlamak ve sunmaktan büyük keyif alıyorum, ama çok acıdır ki ülkemizde bu tarz seviyeli programlara sponsor bulmak çok zor hatta yayınlatacak televizyon kanalı bile bulmak zor.

ÜLKEMİZ DE Kİ TV VE RADYO ŞİİR PROGRAMLARINI YETERLİ BULUYOR MUSUNUZ?

Kesinlikle yeterli olmadığını düşünüyorum.

ZAMANI GEÇMİŞE ALMA İMKÂNINIZ OLSA MESLEK SEÇİMİNİZ NE OLURDU ? NEDEN?

Kesinlikle yazı yazardım ve Televizyon dünyasının içinde mutlaka olurdum. Neden mi ekran karşısında ben ben olmuyorum bir başka mutluluk âleminde yüzüyorum üzüntümü sıkıntımı ve tüm stresimi unutuyorum. Yazı yazardım yazı yazdığım zaman üstümden tonlarca yük kalkmış gibi hafif hissediyorum kendimi.

EDEBİYAT DÜNYASINDA BİR ŞEYLERİ DEĞİŞTİRME ŞANSINIZ OLSA NELERİ DEĞİŞTİRİRDİNİZ?

Edebiyat dünyasında bir şeyler değiştirme şansım olsaydı eğer sağlam yazı yazan kalemlere mutlaka devlet desteği verir, onların tanıtımı için reklamlarının daha fazla yapılmasını sağlardım

HEPİMİZ GÜÇLÜ YORUM KİMLİĞİNİZİ BİLİYORUZ. PEKİ, İYİ BİR YORUMCU OLMAK ŞARTLARI NELERDİR? DENEYİMLERİNİZİ BİZİMLE PAYLAŞIR MISINIZ?

Şiir yorumlamayı seviyorum bu konuda eğitim alma şansım olmadı ben kendi kendimi yetiştirmeye çalıştım çok şiir okudum, özellikle güzel konuşma ve diksiyonla ilgili çok kitaplar okudum, kendi kendime çok fazla nefes teknikleri çalıştım ve akşam yatmadan önce hala daha mutlaka nefes teknikleri çalışırım.

SON OLARAK, YAZAR/ŞAİR OLMAK İSTEYENLERE TAVSİYELERİNİZ NELERDİR?

Ellerine geçen her şeyi ama her şeyi okumaları çok kitap okusunlar çok yazsınlar asla ama asla vazgeçmesinler.

Son olarak yaşanılası güzel bir dünya için tüm insanlığın yüreklerinde sevgi tohumlarının çok daha fazla serpilmesini dilerim.

Barış, huzur ve mutluluk dolu bir dünya için yazı yazmaya ve okumaya tüm herkesi davetimdir... Kötülüklerin anası cehalettir…

Şair ve şiir dostu değerli yazar şair AZİZ KARATAŞ’A bu güzel ve keyifli röportaj için sonsuz teşekkür ve minnet duygularımı sunuyorum…

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…