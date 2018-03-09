‘ŞEHRİN İÇİNDEN DENİZE UZANAN BİR HİKAYE: DENİZ KOKAN KENT’

Bu hafta şarkıcı Emre Azaklar ile yaşamına ve yeni şarkısı ‘Deniz Kokan Kent’e dair sohbet ettik. Keyifli sohbetimize sizleri de bekliyoruz…

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Emre Azaklar kimdir?

Selamlar. İstanbul’ da doğdum ve büyüdüm. Uzun zamandır hayatımı ilgili olduğum alanlarda üretmek, hem kendimi hem de ürettiklerimi geliştirmek üzerine yaşıyorum. Bugüne kadar bir çok müzik projesinde yer aldım. Kendimi yeterli hissettiğim zamandan itibaren kendi şarkılarımı yapmaya başladım ve paylaşmak istediğim duygular için müzik çalışmalarıma devam ediyorum.

‘Deniz Kokan Kent’ adlı şarkınız, müzikseverlerle buluştu. ‘Deniz Kokan Kent’ müzikseverler tarafından nasıl karşılandı?

Güzel yorumlar alıyorum. Sadece yakın çevremden değil tanımadığım insanlardan da mesajlar geliyor. Özellikle duygusal bir parça olması insanların üzerinde etki bırakıyor. Şarkıda kendinden bir şeyler bulan ve bağ kuran birçok insan oldu. Asıl amaçladığım ve beni mutlu eden kısmı da buydu. Eleştiriler de tabii ki geliyor. ‘Deniz Kokan Kent’ benim bu yoldaki ilk adımım. Bu süreç benim için kolay olmadı. Her şeyden önce yapılan yorumların samimi olması beni sevindiriyor.

Şarkının söz ve müziği kime ait? Şarkının sözleri sizin için bir anlam taşıyor mu?

Söz ve müzik bana ait. Şarkının aranjesini ve kayıtlarını Yüksek Sadakat grubunun klavyecisi Uğur Onatkut ile yaptık. Frekanslarımızın tutması ve uyumlu çalışabilmemiz şarkıyı başka bir seviyeye taşıdı. Çalıştığınız kişilerin etkilerini şarkı tamamlandıktan sonra önemli ölçüde görüyorsunuz. Bu sebeple kendimi şanslı sayıyorum ve aracılığınızla tekrar teşekkür etmek isterim Uğur Onatkut'a. Şarkının sözlerine gelecek olursak, evet her sözün bir anlamı var. Şarkı sözü yazmak kolay değil gerçekten. Anlattığınız hikayeyi arındırılmış bir şekilde yani şiirsel bir şekilde yazmanız gerekiyor ve bu süreçte cümlelerin anlam kaybına uğramaması lazım. En uygun kelimeleri cümlenin bütünlüğü için tek tek seçmeniz gereken zamanlar oluyor. Daha sonrasında da bu cümlelerin müzik ile harmanlandığı kısım var. Bu süreç anlatmak istediğiniz hikayenin anlamını kaybetmemesi için çok önemli. Bu şarkıdaki hikaye ilk başta bir aşk ya da ayrılık hikayesi gibi gözükse de aslında her insanın gizli ya da ortaya çıkma fırsatı bulamamış bir potansiyeli olduğunu anlatıyor. Hatta birçok kez çabalamasına rağmen başarısızlıklara uğramış, çevresi tarafından anlaşılamamış ya da sevdiği, aşık olduğu insana birçok fedakarlık yapmasına rağmen karşılığını bulamamış insanların ortak isyanını dile getiriyor.

‘Deniz Kokan Kent’ adlı şarkınızın klibi yayınlandı. Klipte kimlerle çalıştınız? Klibin çekimleri nerede ve ne kadar sürede gerçekleşti?

