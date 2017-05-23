Seçkin’le “Yokuş” dedik

Uzun yıllardır sektörde Simge, Sibel Can, Hande Ataizi, Nil Karaibrahimgil, Ebru Gündeş ve Ajda Pekkan ‘a kadar bir çok şarkıcı ve oyuncunun vazgeçilmez makyaj artisti olan Seçkin, ilk dinleyişte dillere dolanan Yokuş ismini verdiği hareketli şarkısını dinleyiciler ile buluşturdu. Bizlerde bukadar ilgi gören Yokuş’u bizlerle buluşturan Seçkin ile bir araya geldik. İşte sizlerle…

Merhaba Seçkin Bey, nasılsınız?

Merhabalar. Çok heyecanlı bir dönemdeyim. Yıllardır hayalini kurduğum şarkımın çıkmış olmasının ekstra bir mutluluğu var su sıralar üzerimde :)

Ne kadar güzel ve iddialı bir şarkı ile çıktınız. Şarkı neden Yokuş? Bir hikayesi var mı?

Teşekkür ederim. Özel bir nedeni yok, şarkının ismini şarkıyı yazan Melda Gürbey koydu. Yokuş’ un bana gelişinin bir hikayesi var evet. Uzun zamandır çalıştığım yakın çevreme single çıkartmak istediğimi ve bana uygun bir şarkı bulurlarsa dinletmelerini söylüyordum. Bir aksam tesadüf eseri Hande(Ünsal) bana geldi ve Yokuş’ u dinletti. Dinler dinlemez vuruldum, işte çıkış yapacağım şarkıyı buldum dedim. Arkası çorap söküğü gibi geldi zaten, hemen şarkıyı aldım stüdyo aşaması vs. derken Yokuş huzurlarınızda :)

Şarkı kime ait biraz detay verir misiniz?

Şarkının söz ve müziği Melda Gürbey’e, düzenlemesi Serkan Balkan’a ait. Melda da güzel işlere imza atmaya başlayan yeni bir isim. Hem benim şarkım hem de yakında piyasaya çıkacak şarkılarıyla çok dikkat çekecek bir isim olduğunu düşünüyorum. Yokuş ile beraber çok yakın arkadaş olduk. Yeni şarkılar için de sürekli iletişimdeyiz.

Çok başarılı bir klip olmuş, klip çekimleri nasıl geçti?

Evet bende çok seviyorum klibimi. Yönetmenimiz Nihat Odabaşı her zaman olduğu gibi bana da şahane bir klip çekti, hem de onca yoğunluğunun arasında. Ona buradan da çok teşekkür ediyorum gerçekten hem çok iyi bir arkadaş hem de muhteşem bir yönetmen Nihat. İstanbul’un en güzel gece klüplerinden birinde çekildi klip ve çekimler yaklaşık 15 saat sürdü. Yakın arkadaşlarımın destekleri ve Simge’nin de performansıyla güzel bir klip oldu.

Evet klipte en çok dikkatimizi çeken sevgili Simge Sağın oldu. Klip esnasında bizlerle paylaşacağınız bir anı var mı?

Simge çok destek oldu sağolsun, şarkıda vokal olarak, klipte görsel olarak yanımda oldu hep. Bu piyasada herkesin yapacağı şeyler değil maalesef. Zaten biz artık kardeş gibi olduk. Dediğiniz gibi klipte çok dikkat çeken güzel görüntüleri oldu Simge’nin. Kalabalık bir cast ekibinin olduğu ve benim aralarından yürüdüğüm bir sahne var, o sahnenin çekimlerinde en yakın 2 arkadaşımı ekibin içine koymuşlar. Onları bir anda görünce kahkaha krizi geçirmiştim o anı unutamıyorum :)

Instagram hesabınızda Simge hanımla stüdyoda çalışırken bir fotoğraf paylaştınız ve fotoğraf çok beğenildi, çok konuşuldu ne diyeceksiniz?

Evet okumalar sırasında çekilmiş fotoğraflarımızdan biriydi. Stüdyo kısmında da çok eğlendik. Kendimizi kaptırmış şarkıyı söylerken çekilmiş doğal fotoğraflar, onun için de çok beğenilmiş olabilir :)

Şarkının tanıtım lansmanını da yaptınız nasıl geçti?

Çok güzel geçti lansman, en sevdiğim arkadaşlarım, sanatçı arkadaşlarım beni yalnız bırakmadılar o gece. Hep bir ağızdan bol bol Yokuş’u söyledik. Benim için çok önemli bir geceydi. Hayatımda unutamayacağım günlerden biri oldu.

Şarkıdan bu kadar ümitli miydiniz?

Evet, iyi bir müzik dinleyicisi olduğumu düşünüyorum. Yokuş’ u dinler dinlemez çok etkilendim, herkesin kısa sürede çok beğeneceği bir şarkı olduğuna inanıyorum.

"Bir varışına bir yokuşuna yanımdayken yok oluşuna üzülmüyorum" ne kadar etkileyici bir söz. Peki hayatınızda ne tür yokuşlarla karşılaştınız desem?

Bencede. Ben küçük yaşta iş hayatına atılıp tırnaklarıyla yavaş yavaş yükselenlerdenim.

