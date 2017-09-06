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Pelin Aygün: Medya serüveni biraz ilginç başladı

Cengizhan Kaya’nın röportajı için tıklayınız...

Pelin Aygün: Medya serüveni biraz ilginç başladı

Cengizhan Kaya’nın röportajı için tıklayınız...

06 Eylül 2017 Çarşamba 14:31
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Pelin Aygün: Medya serüveni biraz ilginç başladı

Öncelikle bize  kendinizden  bahseder misiniz?

En zor şey insanın kendini anlatması  1985 yılı İstanbul doğumluyum. İşletme bölüm mezunuyum  

Neden Medya

İşin içinde oldukça cevaplayabilir oldum ben Medya sektörünü, ilk iş tecrübem finans alanındaydı.

Medyaya ilk adımı nasıl attınız?

Benim için Medya serüveni biraz ilginç başladı diyelim Üniversite mezuniyeti sonrası çalışma hayatına ilk adımım finans sektöründe başladı. Dört yıl kadar bu sektörde çeşitli bankalarda çalıştıktan sonra halen daha çalışmakta olduğum Ciner Grupta  gazete reklam pazarlama departmanında yer aldım. Yedi yıldır aynı çatı altında Pazarlama Yönetmeni olarak çalışıyorum. Sevdim de ben medyayı  o hareketi yoğunluğu bile bir süre sonra dert etmiyor sizde alışkanlık haline geldiğini görüyorsunuz. Hiçbir şey monoton değil çünkü.

Örnek aldığınız isimler var mı ? 

Birçok isim var tabi 

Medya dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?

Medya dışında henüz planladığım bir iş akışı mevcut değil. Şimdilik Dijital ortamda devam eden bir programım ve yine devam eden gazete reklam tarafım var.

Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri nelerdir?

Ben bunu kendi çalıştığım grubumda yaşamıyorum.

Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı  ya da bu işi yapabilmek için sizce iletişim mezunu olmak gerekli midir ? 

Eğitim tabi ki şart. Ama sanırım birazda merak ve bu işe yetenekli olmak gerekiyor. Çok çalışmak gerekiyor. Örneğin benim Habertürk çatısı haricinde bir süre spikerlik-diksiyon kursuna gitmişliğim de var.

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Aceleciyim biraz sanırım bu huyumu 

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Medya ile aram tabi ki oldukça iyi. Alışkanlıklar bulunduğum çalışma ortamı ülkede ve dünyada olan bitenlere hakim olmamda oldukça etkin. Sosyal medyaya gelince fazlasıyla aram iyi  Dijital ortamda yaptığım program içeriğim sosyal medya içerikli Sosyal medyanın olumlu ve ya olumsuz durumları, Reklamlar kısaca sosyal medya da olan biten hemen hemen her şeyi  uzman eşliğinde ele almaya çalışıyorum.

Habertürk’teki çalışmanızdan bahseder misiniz ? 

Habertürk’te gazete reklam pazarlama araştırma ve az önce de bahsettiğim gibi sosyal medya içerikli dijital ortamda program yapmaktayım.

Programda gelecekte neler olacak ? 

Bende merakla bekliyorum  teknolojik gelişmeler epey hızlı bekleyelim görelim 

İyi sunuculuğu nasıl tarif edersiniz ? 

İyi sunuculuk bana göre konu hakkında donanıma sahip kişi, detaycı, iyi araştıran, dersini çalışmış  

Sizce ekranda olmak için güzellik şart mı ? 

Bu göreceli bir kavram, yorum yapmak istemiyorum bu konu hakkında pek.

Yeni Medyanın ( Sosyal Medya ve İnternet ) Geleneksel Medyayı ( Radyo – tv gazete ) Yok edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz ? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek ? 

Bu soruyu programımda bende genelde dile getiriyorum genelde benzer cevaplar alıyorum aslında.TV her zaman gözde , bir süre sonra teknolojik gelişmelerle birlikte dijital ortam TV yi takip edecek diye düşünüyorum.

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Spor, ailem ve dostlarıma vakit ayırarak.

KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz ? 

Sizi merakla ve keyifle takip ediyorum, medya sektörü için bence çok faydalı işler röportajlar gerçekleştiriyorsunuz. Teşekkür ederim burada olduğunuz için  

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi 

nerelerde görmek istersiniz?

Bulunduğum sektörden memnunum konum tabi ki donanımla bilgi ve beceriyle her geçen gün daha da tırmanmalı. Gelecekte yine aynı sektörde reklam pazarlama ve aktif olarak yaptığım programı daha ileriye taşımak isterim.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı? 

Burada olduğunuz için size teşekkür ederim sektörde bulunan hemen hemen tüm kişiler halkında bilgi sahibiyiz sayenizde  Sevgilerimle

Röportaj ve fotoğraflar: Cengizhan KAYA

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Anahtar Kelimeler:
Pelin AygünMedyaPazarlama YönetmeniMedya SektörüHabertürk
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