Özgür Alter 'Efkâr’la Ahenk Dağıtıyor

Arabesk müziğin yükselen yıldızlarından Özgür Alter, Avrupa Müzik’le yayımladığı “Efkâr” isimli albümüyle karşımıza çıkmıştı. Albümün ilk klibini “Dönmüyor Geri” şarkısıyla bizlerle buluşturan güçlü ses, sözü, müziği kendisine ait olan ‘Keşke’ şarkısına ve ardından Ferdi Tayfur’un şarkısı ‘Bana da Söyleye’ye klip çekeceğinin müjdesini verdi. Bizler de başarısı, güçlü sesi ve insanlığıyla büyük küçük herkesin sevgisini kazanan Özgür Alter ile bir araya geldik. Şimdi sizlerle...

Merhaba Özgür Bey nasılsınız?

Teşekkürler Elif'ciğim, çok iyiyiz. Her şey yolunda.

Ne kadar kaliteli bir albümle karşımızdasınız. Albümden bahsedelim istiyorum. Yedi şarkılık bir albüm. Şarkılar hakkında neler dersiniz?

Bizim için güzel bir çalışma oldu. Albümün yönetmenliğini Samim Sakaryalı ve Necip Gülsün yaptı. Aranjeleri Caner Tepecik ve Göksel Kamçı üstlendi. Ülkemizin kıymetli müzisyenleri ile çalıştık diyebilirim. Albümdeki beş şarkının sözü ve müziği bana aittir. ‘Dönmüyor Geri’ şarkımızın sözleri Selahattin Sarıkaya müziği ise Uğur Bayar'a aittir. ‘Bana da Söyle’ isimli şarkımızın sözü ve müziği Ferdi Tayfur'a aittir. Albümde toplamda yedi şarkı var. Şarkıları kendim seçtim ve doğru şarkılar seçtiğime inanıyorum. Avrupa Müzik etiketiyle sevenlerimizle buluştuk. Tepkiler umduğumuzdan daha güzel. Nice albümlere İnşallah Elif.

Albümün adı neden ‘Efkâr’?

‘Efkâr’ kendi yazdığım şarkılar arasından seçtiğim ve benim için özel bir şarkıdır. Bunun için albümün ismini ‘Efkâr’ yaptık. Albümün ilk klibini İbrahim Tatlıses'ten bildiğimiz "Dönmüyor Geri" şarkısına çektiniz. Özel bir nedeni var mı Ortaokul yıllarımda arkadaşlarıma ve öğretmenlerime okuduğum bir şarkıydı bu şarkı. Şarkının sesime ve yorumuma yakıştığını düşündüğüm için okudum. Şarkıya zaten yabancı değildim. İyi ki de okumuşum Elif.

İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Burhan Çaçan şarkılarıyla mı büyüdünüz ki arabesk seçiniz?

Onlar bizim ustalarımız. Onlardan çok şey öğrendik ve her şeyden önemlisi bizlere çok güzel eserler bıraktılar. Bence sevilmeyi çok hak ediyorlar. Arabesk benim tarzım ben Anadolu çocuğuyum. Seviyorum, sesim gidiyor, okuyorum…

Bunun öncesinde iki albümünüz daha var onlardan kısaca bahsedecek olursanız ne söylersiniz?

İlk albümüm ‘Ayda Hüzün’dü Elif. 2011 yılında piyasaya çıktı üç klip çekildi bu albüm için. ‘Ayda Hüzün’, ‘Sen Bir Yana’, ‘Sazımdaki Teller Ağlar’ adlı şarkılardı bunlar ve dört yüz elli yıllık bir gazeli okumakta nasip oldu. İkinci albüm ‘Repertuar’dı. Sözü ve müziği bana ait on iki şarkıdan oluşan bir albümdü. ‘Hayaller’ ve ‘Kıvrak’ adlı şarkılarıma klip çekildi. Bugünlerin tohumuydu o albümler şükürler olsun.

Neden hep albüm? Hele ki bu dönemde zor değil mi?

Gerçek dinleyici ile buluşmanın en güzel yolu bence iyi albümler yapmaktır. Bu yüzden albüm yapmaktan vaz geçmeyeceğim.

Türkiye’nin en büyük gazelini okuyarak büyük başarı elde etmişsiniz. Bu zor olmadı mı?

“İyi çalışmak zorlukları ortadan kaldırır” diye düşünüyorum. O gazeli okumak ‘GAM TEKGEGAHI’ harika bir referans oldu benim için. Böylece de sesimi kanıtladım. Mutluyum.

Süper TV'de 'Özgür ALTER'le Özgürce Melodiler' adlı kendi eğlence programınızı da yaptınız değil mi? Nasıldı program yapmak?

Kamera ve televizyonları seviyorum. Benim için harika bir tecrübe oldu. Her şey deneyim.

Bir insanın on parmağında on marifet olması böyle bir şey olmalı. En son Şafak Sezer'in ‘KETENPERE’ filminde rol almıştınız. Turabi, Hakan Ural, Seda Sayan gibi ünlü isimlerin oynadığı sevdiğimiz filmlerden biriydi. Nasıl geldi bu teklif size?