Klip çalışmalarını Vulpes Film’ den Doğuş Algün ve Erinç Durlanık ile birlikte yaptık. Hem senaryosunu yazdılar hem de çekip yönettiler. Onlar da çok büyük özveride bulundurlar ki klibe gelen yorumlar da çok güzel zaten. Klipte oynayan Anıl Can Ağar ve Başak İncekara da çok güzel performans gösterdiler. Özellikle Anıl, deniz sahnelerinde bayağı bir ıslandı fakat gayet keyifli bir şekilde geçirdik çekimleri. Klip çekimlerini iki aşamada tamamladık. Klibin ilk aşamasını Kasımpaşa kayıkhanesinden başlattık. Kayık ve deniz sahnelerini orada çektik. Aslında klibi tersten çekmiş olduk. İkinci yarısının çekimlerini tamamladıktan sonra atölye ve cafe çekimlerine geçtik. Atölye ve cafe çekimlerini de Yeldeğirmeni AltıÜstü Cafe' de gerçekleştirdik. Cafe sahibi Dilşat Hanım’ ın aynı zamanda hobi çalışmalarını yaptığı bir atölyesi vardı cafenin alt katında. Bu yüzden bu mekan bizim aklımızdaki konsepte tam uyuyordu. Sokak çekimlerini de Yeldeğirmeni'nde gerçekleştirdik. Toplamda iki gün sürdü çekimler.

Klibin çekimlerinde neler hissettiniz?

Bu aşamaya kadar gelebilmek bile gayet uzun zaman aldı aslında. Şarkının oluşum süreci, aranjesi, kayıtları derken zaten kafanızda bir şeyler canlanmaya başlıyor. Daha sonrasında hayal ettiğiniz görüntülerin gerçekleşmeye başlaması beni çok heyecanlandırdı. Çekimleri yapmak üzere sabah 06.00' da yola çıkmamıza rağmen fazlaca enerjim vardı. İlk kayıkla denize açıldıktan sonra zaten içim içime sığmamaya başlamıştı. Anlatmaya çalıştığım hikaye gerçekleşiyordu. Bu duygunun pek bir tarifi yok sanırım. Ayrıca sabah saatlerinde İstanbul' da deniz ortasında olmak da çok keyif verici.

Klibin senaryosu, şarkı sözlerini yansıtıyor muydu?

Senaryoyu ilk okuduğumda Doğuş ve Erinç'in benim düşündüklerimi direkt şarkıdan hissettiklerini anladım. Üzerine fazla yorum bile yapmadık. Ufak düzenlemelerle çekim gününe hazırlanmaya başladık. Kesinlikle yansıttığını söyleyebilirim. Kısa film tadında bir klip oldu.

‘Deniz Kokan Kent’e dinleyicilerden gelen yorumlar hakkında neler düşünüyorsunuz?

Geçen günlerde Kadıköy DorockXL'da bir lansman konseri yaptık. Gayet güzel yorumlar alıyoruz. ‘Deniz Kokan Kent’ benim tek yayınlanmış şarkım fakat konserlerde yayınlanmamış şarkılarımla birlikte sevdiğimiz sanatçıların şarkılarını da çalıyoruz. ‘Deniz Kokan Kent’ e, diğer şarkılarıma ve çaldığımız cover şarkılara gayet güzel tepkiler geliyor. Enerjimizin yerinde olduğunu hissediyoruz. Gelen yorumlar enerjimizin daha da yükseleceğini hissettiriyor.

Klibin sizde bıraktığı bir anısı var mı?

Evet. Özellikle bazı sahneler beni etkiliyor. Özellikle Anıl’ın maket kayığını denize bıraktığı an beni çok etkiledi. İsyanınızı ifade etmenin binbir türlü yolu var fakat biz naif bir yol izledik. Kayığın ağır çekimde uzaklaşması… Tam olarak benim için vurucu an işte orası. O kayık aslında orada bir simge. Kayığın uzaklaşması insanın içinde karşılık bulamadığı değerlere isyanı hem de değerlerinden kurtulma anını simgeliyor.

Son olarak gazetemiz okurlarına neler söylemek istersiniz?

Öncelikle keyifli bir sohbet oldu. Size ve gazetenize bunun için teşekkür ederim. En başta bahsettiğim gibi, uzun bir yola girdik. Bu ilk adımımız oldu. Hızlı ama sağlam adımlarla yol alacağız. Her çalışmamızı içimize sinerek yapmaya çalışıyoruz. Bu süreçte desteklerinizi bekliyor olacağız. Bu benim bir projem gibi gözükse de arkada bulunan müzisyeninden yapımcısına, yönetmeninden menajerine birçok insandan oluşan güzel bir ekip var. Desteklerinizi sosyal medya üzerinden verebilirsiniz. Şu anda konser duyurularımızı ve çalışmalarımızı sadece sosyal medya üzerinden yayınlıyoruz. Dinleyiciyle iletişimde olmak ve bir bağ kurabilmek en büyük amacımız. Kendinize çok iyi bakın. En yakın zamanda görüşmek üzere...