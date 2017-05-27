Mert Cihan'la 'Günaydınım Ol'dun

Merhaba Mert nasılsın?

Teşekkürler, çok iyiyim Elif.

"Günaydınım Ol" şarkına çok güzel bir klip çektin. Nasıl geçti klip çekimi?

“Günaydınım Ol” ikinci klibimiz. İlk klipte çok olumlu geri dönüşler aldık o yüzden çıtanın yüksek tutulması gerekiyordu ve çok şükür dilediğimiz gibi geçti. Kemal Seçkin yönetmenliğinde, 41 kişilik bir ekiple çekildi. Deniz kenarı çekimlerinde hasta da olduk ama değdi :)

Bu şarkı nasıl ortaya çıktı detay verir misin?

Şarkı Cihan Kurtaran'ın. Cihan benim 13 yıllık konservatuardan arkadaşım. Okul yıllarında da birlikte müzikal çalışmalar yapıyorduk ama söz-beste konusundaki ustalığının farkında değildim. Ciddi anlamda bu projeye başladığımızda yakın zamanda severek ayrıldığı sevgilisine yazdığı şarkı olduğunu söyledi ve dinlediğim anda 'bunu okumak istiyorum' dedim. Beni kırmadı ve albümde yer aldı. Şarkı, usta aranjör Erhan Bayrak'ın ellerinde son halini aldı. Onunla çalıştığım ve bu şarkıyı okuduğum için çok mutluyum ;)

Kimler hayatımızda "Günaydınımız" olmalı?

Kalbin kimin için atıyor ise, günaydınım olsun istersin :)

"Masum Değiliz" şarkısı ile çıkış yaptın ve insanların tepkisi nasıl oldu?

Evet Elif, çok sevilen bir Sezen Aksu şarkısını Erdem Kınay ile coverladık. Tabi ki böylesine klasikleşmiş bir eseri yaparken çekincelerimiz oldu ama gelen tepkiler çok olumlu idi. Geçen hafta özel bir derginin ödül töreninde “En İyi Feat” ödülü ile taçlandırılması bizi ayrıca mutlu etti:)

İlhan Şeşen'den dinlediğimiz "Gördüğüme Sevindim" şarkısına farklı bir tarz getirerek şarkıyı çıkardın. Beklediğin ilgiyi görebildin mi?

Henüz klibini çekmedik ama albümdeki her şarkıyı kliplendirmek istiyorum (4 şarkılık maxi single). Bu şarkının da hareketli versiyonu çok sevildi. Yeni halinin de mimarı genç jenerasyonun başarılı isimlerinden Osman Çetin.

Özden Tatar'dan çok güzel bir şarkı almışsın Martaval :) Nedir Martaval?

“Martaval”, albüme ismini verdiğimiz sözleri Özden Tatar ve Yunus Emre Çetin'e, bestesi de bana ait olan, okumaktan zevk aldığım, dinleyenlerin de içini kıpır kıpır edecek bir şarkı :) Kelime anlamı ise; 'palavra, yalan, uydurma'.

“O Ses Türkiye”de yarışmasında Athena'nın Gökhan Özoğuz'un takımındaydın. Nasıl bir süreç geçirdin?

Çok keyifli, hiç bitmese keşke dediğim bir platformdu. Gökhan'la güzel bir enerji yakaladık ve bu işi. Profesyonelce düşünmeme yol açtı “O Ses Türkiye” yarışması ;)

"O Ses Türkiye" yarışması sana neler kattı?

Her şeyden önce milyonlarca izleyenin karşısına çıkmak ve birbirinden değerli jürilerin önünde performans sergilemek paha biçilemez bir deneyim. Bu deneyim de bana çok şey kattı ;)

Gökhan'ın takımında olmasaydın çeyrek finale kalır mıydın?

Gerçekten benim için derecenin önemi çok yoktu ve geçirdiğim her dakikadan zevk almaya baktım, öyle de oldu.

Yarışmada yaşadığın en komik anı anlatan bir hikayeden bahsetmeni istesem ilk aklına ne gelir?

Son eleme gecesinde elendiğim gün sahneye çıkmadan hemen önce gömleğime dökülen kahve lekesini kapatmaya çalışmam, benim için büyük bir gerilimdi ama şimdi izledikçe gülüyorum :)

Nasıl bir çocuktun?

