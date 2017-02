“Radyo Çağa Ayak Uydurur”

Röportaj: Anıl Sural

12 yıldır radyo sektöründe başarılı işlere imza atan Adem Metan: ‘’Yayına çıkmadığım gün öldüğüm gün olur. ‘’ diyecek kadar da işine bağlı.

Sabah saatlerinin vazgeçilmez ismi Adem Metan… Hafta içi her gün Adem Metan Show ile 06:45 – 09:00 saatleri arasında spordan siyasete, komediden drama, kısacası hayatın kıyısında köşesinde ne varsa hepsine inceden inceye değiniyor. Benim ise en çok radyo röportajları dikkatimi çekiyor. Genelde hiçbir yere çıkmayan isimleri nasıl oluyorsa ikna ediyor ve sabahın köründe dinleyiciyle buluşturuyor. Adem Metan genç ve çok başarılı aynı zamanda gizemli birisi. Gizemi çözemedik fakat kendisiyle çok keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

Öncelikle Yerel radyodan ulusal radyoya geçiş çok mu zor?

Yerel radyondan ulusal radyoya geçmek çok zordur. Birisi ulusal radyoda başlıyorsa o büyük bir şanstır. Bunu başarmak zaten bu sektörde ben de varım demektir.





Adem Metan bu zoru nasıl başardı?

Ben Karadeniz FM’de çalışırken oradan hangi ulusal radyoya geçeceğime karar verdim. Radyoların hepsine baktım, düşündüm hangisine geçebilirim, hangisinin yayın saati boş derken Alem FM’in bunun için çok uygun olduğunu ve uzum zamandır aradıkları sabah programını bulamadıklarını gördüm. Bu anlamda kendime inandım ve 2 aylık bir görüşmenin ardından burada Merhaba! dedik. Alem FM’e başlayalı bir buçuk yıl oldu.



Hiçbir yere çıkmayan ünlü başarılı isimlerin hepsi sana nasıl çıkıyor Adem Ağabey. Neden sana geliyorlar?

Benim radyoculuğum hep zorluklarla oldu. Radyo röportajları bir projedir. Van depreminde Van’a giden ilk radyoculardan birisiyimdir. Çok zor imkânlarla gittim. Van havalimanı çalışmıyor. İstanbul’dan Ankara oradan Trabzon, Trabzon’dan İzmir’e uçtum ve İzmir’den ise Van’a ulaştım. Uçuşların biletlerimi kendi cebimden verdim. Türkiye’nin birçok yerine dinleyenlerimi götürdüm ve bunlardan hiçbir ücret almadan gezi turları yaptık onlarla. Kapadokya – Nevşehir, Çanakkale, Edirne, Ankara, Uzungöl – Trabzon, Konya gibi birçok yere gittik. Helikopter, uçak ile dinleyici uçurduk tekne özel yat ile dinleyici gezdirdik. Adem Metan Show bir proje programıdır. Bizim radyo röportajları bu zamana kadar bildiğimiz tanıdığımız radyoya çıkmayan isimlerin radyoya çıkması ve tanınmayan hayatlarını buradan tanıtmaktı. Revna Yıldırım Demirören, Fatih Terim, Ahmet Hakan, Yılmaz Erdoğan, Sibel Can, Gülben Ergen, Burcu Esmersoy, Melih Gökçek, Esra Erol, Seda – Cem Öğretir, Yılmaz Vural, Ahmet Çakar, Ertem Şener, Abdürrahim Albayrak, Ali Ağaoğlu gibi birçok ünlü ismi çıkardık. Bu bir proje ve hedef var. Hedefe hangi yoldan gidebilirsin onu araştırıyoruz.

Mesela Fatih Terim… Kendisine birçok tweet attık fakat kendisi twitter kullanmıyor. Buse Terim üzerinden buraya yoğunlaştık ve buradan ilerledik. Buse Terim’e yaklaşık 40 bin tweet attık, videolar çektik, capsler yaptık. Sonrasında kendisine ulaştık. Ahmet Hakan, Melih Gökçek’e gene aynı şekilde ilerledik.

Telefon ile arayıp gelir misiniz diye sormuyor musun?

Biz hiçbir şekilde kendilerini birebir arayıp bize konuk olur musunuz diye sormuyoruz. Çünkü bu bir sosyal proje onlar gelmek zorunda hissediyorlar kendileri. Tabii gelmeyene de saygı duyuyoruz. Mesela Demet Akalın gelmedi.





