Sibel Özünlü: "Mankenlik bana vizyon kazandırdı"

RÖPORTAJ: MURAT GÜNHAN

Sevgili Sibel öncelikle çok teşekkür ederim bu değerli vaktini bana ayırdığın için...

Murat'cığım ben teşekkür ederim ilgine ve anlayışına, sabrına.

Kaç yaşında mankenliğe başladın?

Mankenliğe geç yaşlarda başladım diyebilirim şimdiki meslektaşlarımı baz alırsam. Ben İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. Boyumun uzunluğu ve fiziğim nedeniyle ergenlik döneminden itibaren "neden mankenlik yapmıyorsun " sorularıyla karşılaşırdım ancak ben eğitimimi bitirmeye odaklı idim.

Bu arada söylemeden geçemeyeceğim, herhalde Neşe Erberk benim gibi pek çok arkadaşıma bir örnek olmuştur; her ne kadar ben okuluma devam ediyordum desem de, Neşe’nin üniversiteli bir genç kız olarak bizi Avrupa’da başarı ile temsil etmesi ve sonraki mankenlik hayatı sanıyorum bende de neden denemeyeyim düşüncesini tetikledi ve yine bir gün üniversiteden çok sevdiğim, çok kıymetli bir arkadaşımın bana sevgili Başak Gürsoy’un numarasını vermesiyle önceleri hobi olarak düşündüğüm ama severek meslek edindiğim yaptığım mankenlik mesleğine beni ulaştırmış oldu.

Sanıyorum 20 yaşında idim.

Neden manken olmak istedin?

Ben değil çevrenin yönlendirmesi ile oluşan bir istekti bu ancak daha sonra tabi ki bu büyülü dünya ilgimi çekti. Her şeyden önce sahip olduğunuz fiziği doğru kullanabilmek, zarafet ve estetik kazanmak, hayatı başka bir açıdan deneyimlemek için bir fırsattı ve ben bu fırsatı değerlendirdim.

Manken olman için birileri ön ayak oldu mu?

Yine ilk sorunda belirttiğim gibi üniversiteden bir arkadaşımın elime tutuşturduğu telefon numarası (BG Ajans) benim için en belirleyici ivme oldu ancak mankenlik için kararımı verdiğimde önce bir donanım elde etmek istedim ve LCC Mankenlik ve Zarafet Okulu’na başvurdum, LCC mezunuyum. Burada mesleğe yönelik ilk eğitimleri aldım ve daha sonra başından sonuna tek ajansım başka deyişle ailem olacak Başak Gürsoy Ajansa adım attım. O zamanlar bizler ajansımızda da eğitim alırdık ve podyum öncesi son eğitimimi Sibel Savacı vermiştir.

Kaç yıldır mankenlik yapıyorsun?

1991 yılında podyuma ayak attım ve 2000 senesine kadar yoğun olarak bu mesleği sürdürdüm, şimdi ise sen ve senin gibi çok değerli bazı modacı arkadaşlarımın defilelerine çıkarak insanın içinden hiç gitmeyen o podyum heyecanını yaşıyorum.

Türkiye veya yurtdışında almış olduğun derecelerin var mı?

Mankenliğe başladığım ilk sene ajansım beni "Miss Model of the World" – “Dünyanın İlk Tescilli Mankenlik Yarışması”nın elemelerine gönderdi. Sevgili Süha Alpaylı bu yarışmanın kurucusudur ve buradan ona saygı ve sevgilerimi yolluyorum. 1991 senesinin Türkiye Mankenler Kraliçesi seçildim ve daha sonra Finlandiya'da ülkemi uluslararası yarışmada temsil ettim, 5nci oldum.

Ne mutlu bana ki, sonradan uluslararası ayağı Çin Halk Cumhuriyeti tarafından alınan bu yarışmanın ulusal ve uluslararası organizasyonunda Süha Alpaylı ile birlikte sevgili arkadaşım Barbaros Yüksel’le beraber senelerce çalışma şansı buldum.

Yeni başlayan arkadaşlara önerilerin nedir?

Benim önerim, mankenlik mesleği yanında eğitimlerini de tamamlayıp, bu mesleğe o şekilde devam etmeleri. Kendilerine değil bu mesleğe hizmet anlayışına sahip olmaları ve her zaman yaptıkları işle yükselmeleri.

Mankenlik mesleğinin avantaj ve dezavantajlarını yaşıyor musun?

Ben sadece avantajları olduğunu düşünüyorum, bana vizyon kazandırdı, pek çok güzel insanla tanışma ve çalışma şansım oldu, dünyanın birçok ülkesine gidip en güzel şekilde ağırlanmak gibi getirilerini yaşadım. Hayatıma kattığı estetik bakış açısı ve farkındalık hala süren avantajlarından.

Manken olmasaydın ne iş ile uğraşırdın?

Sanıyorum eğitimini aldığım alanda çalışırdım. İşletme Fakültesi mezunuyum belirttiğim gibi. Gerçi mankenlik yavaşladıktan sonra aksesuar üzerine bir ticaret deneyimim oldu, yurt dışından bir kadın aksesuar markasını buraya getirdim ve satışını yaptım. Bir de son yıllarda ilgi duyduğum ve keşke bu alanda eğitim alsaydım dediğim “psikoloji” var, bu alanda çalışabilmeyi gerçekten isterdim hiç-bir zaman geç değildir felsefesinden yola çıkarak belki eğitim alma yoluna gidebilirim.

Her uzun boylu manken olabilir mi?