Kimseye zararım yokmuş ama kendime birçok yara izi bırakacak kadar yaramazmışım:) Bazen küçüklük videolarıma bakıp 'yeter artık otur yerine' dediğim oluyor, şarkı söylemeyi de ufacık yaşlardan beri çok severmişim:)

Müziği seçtiğinde ailenin tepkisi ne oldu?

Babam bize çocukluğumuzda oyuncak silah, araba almak yerine gitar, bağlama, piyano, mızıka gibi enstrümanlar getirirdi:) Ben de o yaştan beri meraklıyımdır ve ilk çaldığım enstrüman darbukadır:) Her zaman destekçim olmuşlardır, Allah eksikliklerini göstermesin;)

Müzik hayatına ne zaman başladın?

Oğuz Doğan Cengiz ve Mehmet Erenler'den aldığım bağlama kursu, müziğe başladığım ilk zamanlar. İlk solo deneyimimi 11 yaşında 'Darülaceze'de' Tuğrul Şan yönetiminde anneler günü konserinde yaşamıştım. Çok heyecan verici bir o kadar da unutamadığım bir gündü.

Konservatuar mezunusun. O dönem nasıl geçti?

Müziğin olduğu her ortam beni hep mutlu etmiştir. Konservatuar da birçok şey kattı bana hem müzikal hem de mental anlamda. Usta çırak ilişkisinin ön planda olduğu eğitim sistemi beni en mutlu edendir zaten. Okulda da sürekli şarkılar, türküler söyleyerek ve nazari anlamda bilgiler edinerek zaman geçiyordu :)

Söylemekten keyif aldığın 5 şarkı desem hangilerini söylersin?

Ruh halime göre değişiyor. Her türden müzik tarzını yorumlamayı çok severim. Ama genelde okumaktan keyif aldığım şarkılar; (Albümde yer alan dört şarkı hariç :) Geçer Geçer (Sezen Aksu), Bulutlara Esir Olduk (Oğuzhan Koç), Doktor (Ümit Yaşar), Kendim Ettim Kendim Buldum (THM), Sabahlar Uzak (Kayahan).

Sosyal Medya özellikle müzik sektöründe çok önemli bir rol oynuyor sen ne düşünüyorsun?

Eskiden bir sanatçıya ulaşmak çok zor iken, şu anda bir tık uzağında paylaşımlarını dinleyebiliyor, yorum yapabiliyor, sohbet edip arkadaş bile olabiliyorsun :) Bu da sosyal medyanın gücünü giderek arttırıyor ve bu etki daha da uzun süre devam edecek gibi gözüküyor ;)

Günümüzün yeni çıkış yapan sanatçılarını nasıl değerlendiriyorsun. Beğendiğin isim var mı?

Samimi olmak gerekirse beğendiğim isimler olsa da beğenmediğim isimler çoğunlukta! Tabi ki yapılan her iş iyi niyetle ortaya çıkıyor ve bu emeğe de saygısızlık etmek istemem ;)

Yakın gelecekte ne tür projeler bizleri bekliyor?

Dediğim gibi öncelikle kalan şarkılarıda kliplendirip sevenlerimle buluşturmak, sonrasında üstüne katarak yavaş yavaş kendimi geliştirip dinleyicilere daha güzel eserler bırakmak istiyorum ;)

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Öncelikle herkese saygı ve sevgilerimi iletiyorum.Bizim gibi genç müzisyenlere her zaman destek versinler ve olumlu, olumsuz eleştirilerden kaçınmasınlar ki bizlere de kılavuz olsunlar ;) Unutmayalım Albert Camus'un dediği gibi 'Dünya aydınlık olsaydı, sanat olmazdı' ...

Doğum Tarihi: 05.01. 1988

Burcu: Oğlak

En sevdiği huyu: Merhametli olmak

En sevmediği huyu: Çok çabuk demorize olmak

Uğurlu sayısı: 8

Uğurlu günü: Cumartesi

En sevdiği renk: Siyah- Beyaz

En sevdiği çizgi film: Casper

En sevdiği söz: Çok şükür

Röportaj: Elif Günay

Fotoğraf: Fatma Demir