Neden gelmedi?

Bizim telefon ile arayıp konuşmamız proje içerisinde yok. Tweet attık kendisine. Yeni albümde geleceğini söyledi. Biz de yeni albümde değil sizi şu an istiyoruz dedik fakat gelmedi.

Bundan sonra kimler olacak?

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Avcı, Rıdvan Dilmen olacak. Kafamda bir iki tane önemli plan var.





Röportaja özel bir tane konuk olacak sürprizi söyler misin?

Acun Ilıcalı’nın yanına Dominik’e gideceğim. Şu an bundan Acun Ağabey’in haberi yok. Buradan uçağa atlayıp oraya gideceğiz ve gittiğimiz her yerden video çekeceğiz. Şu an geldik, geliyoruz gibi. Kendisinin gittiği adayı bulduk tespit ettik. İnşallah karşılaşırız orada.





Peki radyo demode olmadı mı Adem Ağabey?

Radyo hiçbir zaman demode olmaz. 15 Temmuz’da Başbakanımız bütün gelişmeleri radyodan takip etti. Bu kadar isim radyoya gelip konuk oluyor. Cumhurbaşkanımız radyolara konuşuyor. Radyoları 18 milyon kişi takip ediyor. Radyolar bitmez sadece çağa ayak uydurur. Sadece evde arabadaydı şu an cep telefonunda, mobil uygulamalarda, bilgisayarlarda, eve gidiyorsun televizyonunda. Çağa ayak uydurduğu sürece radyo demode olmaz.

Radyo çok daha samimi ve dinleyen insanlar bizleri daha çok sahipleniyor ve daha çok sözlerimize itibar ediyorlar. Radyo dinleyicisi televizyondan daha çok radyoya inanıyor.



Radyo daha gizemli değil mi?

Ben o döneme yetişemedim. 90’lı 2000’li yıllarda radyocuları sosyal medyadan göremiyorduk ve hayal kuruyorduk. Görsellere Adem Metan yazıyorsunuz bende olmayan fotoğraflar çıkıyor.





Yani kimse senin hayalini kurmuyor mu?

Kimse kurmuyordur herhalde… Ayrıca hayali kurulacak kadar önemli birisi olduğumu düşünmüyorum. Bir gün olacağım ama şu an değil…



Bence Adem Metan gizemli radyocu. Geçmişin, aldığın konuklar farklısın…

Tabii aldığımız konuklar çok önemliler. Televizyon kanallarının çıkaramayacağı isimler. Ben Saba Tümer’i sabah 7’de yayına aldım. Radyonun en çok dinlendiği saatte en kıymetli konuğu ağırlayabilmek önemlidir. Türkiye’de en zor yayıncılık sabah yayınıdır radyoda. Haber kanalları ve diğer radyoda çok sağlam isimler vardır. Bunların arasında var olabiliyorsan yarışta varsındır.





Arkandaki güç kim?

Benim arkamdaki güç Allah..

Zorlu şartlardan dolayı okuyamadın. Okusaydın ne olmak isterdin?

Ben Lise 1’i bırakmak durumunda kaldım. Şimdi eğitimimi tamamlamaya çalışıyorum. Doktor olmak isterdim. Köy yerinde ya öğretmenlik ya doktorluk rol modeldir. İlerleyen zamanlarda radyo ve tv okuyacağım.

15 Temmuz Darbe Girişiminde her gece Demokrasi Nöbeti sabah ise radyonun başındaydın..

Allah bir daha 15 Temmuz yaşatmasın. Biz bu ülkenin Nene Hatunlarını, Seyit Onbaşılarını gördük. İnsanlar sokakta vatanlarına sahip çıktılar.



Nasıl haber aldın?

Ben o gece Eto’yu konuk alacaktım. Antalya’daydım ve Eto vakfının bir gün sonra maçı vardı. Herkes geldi Eto gelmiyor. Eto bitmiş... Birçok ünlü futbolcu geldi Lampard geldi fakat Eto gelmedi. Sosyal medyada köprüyü askerler tuttu haberi yayıldı. Dedim galiba bir terör olayı var. Sonrasında ise darbe girişimi olduğunu anladık meydanlara çıktık akabinde İstanbul’a geldik. Demokrasi nöbetleri hemen başladı. 23 tane il gezdim hepsine katıldım. Gece saat 3’te Demokrasi Nöbeti tutuyor sonra yayına geliyordum akşam başka şehirlere gidiyordum. Birlik oldu herkes Demokrasi nöbetlerini özlüyorum. Samimi bir ortam vardı.

