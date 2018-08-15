İçimizden biri : Yazar Zuhal Ay

Merhaba Önce Vatan Gazetesinin Sevgili Okurları.

Bugün ki sohbet konuğum Yazar Sayın Zuhal Ay Hanımefendi. En büyük hayali bir kitap yazmakmış ve ‘’Kalbimi Kışa Gömdüm’’ ismini verdiği eseri ile gerçekleşmiş hayali. Şu sözleri ile anlatıyor gerçekleşen hayalini; ‘’Kalbimi Kışa Gömdüm isimli kitabım yaşanmış bir hayat hikayesini anlatıyor. On dört yaşında aşık olup, yaşadığı zorlu hayattan bir kaçış yolu olarak aşkı seçen bir kadının hayatı. Kitabımı okurken sayfalarının arasında duygu sağanağında ıslanacaksınız. Gurur duyarak kaleme aldığım, kitabımın kahramanı, o eşsiz kadın bir melek ve her okuduğunuzda cennetten gülümsüyor sizlere.’’

"Kalbimi Kışa Gömdüm" kitabının yazarını tanırsak önce, eserini okumak apayrı bir keyif verecektir okuyucularına.

İçimizden biri Yazar Sayın Zuhal Ay Hanımefendi bende bugün. Buyurun lütfen.

Merhaba. Hoş geldiniz. Kendinizi anlatır mısınız?

Merhaba. Ben Zuhal Ay. Konya'da doğdum ve Konya'da yaşıyorum. İlkokul mezunuyum ve ev hanımıyım. 18 yaşında bir oğlum 10 yaşında bir kızım var ve en büyük hazinelerimdir benim.

Hemen şimdi öğrenebileceğiniz bir şey olsa bu ne olurdu?

Hemen şimdi öğrenebileceğim bir şey olsa bu çocuklarıma nasıl daha iyi bir anne olacağımdır.

Kendi kendine konuşanlar delimi?

Kendi kendine konuşanlar bence deli değildir, kendi içine susmanın ve yalnızlığın arada bir dışa vurmuş halidir.

Hayat felsefeniz nedir?

Hayat felsefem hiç kimseye kayıtsız şartsız güvenmemektir ki artık çok zor güven duygusunu hissediyorum.

Dünyaya ikinci kez gelme şansınız olsa, nasıl bir hayat yaşamak istersiniz?

İkinci kez dünyaya gelsem yine aynı hayatı yaşardım çünkü çocuklarım en büyük hayat hediyem.

Dünyada istediğiniz her türlü değişikliği yapabilecek kadar gücünüz olsa, sihirli değneğinizi dokunduracağınız şey ne olurdu?

Çocukları, kadınları ve hayvanları rahat nefes alıp özgürce yaşayabileceği bir hayat isterdim.

Tüm koşullar uygun olsa ve size bir iş kurma şansı verilse, nasıl bir şirketin patroniçesi/patronu olurdunuz?

Aslında bir mucize olsa ve böyle bir imkanım olsa kendi yayınevimi kurmak isterdim.

Yeteneklerinizi başka bir kişiyle değiştirme şansınız olsa, şu anda yaşayan, ya da bir zamanlar yaşamış olan hangi kişinin yeteneklerine sahip olmak isterdiniz?

Yeteneklerimden memnunum ve herkesin kendi yeteneği kendine özeldir diye düşünüyorum o yüzden yeteneğim bende kalırdı sanırım.

Sizi dünyanın en mutlu insanı yapabilecek şey ne olabilir?

Yine çocuklarım diyeceğim. Onların okuyup sağlık ve mutluluk ile güzel bir hayata sahip olmaları beni dünyanın en mutlu insanı yapar.

Bugüne kadar attığınız en gururlu zafer çığlığı hangi başarınıza ait?

Hiç kimsenin bana inanmayıp alay ettiği bir ortamda pes etmeden yazdığım kitabımın raflara çıktığı gün en büyük zaferim oldu benim için.

