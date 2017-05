Harun Başal: Yatakta en iyi yaptığım şey…

Röportaj: MURAT FIRAT

Kimyasında insan ayrıcılığı ve şiddetin yer almadığını söyleyen Harun Başal! İlişkilerinde zevki de, acıyı da yaşadığını itiraf etti...

Merhaba Harun nasılsın, özledim o hoş sohbetini. Aralık ayında ilk röportajımızı yapmıştık, sonrasında neler değişti hayatında?

Merhaba Murat Fırat, genç yetenek! Seni seviyorum. Her şey yolunda, bomba gibiyim. Ben de seni çok özledim. Patlamak üzereyim, beraber patlatacağım bombaları Allahın izni ile.

Mc'lik yaptığın club'de Hande Yener’i konuk ettin. Yaz aylarında Hande Yener'in Sebastian clubunde Mc'lik yapma oranın %'de kaç?

O yanlış istihbarat. Biz Hande Yener i yeni mekanı Vip Room da Ziyaret edip Hayırlı olsun dedik ve mini konserini izledik. Sebastian’da 6 program yaptık sevgili Hacer Tülü ile beraber. Fakat şu konuyu da aydınlatmak isterim. Sevgili Hande Yener’in geçtiğimiz aylar da Sebastian’la hiç bir alakası kalmamıştır.

Sosyal Medya'da Yıldız Tilbe ile fotoğraf paylaşmışsınız. İlk aklıma gelen, çıkarmayı planladığınız single’de Yıldız Tilbe imzası taşıyan bir şarkı olacağı, doğru tahmin ettim mi?

İşin doğrusu sevgili Yıldız Tilbe Mc’lik yaptığım mekânda bizi izlemeye gelerek şeref verdi. Yıldız Tilbe imzası taşıyan bir şarkı yapmak tabi ki çok isterim, benim için onurdur. Fakat şu an öyle bir şey yok, ben hala şarkı arayışındayım.

İlk olarak Harika Avcı'nın kardeşi olarak basında lanse edildiniz. Belli bir süre önce Harika Hanım gözaltına alındı, olayın aslını sizden iyi bilen olmaz diye düşünüyorum?

Olayın aslını gerçekten bilmiyorum fakat Harika Avcı’nın gözaltına alınmadığını iyi biliyorum. Olayla alakası olduğunu da sanmıyorum. Gözaltı haberleri asparagas.

No 309 dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldınız, sahnelerden sonra gözünüzü ekranlara mı diktiniz?

İnsan hayatı boyunca yeteneklerini kullanarak para kazanıp hayatını idame ettirebilir bence. Ben de onlardanım, tabi ki gözüm ekranlarda (Gülüyor).

No 309 dizisinde gey bir karakteri canlandırdın, rolün üstüne yapışmasından korkmadın mı?

İyi bir oyuncu rol ayırt etmez ve sanatını icra eder. Bence hiç tereddüt etmedim işi kabul ederken. Tabi ki korkmadım.

Lgbti'lere yönelik şiddet ve ayrımcılığa karşı ne düşünüyorsunuz?

Öncelikle belirtmem gerekirse, ben homofobik bir insan değilim. Benim düşünce ve kimyamda insan ayrımcılığı, şiddet asla yok. İnsan olan herkes özgürdür, istediğini yaşama hakkına sahiptir. Şiddet, hayvanlara ayıp olacak ama hayvan işidir. Ben olayın insan kısmındayım.

Eğlence sektöründe Lgbti bireyleri kendilerine yer buluyor mu?

Örnekleri var televizyon ve sosyal medyada, tabi ki buluyor. İsim vermem garip olur, izliyoruz işte hepimiz (Gülüyor).

Ülkemizdeki kadın haklarını yeterli buluyor musunuz?

Uygulandığında evet fakat bizde hak hukuk hep erkeklerin elinde maalesef. O yüzden yeterli değil…

Aşk'ın tanımını yapar mısınız?

Ahhh Pakize Suda, kulaklarını çınlatıyorum bakış açıma uyan en doğru tanımı yaptığın için...

"Aşk karşındakini bulunmaz Hint kumaşı sanmakla, aslında bir enayi olduğunu anlamak arasında geçen zaman dilimidir’’

İlişki bitince sevgi azalıyor mu?

Kesinlikle EVET!

Sevgilinin seni değiştirmesine izin verir misin?

İnsan değişmez, sadece numara yapar lafı bile var. Önce can, sonra huy çıkarmış…

İlişkilerinde aldatan mı yoksa aldatılan taraf mısın?

Ben iki taraf olmanın zevkini de, acısını da yaşadım. Tüm duyguları yaşamam lazımdı hayatta.

Sanat camiasındaki evlilik trendi samimi geliyor mu? Çocuk sahibi olmak için evlenir misin?

Bu konuda söylenecek çok şey var fakat susmak en güzeli bence. Fikrim samimi gelmiyor tabi ki. Çocuk kutsal bir şey. Hepsi o yüzden evleniyor zaten (Gülüyor).

Seksi ve masum olmayı nasıl başarıyorsun?

Ben başağa teraziyim aşk ve şehvet (Gülüyor).

Hayatında geçirdiğin en travmatik olay?

Hayatımda yaşadığım bir travma yok çünkü hiç bir şeye şaşırmıyorum.

Basında sahte dj'lere ateş püskürdüğünüzle ilgili haberler çıktı. Canınızı en çok sıkan olay nedir?

Canımı sıkan her şey geçti sanırım. Zamanla umursamıyorsun. Allaha bırakıyorsun ve ilahi adalet işliyor.

Yatakta en iyi yaptığım şey: Uyumak diye bir ironi vardır! Senin yatakta en iyi yaptığın şey nedir?

Yatakta en güzel yaptığım şey gerçekten uyumak çünkü yatağa hasret yaşıyorum.

Dostlarınız arasında çok sevilen birisiniz, en kötü gününüzde yanınıza kimler gelir?

Dost olan gelir, gittiklerim gelir, bir de ‘’Ferhan’’ kesin gelir.

Hacer Tülü ile başarılı işlere imza atıyorsunuz, bu başarının sırrı nedir?

Biz Hacer’le en başta çok iyi bir ekibiz. Bizi başarıya sürükleyen en büyük sır güven! Daha bir şey görmediniz, herkesin ağzı açık kalacak bomba gibi projeler geliyor.

Burcunuz: Başak

Tuttuğunuz takım: Beşiktaş

En sevdiğiniz renk? Turkuaz

Ne tür müzik dinlersiniz? Pop

En sevdiğiniz şarkı ve nedeni? İhanetten geri kalan - Sezen Aksu

Yaptığınız en büyük çılgınlık? Bilmem

Sevdiğiniz için neleri göze alırsınız? Her şeyi

Sizi sevenin sizin için neler yapması hoşunuza gider? Güvenmesi

Şu an ruhunun olmak istediği yer? Burası

İzlemekten keyif aldığın TV programları neler? Çalar saat İsmail Küçükkaya

Hayatta en çok kıymet verdiğin insan? Babaanne

Hayvan besliyor musunuz? Evet

Karşı cinste hoşlandığın tip? Kumral

Aşk her şeyi affeder mi? Etmez

Benzetildiğiniz biri var mı? Çok

Fobilerin - Hobilerin? Yılan - Okumak

En büyük hayaliniz? Disneyland

Beğendiğiniz ve Beğenmediğiniz huyunuz? Huy bu, sonradan çıkar.