Sabah çok erken program zor gelmiyor mu?

Ben 12 yıldır sabah 4.5 -5’te kalkarım. 6’da radyoya gelirim. İşimi severek yapıyorum. Bizi dinleyen insanlara saygı duyuyorum. Benim kendimle ilgili en büyük umudum ben her sabah buradayım. Benim dinleyicim Adem Metan sabah oradadır der.





Kimi radyocuların boğazı ağrır, hasta olur Adem Metan’ın hiç çıkmadığını görmedim..

Ben her zaman çıkarım. Yayına çıkmıyorsam bilin ki ölmüşüdür. Sana gelmediğim gün öldüğüm gündür…





Tv programı yapmayı hiç düşündün mü?

Ben düşünmedim. Tekliften değil daha zaman var ona.

Yıllardır çalışıyorsun fakat daha gençsin aslında 87’lisin..

11 yaşımdan beri çalışıyorum hayata erken atıldık. Ben 12 yıldır sektördeyim, 1.5 yıldır Alem FM’deyim. Alem FM’e bir şeyler katmak isterim. Alem FM güçlü önemli bir radyo.



Sabah dinleyenler artık alışkanlığı olanlar var mı?

Bana sabah bakan mesaj atar seni dinliyoruz fakat ismimi anons etme der. Belediye başkanlarının hepsi dinler. Başbakanlığın koruma arabasından mesaj gelir seni dinliyoruz diye.

Komik bir anını paylaşabilir misin Adem Ağabey?

Benim Alem FM’de ilk yayınımdı. Ulusal Radyo’nun stüdyosu yerel radyoya göre çok farklıdır. O dönemde Mustafa diye bir arkadaşımız sen merak etme senin yanında olacağım dedi. Kendisi teknik masaya bakıyordu. Alem FM’de ilk yayınımda adam geç kaldı yayına. Ben stüdyo ile baş başa kaldım. Herkes benden bir şey bekliyor. Adem konuşsun diyorlar ama Adem konuşamıyor çünkü adam yayına gelmedi. İlk yayına yarım saat rötarlı başlamıştım.



Çok mu para var Radyo-tv işlerinde?

Herkes radyoculukta paralar yağıyor sanıyor. Ben 12 yılımda son 5 yıldır para kazanıyorumdur. Köşe başında kızlar bekliyor öyle bir durum yok. Fırında sıra bekliyorsun hatta önüne ekleme bile yapıyorlar. Radyo sektörünün yüzde 20’si para kazanıyordur bende onun içerisindeyim Allah’a şükür.

Adem Metan Kimdir?

Anadolu’da her insanın yaşadığı zorlukları yaşamış. Zorlu bir eğitim süreci geçirmiş ve 2000’li yılların başında İstanbul’a gelmiş fakat İstanbul’a geliş amacıyla şu an yaptığı iş arasında çok büyük fark var. Okumak için gelmiş fakat eğitimine devam edememiş. Uzun bir süre tamirhanede çıraklık yapmış sonra konfeksiyon atölyesinde çalışmış derken hayali olan radyoculuğa adım atmak için evine taksitle bir bilgisayar almış öncelikle internet radyoculuğu sonra yerel radyoculuk sonrasında Türkiye’de önemli olayların yaşandığı günlerde oralarda olmuş oralardan canlı yayın yapmak derken şu an hafta içi her gün Alem FM’de yayında.

Son söz Adem Metan’ın lütfen buyurun…

Önce Vatan önemli bir yer. Bizimle röportaj yaptığınız için mutluyum çok teşekkür ederim.

Siz de yurt içinde ve yurt dışında çok kıymetli röportajlar yapıyorsunuz. En son Tolga Karel röportajını gördüm tebrikler başarılıydı. Herkes işini en iyi şekilde yaparsa bir problem olmaz. Dünya hepimiz için yaşanabilecek bir yer olabilir. İster polis ol ister çoban işini en iyi yapmalısın.