Mankenlik görüldüğü kadar kolay bir meslek değildir ve disiplin gerektirir. Ayrıca pratik zeka, estetik, proporsiyon açısından düzgün bir vücut ve her şeyden önce sahne ışığı gerektirir. Bu yüzden sadece uzun boy yeterli değil.

Birçok mankenlik ajansı var. Bu kadar mankenlik ajansı normal mi ? Bu konuda ne düşünüyorsun?

İyiler her zaman aradan seçilir diyorum. Popüler bir meslek ve tabi ki hem manken hem ajans olarak pek çok kişi bu alanda var olmak istiyor ancak kalıcı olmak kolay değil.

Dünya modacılarından kimin defilesine çıkmak isterdin?

Benim podyumda taşımayı en sevdiğim ve de en yakıştığım tarz “Haute Couture” oldu, Ellie Saab’in kıyafetlerini taşımak isterdim.

Modayı takip ediyor musun?

Sanıyorum işime rağmen çok moda bağımlısı değilim:) İnsanın yıllar içerisinde tarzı ve alışkanlıkları oturuyor. Ben günlük yaşamda rahat ve sade giyinmeyi seven biriyim, alışkanlıklarım ve yaşantım da bu şekilde ve sanıyorum giyimime de yansıyor. Bir de o kadar tatmin ettik ki podyum üzerinde giyinme hevesimizi, rahatlık öncelik oldu :) Moda akımları içinde kendime uygun bulduğum seçimleri yapıyorum diyelim.

Gelecek için hedeflerin var mı?

Gelecek için en büyük hedefim/dileğim sağlıklı ve mutlu olmak, ailem ve sevdiklerimle ve de ülkemi layık olduğu yerde görebilmek.. Çok genel oldu ama ben hayatı daha çok akışa bırakan biriyim.

Herhangi bir TV veya sinema projesinde çalıştın mı?

Hayır, mankenlik dışında TV ve sinema ile ilgilenmedim.

Türkiye'de ki mankenlerden kimin yürüyüşünü beğeniyorsun ?

Maalesef yeni meslektaşlarımı pek tanımıyorum ancak benim dönemimden arkadaşlarım hala bu işin en iyileri. İsim vererek ayırmak istemem hepsi birbirinden değerli.

Spor yapıyor musun?

Spor hayatımın önemli bir parçası, çok seviyorum ve çok iyi hissediyorum. Yürüyüş, pilates ve yoga. Ancak son dönemde belimle ilgili bir sıkıntı yaşadığım için ara vermek zorunda kaldım, en kısa zamanda tekrar başlamak için sabırsızlıkla bekliyorum.

Yeri gelmişken söylemeyi unuttum, zaten mankenlik yapacak arkadaşlarımın sporu sevmesi bence şart.

Ev işleri ile aran nasıl?

Gayet iyi, Boğa burcuyum ve evcimenim, evi çok severim :) Özellikle yemek yapmayı seviyorum, pasta börek çörek bayılırım, yeni şeyler denemeye çalışırım.

Aşk mı? Mantık mı?

Ben her şeyde denge taraftarıyım ama terazinin bir yani ağır basacaksa Aşk derim. Aşksız, sevgisiz bir yaşam düşünemiyorum.

Sibel’in bir günü nasıl geçiyor?

Yalnız yaşıyorum, çok belirgin bir rutinim yok, günümü o günün ihtiyaç ve gereklilikleri doğrultusunda değerlendiriyorum.

Şu son dönem biraz ihmal etmekle birlikte yürüyüş ve spor günümün rutinlerinden.

Televizyon genellikle izlemem ancak film izlemek ve müzik , kitap okumak ve meditasyon yapmak evde kaldığım zamanlarda beni mutlu eden uğraşlar.

Şu sıra İspanyolca öğrenmeye başladım ve büyük keyif alıyorum, haftanın iki günü Cervantes’e gidiyorum ve yine bir gün salsa dersi alıyorum. İşimi evden idare ediyorum bu nedenle flexible olma şansım var.

Arkadaş seçimlerini neye göre belirliyorsun?

Ben kalabalıklardan çok az ama öz insan alıyorum hayatıma. İyi niyet hayatımda her şey için ilk belirleyici. İyi gün değil zor gün dostu olmayı tercih ederim, ben de aynısını bekliyorum tabi ki.. Samimi , ayni dili konuşabildiğim ve hayata ayni paralelde bakabildiğim, ruhen ve zihnen beslenebildiğim arkadaşlıklar en baş kriterler.

Aile senin için ne ifade ediyor?

Aile insanın hayatındaki en önemli şey, varlıkları için şükrediyorum. Eğitimin başladığı yer, her şeyin tohumunun atıldığı yer; sevgi dolu bir ailede doğup büyümek hem şans hem de düzgün nesiller için en başta gelen unsur.

Herhangi bir güzellik bakımı kullanıyor musun?

Çok özel bir şey yaptığımı söyleyemem ama kremlerimi hiç ihmal etmem, cildimi temiz tutmaya özen gösteririm ve evde bakımlarımı yaparım. İki sene önce İngiltere 'de bir dönem kaldım ve orda yüz yogası öğrendim, günlük rutinde bazen aksasa da uygulamaya çalışıyorum ve yararına da inanıyorum. Asla karşı değilim ama dolgu vs. gibi dışardan müdahaleler yerine öncelikle korumanın önemine inanıyorum. Sağlıklı besleniyor ve yaşıyorum. İçki ve sigara kullanmıyorum. Kilo almaya meyilli olmayan şanslı bir metabolizmam var ama ben de gereken önemi spor ve beslenme ile gösteriyorum.