Gözlerinizi dolduran en son olay nedir?

Annemin resmine her baktığımda gözlerim dolmakla kalmıyor durmaksızın akıyor.

Çocukluğunuza dair en çok neyi özlüyorsunuz?

Çocukluğuma dair en çok özlediğim şey kardeşlerim ile bahçemizde annemi delirtene kadar oynadığımız su savaşları ve babamın kanat gibi açılan kollarıdır.

Bir mucize olsa geçmişinizdeki hangi hatalarınızı düzeltmek istersiniz?

Düzeltmek istediğim bir hatam olmazdı zira hatalar insanı doğruya yöneltir inancındayım ve geçmişim ile barışığım diyebilirim acılarla dolu olsalar bile.

Aklınıza her geldiğinde sizi gülümseten bir anınızı anlatır mısınız?

Annem ile çarşıya çıkıp kendimizi kaybederek bütün emekli maaşını alışverişte harcamamız ve eve gelince kardeşimi arayıp taksit için para istediğimizde annemle birlikte kardeşimden yediğimiz fırçadır.

Şimdiye kadar yaptığınız en çılgınca şey nedir?

Kendimden bile beklemezdim desem yalan olmaz o nedenle samimi cevap vereceğim bu soruya. Yaşadığım aile ve ortamda yaptığım en büyük çılgınlıktı kitap yazmak ve ben bu çılgınlığı halen seve seve yapıyorum.

17-18 yaşlarınıza geri dönme şansınız olsa yine aynı hayatımı yaşardınız, yoksa başka bir hayat mı yaşardınız?

17, 18 yaşıma dönme imkanım olsa yine aynı hayatı seçerdim çünkü hayatımın en mutlu yıllarıydı o yıllar.

Kendinizi dünyanın en güçlü insanıymışçasına başarılı ve mağrur hissettiğiniz en son deneyiminiz nedir?

Oğlumu üniversite sınavında o okuldan içeri girerken gördüğümde hissettiğim gücü hiç bir zaman hissetmedim.

Şu anda kişi olmanızda payı olduğunu düşündüğünüz kişiler kimler?

Şu andaki kişi olmamdaki payı olan insanlar annem ve babamdır hayat boyu haklarını ödeyemem Rabbim mekanlarını cennet etsin inşallah.

Gerçekleştirmeyi istediğiniz en büyük hayaliniz nedir? Ve gerçekleşti mi hayaliniz?

Birisi oğlumun liseyi bitirmesi diğeri kitabımı yayınlamaktı ve gerçekleşti darısı ikinci kitabıma diyelim artık.

TV Proğramcısı olsaydınız, nasıl bir proğram yapmak isterdiniz?

Ahlakın artık ne büyük meziyet olduğuna dair bir tv programı yapardım.

Karşınızdaki kişiyi tanımak için hangi davranışına bakarsınız?

İnsanları artık çok zor tanıyorum hatta tanıyamıyorum o yüzden hiçbir davranışları bana inandırıcı gelmiyor ne yazık ki.

Birine ya da bir olaya sinirlendiğinizde tepkiniz ne olur?

Genelde susarım ve zamanı geldiğinde içimde kalanları yine o insana anlatırım.

Kendinizde neleri değiştirmek istersiniz?

Kendimde değiştirmek istediğim en büyük özelliğim haddinden fazla fedakâr olmamdır zira bu fedakarlığım hep yaralamıştır beni.

Motive olmak için başvurduğunuz ilk yöntemler nelerdir?

Sessizliğe ve geceye sığınırım motive olabilmek için.

Sonsuza kadar yaşlanmayacaksınız diyelim, hangi yaşta kalmayı istersiniz?

Şu andaki yaşımda yani 40 yaşımda çünkü sıradan gibi görünen birçok şeyin değerini bu yaşta anladım.

Bu yıl hayatınızın sona ereceğini bilseniz, neyi daha farklı yaparsınız?