Öncelikle sinema çok eğlenceli bir sektör ve ben oyunculuğu çok seviyorum. İyi ki böyle bir projede rol aldım. Teklif sevgili Şafak Sezer'den geldi. Oyunculuğum seyirciden de takdir alınca mutluluğum ikiye katlandı Elif.

Oyunculuk yapmayı düşünüyor musunuz?

Düşünüyorum. Güzel bir proje olursa oynamak isterim.

Sizin de memleket aşığı olduğunuzu biliyorum. Vanlısınız değil mi? Sürekli gidip geliyor musunuz?

Evet, Vanlıyım. Fırsat buldukça memleketime gidip geliyorum. Kim memleketini sevmez ki? Ülkemin her toprağı ayrı güzel…

Van’daki sevenleriniz için 'Maraş Caddesi' ve 'Çiyaye Süphan' adlı parçalar iki şarkı bestelemiştiniz. Neden bu şarkıları çıkardınız?

Van'a olan sevgim ve özlemim yazdırdı bu şarkıları. Herkes de çok beğendi.

"Aile Bağlarım Çok Kuvvetli"

"Özel hayatımda her şey yolunda" diyen arabeskçi, "Ailemle yaşıyorum. Aileme çok düşkünüm. İyi bir sporcuyum, balık tutmayı, bilardo oynamayı ve yakın dostlarımla zaman geçirmeyi seviyorum." dedi.

Konser ve sahneleriniz çok yoğun. Yazın bu daha da artar diye düşünüyorum. Bu sizi yoruyor mu Özgür Bey?

Bu yoğunluğu yakalamak kolay olmadı Elif. Şikâyetçi değilim. Çalışmayı ve üretmeyi seven bir insanım gayet memnunum. Çok şükür.

Şimdilerde nerelerde sahne alıyorsunuz?

Bayii toplantıları, Düğünler ve Club'lerde sahne alıyorum. Gelmek isteyen sevenlerim Sosyal medya hesaplarımdan yaklaşan etkinliklerime bakabilirler.

Repertuarınızda neler var?

Genelde kendi şarkılarım ve ustaların şarkılarını okuyorum.

Spor yapıyor musunuz?

Spor benim için bir yaşam biçimi. Babam boksör olduğu için dokuz yaşımdan beri uzak doğu sporları yapıyorum. Ailemin sporla ilgilenmesi benim en büyük şansımdan biri.

Sanırım en çok spor giyinen arabeskçi sizsiniz. Ne dersiniz?

Doğrudur. Rahat yaşamayı ve olduğum gibi görünmeyi seviyorum. Şimdi ki zamanda herkes istediği gibi giyiniyor. Bu kişinin tercihidir. Ben de spor giyinmeyi tercih ediyorum.

"Lakabım DEDE!"

"Dede lakabını sağ olsun müzisyen ve solist dostlarım bana taktı." şeklinde konuşan yakışıklı şarkıcı, "Usta okuyan soliste ve usta müzisyenlere, bizim camiada 'DEDE' derler. Bana da bu sebeple diyorlar. Desinler hoşuma gidiyor." şeklinde konuştu.

Bu sıralar dinlediğiniz ilk 5 şarkı desem neleri söylersiniz?

İyi olan şarkıların hepsini dinlerim. Genelde eski türküleri ve arabeskleri dinlerim. Bu aralar Sezen Aksu’dan ‘İhanetten Geri Kalan’ şarkısını dinliyorum.

Sizin için “aşk adamı” diyebilir miyiz?

Aşk gelip geçici ama sevginin gücüne inanıyorum. Ben sevgi adamıyım diyebilirim. Sevgiyi seviyorum.

Yakın gelecekte ne tür projeleriniz olacak?

Yine güzel bir albüm düşünüyorum. Ama sinemada gözüm var. Yakın zamanda inşallah böyle bir proje olacak.

"Sesime Çok Güveniyorum"

"Ben sadece arabesk okumuyorum. Türk müziklerinin hepsini seviyor ve okuyorum." şeklinde konuşan Özgür Alter, "Müzik açısından ülkemiz çok zengin. Her yöresinin, ayrı bir lezzeti ayrı bir tavrı var. Bunlardan faydalandıkça iyi bir yorumcu olunur. Ben de ülkemizin renlerine tutunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz Özgür Bey?

Her şeyden önce sana teşekkür ederim Elif. Çok keyifli bir sohbetti. Kimse hayallerinden vazgeçmesin ve kalplerinin sesini dinlesinler. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Müzikle kalsınlar.

Doğum Tarihi: 17.01.1979

Burcu: Oğlak

En sevdiği huyu: İdareci ve merhametli

En sevdiği renk: Mavi

Uğurlu sayısı: 13

Uğurlu günü: Salı

En sevdiği çizgi film: Voltron

En sevdiği söz: Şükür

Söyleşi: Elif Günay

Fotoğraf: Fatma Demir