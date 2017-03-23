Petek Dinçöz: Televizyonda bir program yapmak istiyorum

Petek Dinçöz: En Sevdiğim Televizyonculuk

Yine Televizyonda Bir Program Yapmak İstiyorum

Röportaj: Aziz Karataş

1999 sonlarında mankenliği bırakarak şarkıcılığa Günay'da sahne alarak başladı. Dinçöz, Orhan Gencebay'ın yapım şirketinden çıkan ve aynı zamanda ilk teklisi olan Bende Kaldı'yı Eylül 2001'de piyasaya çıkardı. Bende Kaldı çok başarılı oldu ve 2002'de düzenlenen [[8. Kral TV Video Müzik Ödülleri]]'nde [[En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı]] ödülünü aldı. Nisan 2002'de çıkardığı Aşkın Tam Sırası albümü Okşa, Foolish Casanova, Kısmetsizim, Allah’ın Belası, Zevksiz gibi parçaları bulundurmuştur. Albüm ilk haftasında 49.000 satmıştır. Aynı yılın Ekim'inde Star TV'de yayınlanan Bir Yıldız Tutuldu dizisinde başrol oynamıştır. Şubat 2003'te yapılan Kral TV Video Müzik Töreni'nde Petek Dinçöz; Gülben Ergen, Güllü, Hülya Avşar ve Seda Üren gibi sanatçıları geçerek 2002 yılının En İyi Arabesk-Fantezi Kadın Şarkıcısı seçildi. Nisan 2003'te çıkardığı Sen Değmezsin albümü 120.000 satmıştır. Ardından Gülben Ergen'den sonra, haftada 5 konserle Türkiye'de en çok konser veren ikinci bayan sanatçı unvanını kazanmış oldu.

MÜZİK YAŞAMINA NASIL BAŞLADINIZ?

Çocukluğumda saç fırçasını alarak komşulara mini konserler düzenleyerek… der çoğu kişi ama ben öyle başlamadım :))

Mahallede arkadaşlarımla yarışmalar yapardık bir gün yapılacak yarışma konusu

Kalmayınca şarkı yarışması yapalım dediler. Orda bizim takım kazandı ay pek hoşuma gitti şarkı söylemek dans etmek sonrasında evde de mırıldanmaya dans etmeye başladım böyle böyle devam etti.

SİZİ MÜZİĞE ÖZENDİREN ŞEYLER NEDİR?

O mahalledeki yarışmada arkadaşlarımın duygularını hissettim şarkı dinlerken ne kadar mutlu olduklarını eğlendiklerini buda beni çok mutlu etti üç dört dakikalık bir zamanda o şarkı söylenen dilimde herkesin rahatladığını görmek çok güzeldi

İLK ALBÜMÜNÜZÜ ÇIKARTMAYI NE ZAMAN VE NASIL DÜŞÜNDÜNÜZ? BUNU GERÇEKLEŞTİRMEK SİZİN HAYALİNİZ MİYDİ?

Şarkı söylemek artık benim için vazgeçilmez bir şey olmuştu daha çocukluğumda mahallede başlayan şarkı söyleme serüvenimle birlikte kararda verilmiş oldu.

AİLENİZ, SİZİN MÜZİK YOLCULUĞUNUZDA YER ALDI MI? ONLARIN BU KONUDA SİZE YANSIYAN FİKİRLERENİ ÖĞRENEBİLİR MİYİZ?

Çok destek oldular benim anneannemin de sesi çok güzeldir

SANATÇILARIN TOPLUMDA Kİ GÖREVLERİ NELERDİR?

İnsanoğlu bu şaşar beşer sanatçıyız diye her şeyi dört dörtlük yapamayabiliriz ama yapmaya çalışmalıyız en azından topluma örnek olabilmek için

Bence en başta çalışmak olmalı ilk örnek ne kadar zorlansak ta yorulsak ta ilk başta çalışmak işleyen demir pas tutmaz.

Allah tembelleri sevmez…

AYNI ZAMAN DA SİNAMA VE DİZİ OYUNCUSUSUNUZ. BUNUN İÇİN HERHANGİ BİR EĞİTİM ALDINIZ MI?

Hayır, almadım çok film izledim izlediğim filmlerdeki rolleri ben oynuyormuş gibi çalıştım ayna karşısında çok zaman geçirdim çok mimik çalışmaları yaptım yani ben alaylıyım.

OYNADIĞINIZ KARAKTERLERİN SİZE YANSIYAN YÖNLERİ VAR MI?

