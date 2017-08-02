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Hande Aydınalp ile Spikerlik ve Sunuculuk Üzerine 

Cengizhan Kaya'nın röportajı için tıklayınız...

Hande Aydınalp ile Spikerlik ve Sunuculuk Üzerine 

Cengizhan Kaya'nın röportajı için tıklayınız...

02 Ağustos 2017 Çarşamba 14:48
38 Okunma
Hande Aydınalp ile Spikerlik ve Sunuculuk Üzerine 

En son sizinle TV Em’de görüşmüştük..Kaldığımız yerden devam edersek orada başka hangi çalışmalarınız oldu ? 
Orada spor bültenlerinin yanı sıra haber bültenleri de sundum. Murat Özarı ile birlikte “Bu da mı Gol Değil?” isimli programı yaptım. Bunun dışında Dr. Arif Arslan ile birlikte “Dua Kapısı”nı hazırlayıp sundum. 

Tv EM’den sonra neler yaptınız ? 
TV EM’den sonra “her medya mensubu işsizliği tadacaktır” kaidesi gereği, bir süre nadasa çekildim.

İha nasıl başladı ? 
İhlas Haber Ajansı Türk medyasının en köklü kurumlarından biri, benim de çalışmayı arzu ettiğim bir yerdi. Onlar da benimle çalışmak istediler. Böylelikle bir araya geldik. 

İha’daki çalışmalarınızdan bahseder misiniz ? 
Burada biz Haber Saati isimli paket bültenler hazırlıyoruz. Şimdi “Gün Ortası” bülteni de eklendi buna. Bu bültenler 46 yerel kanalda canlı olarak yayınlanıyor. Aynı zamanda yine canlı olarak internet üzerinden de yayın yapıyoruz. Ben Çarşamba, Perşembe ve Cuma olmak üzere 3 gün, saat 13.00’te “Gün Ortası” bültenlerini sunuyorum. Özetle Haber Saati’nin redaktör spikeriyim.

Haber Spikerliği rol model işlerden biri haline geldi pek çok insan haber spikeri olmak istiyor. Bununla ilgili kurslar açılıyor sertifikalar veriliyor siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Vallahi, kursalar açılsın tabii. Kurslara gidilsin. Ama kursiyerler de mucize beklemesin. Oralarda verilen eğitimler “tadımlık” oluyor. Sadece alana ilişkin bir ön bilgi verilmesi gibi. Pratiktir önemli olan; o da kısıtlı oluyor kurslarda. Ama istidadı olan oradan zaten bir şekilde çıkıp sivriliyor.

Bu işi yapabilmek için iletişim mezunu olmak mı gereklidir ? 
Hayır, değildir. Ama öncelik iletişim fakültesi mezunlarının olmalıdır. Ayrıca eğitim de kesinlikle şarttır. Kalıcılık açısından.

Yeni Medya ( Sosyal medya ve internet ) Eski medyayı  ( Tv – Gazete – radyo ) Yok edeceği söyleniyor bununla ilgili siz ne düşünüyorsunuz ? 
Uzun vadede kendini geliştirebilir; ancak yok edebilecek güce sahip olduğunu düşünmüyorum. Güvenilirlik gibi temel bir problemi varken üstelik ,sürati; gazeteyi, TV’yi yok etmeye yetmez. Nasıl bu… Hastalıklar için bitkisel çözümler yardımcı tıp olarak tanımlanıyor(uzun bir süre alternatif tıp olarak adlandırılmıştı; sonra kabul görmedi bu tanımlama) internet veya işte sosyal medya da yardımcı medya olarak işlev görebilir ancak, alternatif değil. 

Sizce iyi spikerin özellikleri nelerdir ? 
Eğitimli, bilgili, görgülü, gündemden kopmayan, işine saygı duyan, kendine bakan spiker iyi spikerdir. Hatta bu özellikleriyle süper bir kahraman bile olabilir.)

Ekran önünde olmak için güzellik şart mı ? 
Güzellik görecelidir ama). Yani…Tercih sebebi tabii. Bence bütün kadınlar güzeldir(Gülüşmeler). Erkeklerde de kadınlarda da iyi bir görüntü aranır, evet.

İş dışında neler yaparsınız ? 
İş dışında da işimle ilgilenirim. Gündemden kopmamak lazım. Evimde vakit geçirmeyi severim. Spor yaparım, izlerim. Arkadaşlarımla vakit geçiririm. Son zamanlarda merakım; yapımında un ve şeker kullanılmayan yeni lezzetler keşfedip uygulamak; uydurmak…Tavsiye ederim; hem glutensiz yaşamı hem de bu hobiyi…

Son sözleriniz neler olabilir ? 
Sizi tekrar görmek güzel. Yaptığınız çalışmaları takip ediyorum. Başarılı buluyor; devamını diliyorum. Bu röportaj için de teşekkür ederim. Zevkti… Takipçilerinize sevgi ve selamlar… 

Röportaj ve fotoğraflar : Cengizhan KAYA 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 02.08.2017 16:11
Anahtar Kelimeler:
SpikerlikSpikerHande Aydınalp
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