Ailem ile daha çok ve daha değerli zamanlar yaşarım.

Akıl hocasına ihtiyaç duysanız, bu kim olurdu?

Benim en büyük akıl hocam annemdi ve o gitti, artık hiç bir akıl hocasını istemiyorum.

Ölü ya da yaşayan biriyle tanışabilecek olsanız, bu kim olurdu? Ve ne sorardınız O’na?

Parayı ilk icat edenle tanışmak isterdim ve hangi gerekçe ile böyle bir icatta bulunduğunu sorardım. Zira savaşların temel sebebi para.

Kendi paranız ile aldığınız ilk şey neydi?

Kendi evime aldığım tencere takımı.

Çekingen mi, yoksa atılgan mısınız?

Çekingen bir yapıya sahibim.

Kimi dört gözle bekliyorsunuz?

Yine kitabım diyeceğim çok büyük zorluklarla yazmıştım.

Tesadüflere ve mucizelere inanır mısınız? Neden?

Tesadüf yoktur tevafuk vardır bana göre mucize yalnız Rabbimin izni ile dilediği zaman olur sadece. Allah izni ile sahip olunan imkanlar vardır benim görüşüme göre.

Güven problemi yaşar mısınız?

Güven problem aşırı şekilde var çünkü birçok kez sırtımdan vuruldum.

Uzay boşluğuna çıkmak mı, okyanusun dibine inmek mi? Neden?

Her ikisini de istemem sanırım. Yaşadığım dünya her ne kadar kirlense de temizleneceği umudu ile yaşamak isterim.

Mezar taşınıza ne yazılmasını istersiniz?

Hiç bir şey yazılmasını istemem gerçek dünyama gittikten sonra bu dünya beni nasıl tanırsa tanısın artık önemi yoktur.

Gecemi, gündüz mü? Neden?

Gece. Çünkü beni sorgusuzca yalnızca gece dinliyor.

Aşk her şeyi affeder mi?

Hayır affetmez affetmemeli yoksa aşk olmaktan çıkar bağımlılık haline gelir.

Ne zaman konuşmanız gerektiği halde sessiz kaldınız?

Annemin cenaze merasiminde çok konuşmak istedim fakat cümleler boğazımda düğümlendi ve sustum.

Bir papağanınız var ve bir cümle söyleyebilir. Hangi cümleyi öğretirdiniz?

Asla dostunu satma.

Hangi konuda kendinizin en büyük düşmanısınız?

Çok fazla ödün veren huyuma düşmanım desem.

İçinizdeki ses son zamanlarda ne diyor?

Sessizce kendi köşene çekil ve artık yalnız yaşa diyor.

Gitmesine izin vermeniz gereken neleri hayatınızda tutuyorsunuz?

Hayatımda gitmesini istediğim hiç kimse yok, birisinin gitmesini istersem hayatımda durdurmam ve gider.

Uçurumdan tam atlamak üzereydiniz, durdunuz aklınıza ne geldi?

Kızımın o kara gözleri.

Gözyaşının yıkayamadığı şeyler nelerdir?

İhanet ve ahlak eksikliğini gözyaşı yıkayamaz.

Bir dalga olsanız ilk nereye vururdunuz?

Çocukluğumun geçtiği o müstakil eve vururdum ve bir daha da geri çekilmezdim.

Cehennemin çıkışında yazması muhtemel sözler nelerdir?

Bunu yalnız Allah bilir.

Yolda gidiyorsunuz köşeyi döndünüz ve karşınıza siz çıktınız ne yapardınız?

Kendi kendimle barışık bir sohbet ederdim.

Arkadaşlarınızın sizin için genel düşüncesi nedir?

Son yaşadıklarımdan sonra gerçek anlamda arkadaşım var mı bilmiyorum o nedenle düşüncelerini de tahmin etmem çok zor.

Hayatınızda olmazsa olmaz dedikleriniz?

Kahvem, kitaplarım ve kalemim.

Sizi geleceğe dair en çok ne endişelendiriyor?