Yani tabii ki hayat toz pembe değil, belli başlı sorumluluklarınız var. Bu yolda da maddi manevi yokuşlarla karşılaşabiliyor insan. Çok şükür benim yokuşlarım çok dik olmadı. Bazen süreçler yavaş ilerlese de hayata dair isteklerimi yerine getirdim, bunun için de hep şükrediyorum.

Asıl mesleğiniz makyörlük ve sevdiğimiz birçok oyuncu/şarkıcıya sihirli dokunuşlarda bulunmuş birisiniz. Ne zamandır makyaj sanatı icra ediyorsunuz?

Makyaj yapmaya başlayalı 10 yılı geçmiş. Hayatımın çok uzun ve önemli bir kısmını kapsıyor hala da severek yapıyorum, mesleğimi bırakmadım.

Kimler geçti bu sihirli ellerden?

Liste o kadar uzun ki ben bile unutuyorum bazen, birçok ünlü oyuncu, şarkıcı, sanatçıya makyaj yapma fırsatım oldu. İlk aklıma gelenleri söyleyeyim; Ayşegül Aldinç, Beren Saat, Deniz Seki, Deniz Akkaya, Simge, Sibel Can, Ajda Pekkan, Hülya Avşar, Ebru Gündeş, Hande Ataizi, Saba Tümer, Özge Ulusoy, Nil Karaibrahimgil, Göksel, Hande Yener, Derya Uluğ, Gülben Ergen, Zeynep Casalini liste uzar gider..

"Herhangi bir ünlüyle unutamadığınız bir anınız desem" neyi benimle paylaşırsınız?

Kulisler benim için hep çok eğlenceli ortamlar olmuştur. Birçok sanatçıyla da unutamadığım anılarım var tabii ki. Huysuz Virjin ile çalışırken gülmekten makyaj yapmakta zorlanırım. Hep bana takılırdı doğru dürüst yap şu makyajı diye, aklıma Seyfi Bey geldi şu an :)

Makyajla ilgili birkaç tüyo almak istesem, neler söylersiniz?

Makyaj son dönemde enteresan bir hale geldi. Sosyal medyada herkes makyaj videosu çekiyor birçoğu da gereksiz bilgilerden oluşuyor bence :) Çok zor bir şey değil, insanın kendi yüzünü tanıyıp kendine yakışan makyaj stilini bulması gerekiyor. Benim tavsiyemde yüzünüzün şekline uygun, güzel gölgelendirilmiş ve çok abartılı olmayan bronz tonlu doğal makyajlar olacaktır.

Her insan güzel midir? Güzelleşebilir mi?

Güzeldir tabii, güzellik dediğimiz şey göreceli değil mi zaten. Evet doğru makyaj numaralarıyla daha da güzelleşebilir insan.

Genç kızlar sizi çok beğeniyor. Neler söyleyeceksiniz?

Beğenilmek çok güzel bir şey. Hem fiziki hem de yaptığım işlerle ilgili güzel övgüler alıyorum ve bu beni çok mutlu ediyor.

Peki bu kadar güzel makyaj yapan biri olarak ileride özellikle kliplerinizde kendinizle farklılık yaratmayı düşünür müsünüz? Mesela sizi makyajlı görebilir miyiz?

Hiç düşünmemiştim neden olmasın? Ama ben erkekte makyajla değişimlerden hoşlanan biri değilim, hep en minimumda tutarım erkek makyajını. Kendim için de geçerli bu ancak projenin içeriği çok makyaj gerektirirse klipte de farklı bir şeyler yapılabilir duruma göre.

Nasıl bir çocuktunuz?

Müzikle çok iç içeydim, küçükken bile şarkı sözleri yazar söylerdim, resimler yapardım sanatçı ruhlu bir çocuktum yani. Biraz da hiperaktiflik vardı :)

Bundan sonra hayatınızda sadece müzik mi olacak?

Müzik bundan sonra hep hayatımda olmasını istediğim bir şey. Makyaj yapmayı da çok seviyorum, ilk göz ağrım. Şu an ikisini bir arada yürütmeyi düşünüyorum ama ileride neler olur bilemem.

Sosyal medyayı aktif kullanıyor musunuz?

İyi bir sosyal medya kullanıcısıyım. İnstagram, snapchat, facebook, twitter hesaplarım mevcut ve hepsinin ismi seckinsunguc :) Ama en çok instagramı aktif olarak kullanıyorum.

Yakın gelecekte ne tür projeleriniz var?

Şimdi Yokuş' un tanıtım dönemindeyiz, herkese duyurmak ve güzel işler yapmak istiyorum bu şarkıyla beraber. İkinci şarkı için de şimdiden araştırmalara başladık bile.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Ben insanların hayallerini gerçekleştirmesini çok önemsiyorum, bu benim hayalimdi ve çok mutluyum yaptığım için. Okurlarınıza da buradan hayallerinin peşlerinden gitmesini söylüyor ve hepsine sevgilerimi iletiyorum.

Doğum Tarihi: 14 Ağustos Burcu: Aslan

En sevdiği huyu: Sevdiğimi sonuna kadar sevmem

En sevmediği huyu: Her şeyi çok detaylı düşünmem

Uğurlu sayısı: 7

Uğurlu günü: Cuma

En sevdiği renk: Gri

En sevdiği çizgi film: Şirinler

En sevdiği söz: Her şey, neye layıksa ona dönüşür