Tüm insanların içinde aynı duygular var sevinç, hüzün, öfke, iyi niyet, kıskançlık, intikam, hoşgörü sadece yüzdeler değişiyor bu yüzdende hangi karakteri canlandırırsanız canlandırın role göre o içinizdeki duyguları ortaya çıkarıyorsunuz bu yüzdende bizlere yansıyan bir yön mutlaka oluyor.

MESLEĞİNİZİN NE TÜR ZORLUKLARI VE KEYFİ YANLARI VAR?

Sürekli yollarda olmak evden çocuğunuzdan ayrı kalmak sahne alacağınız grubun eğlenip eğlenemeyeceğinin stresi arkamda kocaman bir ekip var onlara yeterli derecede iş imkânı sağlayabilme endişesi vs. bunlar zorluklar ama aynı zamanda insanları eğlendirmek mutlu etmek buda bu zor yanları nötrlüyor.

ÜLKEMİZ DE SANATA VE SANATÇIYA YETERİ KADAR DEĞER VERİLDİĞNİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

Çok klasik bir soru ve çok klasik bir cevap HAYIR

GÜNÜMÜZDE SİZCE İNSANLARIN SANATA İLGİSİ NE DURUMDA? ÖZELLİKLE GENÇLERİN.

Bence herkesin ilgi duyduğu bir sanat dalı var mutlaka ama zaman hayatın akışı bu ilgiyi layığıyla sürdürmeyi engelliyor olabilir özellikle iş hayatına atılanlar ev hanımları ama gençlerimizde gördüğüm kadarıyla esliya nazaran bir artış var inşallah daha da artarak devam eder çünkü sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir

BİRAZ GEÇMİŞE GİTMEK İSTİYORUM. 2002’DE BENDE KALDI İLE EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN SANATÇI VE EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SOLİST OLARAK ALTIN KELEBEK ÖDÜLÜ ALDINIZ? BU ÖDÜL MÜZİK HAYATINIZA NASIL BİR ETKİ YARATTI?

Ödüller insanları kamçılar daha iyi daha da iyi verimli şeyler yapmak için

PETEK DİNÇÖZ HER DÖNEMİNDE ÖDÜLLERE DOYMAYAN BİR SANATÇI. PEKİ, BU BAŞARIYI NEYE BORÇLU?

İşime karşı son derece saygılı ve disiplinliyimdir istikrarlıyımdır ben 10.000 saat kuralını benimseyenlerdenim.

BİR SANATÇI OLARAK DİNLEDİĞİNİZ VE BEĞENDİĞİNİZ SANATÇILAR KİMLERDİR?

Ayrımcı değilim bu konuda ruh halime göre her şarkıyı, şarkıcıyı dinlerim.

ZAMANI GEÇMİŞE ALMA İMKÂNINIZ OLSA TEKRARDAN SANATÇI OLMAK İSTER MİYDİNİZ? NEDEN?

Kesinlikle isterdim insanların sizi sevmesi benim onları mutlu edebilmem daha güzel ne olabilir ki

EĞER SANATÇI OLMASAYDINIZ HANGİ İŞLE MEŞKUL OLMAK İSTERDİNİZ?

Restorant işletirdim herhalde

SAHNE VE KONSER ÇALIŞMALARINIZ VAR MI?

Evet, bir dönem oğlum ele avuca gelene kadar ara vermiştim şimdi tekrar işimin başındayım.

GELECEK İLE İLGİLİ PROJELERİNİZDEN SÖZ EDER MİSİNİZ? BUNDAN SONRA Kİ HEDEFLERİNİZ NELER?

Proje çok ama şimdi buradan kalkışta ne olacağımız belli değil kul plan yaparmış ALLAH gülermiş o yüzden yaptığımız düşündüğümüz projelerden hangisi hayırlı bilemem ama ilk hedef en sevdiğim televizyonculuk yine televizyonda bir program yapmak istiyorum.

SİZCE ÖNEMLİ OLAN ÇOK ŞEYE SAHİP OLMAK MI, AZ ŞEYE İHTİYAÇ DUYMAK MI? EN FAZLA NELERE SAHİP OLMAK İSTERSİNİZ?

En güzeli şu evrende HİÇ olduğunuzu bilmek kabul etmek ona göre yaşamak.

BU SEKTÖRDE KADIN MÜZİSYEN OLARAK EDİNDİĞİNİZ EN BÜYÜK TECRUBE NEDİR?

Sağ gözden sol göze güven yok.

YENİ ALBÜM ÇALIŞMALARINIZ VAR MI?

Yavaş yavaş başladık araştırmalara.

SON OLARAK, DİNLEYİCİLERİNİZE, SEVENLERİNİZE NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

Onlar beni sevip desteklediği sürece benim gücüm sağlığım yerinde olduğu müddetçe ben hep sahnede ekranda ve kalplerde olacağım saygılar…