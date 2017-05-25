İbrahim Erkal’ın son röportajı!

Dilek Köroğlu’nun İbrahim Erkal ile yaptığı son röportaj...

İbrahim Erkal Geliyor!

BESTELERİN EFENDİSİ KELİMLERİN SİHİRLİ PRENSİ İBRAHİM ERKAL

UZUN BİR ARADAN SONRA GÜNDEME BOMBA GİBİ OTURMAYA GELİYOR!

Röportaj: Dilek Köroğlu

O bir şair, o bir ozan , sözcüklerin sihirli dokunuşuyla melodilerle insanların kalbine dokunan şarkılar yazan besteleyen büyük usta İBRAHİM ERKAL ile röportaj gerçekleştirdik; Bir şair olarak beni ve gazetemize vermiş olduğunuz röportajdan ötürü size teşekkürlerimizi sunarız.

Dilek KÖROĞLU: Her zaman Çok fazla Gündemde olmaktan kaçınan mütevazi kişiliğinizle hayran kitlenizin azalmadığı gün geçtikçe artığı bir sanatçı olmak nasıl bir Duygu?

İbrahim ERKAL: Fazla gündemi zorlamadanda sevenlerime ulaşmakta zorlanmıyorum.sevilmek sevmekten zordur :onun için her eserimi özenle ve aşkla hazırlıyorum, karşılığını alıyorum.

Dilek KÖROĞLU: 11 Tane Albümden sonra Yeni bir albüm çalışmalarınız var mı?

İbrahim ERKAL: ÖMRÜM bir ay içinde güzel gönüllerle buluşacak.

Dilek KÖROĞLU: Sahne çalışmalarınız son Hızla devam ediyor ama sevenleriniz sizi TV ekranlarında daha sık görmek istiyor bunun için hiç Tv Programı Yapmayı düşündünüz mü?

İbrahim ERKAL: Sahne en iyi buluşma yeri sahneye devam. TV programı düşünmedim değil ama, istediğim programı yapacak TV yok!

Dilek KÖROĞLU: Günümüzde bestekar ve şarkı sözü yazanların sayısı azaldı sizce bunun nedeni nedir?

İbrahim ERKAL: Herkes birbirini taklitte yarışıyor, kimse duygusallığı önemsemiyor. Ticari kaygının olduğu yerde kalıcı eser beklenemez bence.

Dilek KÖROĞLU: İyi bir aile babası olup aynı zamanda gece hayatından olmak bunu devam ettirmek sizce zor mu?

İbrahim ERKAL: Gazino dışında fazla gece gezmem,çocuklar okuldan geldiği zaman mutlaka evde olmaya çalışır ve bunu başarırım.

Dilek KÖROĞLU: Sosyal Medya ile aranız nasıl ve son olarak sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

İbrahim ERKAL: İyi sayılmaz: Yani telefonla çok konuşmam, bilmediğim numaralara cevap vermem. Çok aramaktan ve aranmaktan hoşlanmam. Ama bize değer verip seven dostlara kayıtsız kalmamak için ALİ KUTLU kardeşimle bilgilendirme yapıyoruz, internet sayfamızdan hizmet etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince cevaplamaya özen gösteriyoruz:

BEN YOLCULUĞUMU

İÇERİYE DOĞRU YAPIYORUM,

ÇÜNKÜ:

HER NE VARSA İÇERDE,

DIŞARISI GÖLGELİK,

DÜNYA GÖZLERE PERDE

BİR ANLIK EĞLENCELİK.

BEN İKİYİ BİRLEDİM,

RAYA DEMİRLEDİM,

SULTANIN GELECEĞİ,

SARAYI TEMİZLEDİM.

Yukarıdaki şiirim her şeyimi açıklamıştır inşallah.