Çocuklarımı bu ahlakı bozuk düzende nasıl temiz bir insan olarak yetiştirebileceğim.

Hatalarımızdan ders çıkarıyorsak neden hata yapmaktan korkuyoruz?

Her insan hata yapmaktan korkar ancak hata insanoğlunun hamurunda vardır önemli olan aynı hatayı tekrar yapmamaktır.

Dünyaya nasıl bir iz bırakmak istiyorsunuz?

Dünyaya bir iz bırakır mıyım bilmem ama çevremdeki insanların nazarında temiz bir vicdan izi bırakayım yeter.

Günlük hayatımızı telaşla yaşarken neleri gözümüzden kaçırıyoruz?

Günlük hayat telaşesinde ailemiz ile kaliteli zaman geçirmeyi gözden kaçırıyoruz ne yazık ki.

İleriye dönük planlar yapanlardan mısınız, yoksa anı yaşamak daha mı önemli?

İleriye dönük çok fazla plan yapmam Allahın izin verdiği müddetçe gelen günleri yaşamaya çalışırım.

Ruhunuzu besleyen şeyler var mı, neler?

Rabbime el açmak ve okumak.

Hayatta neyin peşinden koşuyorsunuz?

Dürüst ve kul hakkı yemeden daha iyi bir hayatın umudunun peşinden koşuyorum.

Neleri asla yapmam dersiniz?

Dostumu sırtından vurmam.

Korkularınız nelerdir?

Ailemden ve vatanımdan ayrı kalmaktan çok korkarım.

Yaşayamadığınız için pişmanlık duyduğunuz ne var?

Anneme daha çok sarılmak isterdim.

Sevdiğiniz için neleri göze alırsınız?

Sevdiğim değil de ailem ve sevdiklerim için her zorluğa göğüs gererim.

Birisi size bayram hediyesi alacak olsa, ne isterdiniz?

Bir kutu meyveli lokum olsa çok çok sevinirim.

Şu an ruhunuzun olmak istediği yer neresi?

Küçük bir sahil kasabasında küçük bir kulübede olmak isterim.

Yakın bir arkadaşınız kanunsuz bir iş yapsa polisi arar mısınız?

Evet ihbar ederim bu onun iyiliği içindir ve yaparım.

Hayatınızdaki dalgalı dönemleri nasıl atlatıyorsunuz?

Her zaman Allah'ın ipine tutunarak dalgalı dönemlerimi atlatmaya çalıştım ve çok şükür atlattığım zamanlarda oldu.

Sizce yaşamayı en değerli kılan şey ne?

Sağlık ve yine aile.

Yazmak desem. Anlatır mısınız?

Yazmak benim.için nefes almak, yazmak kendimi özgürce anlatabildiğim tek yol, yazmak hayatımın anlamı ve yazmak benim diğer yarımdır.

Ne zaman, hangi olayla çaresizim dediniz?

Annemin kanserle savaştığı son zamanlar çaresizliğin zirvesindeydim.

Hayatta ne olmasa her şey çok daha güzel olurdu?

Hayatta savaşlar ve çocuk katliamları olmasa dünya daha güzel yaşanırdı korkusuz ve hür olarak.

Doğada ki bir şeyi şişeleyebilseydiniz, bu ne olurdu?

Vefalı dostlukları şişeleyip ömür boyu muhafaza etmek isterdim.

Kişiliğinizi en iyi tanımlayan hayvan hangisi, neden?

Kedi. Zira kediler sanıldığı gibi nankör değillerdir ve çok sevecen hayranlardır.

Son olarak soruları nasıl buldunuz?

Açıkçası soruları ilk okuduğumda içimden" ben bu soruları asla cevaplayamam" diye geçirdim. Sizi bu güzel ve avuçlarımı terletecek kadar çetin sorularınız için yürekten tebrik ediyorum Sacide hanım. Bu güzel röportaj için ayrıca çok çok teşekkürler.