Gökhan Kahyaoğlu, "Sonu Yok" dedi 

Gökhan Kahyaoğlu, ilk teklisi 'Sonu Yok'u bu yılın başında Avrupa/Süper Müzik markasıyla tüm dijital platformlarda yayımladı. Asıl mesleği diş hekimliği olan ve müziğe olan tutkusuyla şarkı çıkaran Gökhan ile biz de bir araya geldik. Hayata, müziğe dair sizlerleyiz.

"HEKİM MÜZİSYEN GÖKHAN"

Farklı vokal tarzı ve yorumu ile de dikkat çeken Kahyaoğlu aynı zamanda çok başarılı bir diş hekimi. Lise yıllarından itibaren müzik ve okulu bir arada yürüten Gökhan Kahyaoğlu, Diş Hekimliği eğitimi alırken şarkılar yazmaya devam etti. Liseden itibaren farklı enstrümanlara olan ilgisini, profesyonelliğe taşımak için dersler aldı. Bağlama ile başlayan ünlü doktor, gitar derslerine devam ederken keman, ud ve piyano da çalmaya başladı. Ayrıca aranjörlük üzerine de çalışan Kahyaoğlu, şarkılarının oluşum sürecinde daha aktif olmak için stüdyosunu da kurdu.

Merhaba Gökhan nasılsın?

İyiyim Elif. Her şey yolunda sen nasılsın?

'Sonu Yok' adlı yeni bir şarkı ile karşımıza çıktın. Şarkı hakkında detay verir misin?

Evet. Sözü müziği bana, düzenlemesi Burak Saltan'a ait olan bir şarkıydı 'Sonu Yok'. Erdem Sökmen, Volkan Öktem, Göksun Çavdar, İsmail Tunçbilek, Altuğ Öncü gibi dönemin en önemli müzisyenlerinin performansları ile hayat buldu. Tüm enstrümanlar canlı çalındı, dijital alt yapı kullanmadık. Bizim çok içimize sinen bir çalışma oldu. Klibimiz de Kemal Başbuğ imzası taşıyor. Ocak ayında çıktı fakat tam konsantrasyon (yoğunlaşma) ile pr işlemlerini bu süreçte yapmak istedik. Bu da aslında biraz fark yaratmak için bizim tercihimiz oldu. Yazın hep hareketli şarkılar çıkıyor biraz alışılmışın dışına çıkmak istedik. Fotoğraflar için ise Zeynel Abidin Ağgül'ün objektifine poz verdim.

Şarkıyı sen yazdığın için sormak istiyorum nasıl bir hikâyesi var?

Aslında Kararsız ilişkiyi anlatıyor. Git gel yaşayan bir aşkın hikâyesi. Fakat biliyorsun ki kararsızlıklar hayatın her aşamasında ilişkileri zora sokar. Bunu da inceden söylemeye çalışıyorum.

Etkileyici bir klibi olmuş nasıl geçti klip çekimleri?

Biz klibimizi ocak ayında çektik fakat klibimizin yayınlanması gecikti. Çekimler çok keyifliydi, çok eğlenceliydi, kışın ortasında çekilen bir klip olmasına rağmen pırıl pırıl bir güne denk geldik ve birazda üşüdük :)

"OLMUYORSA ZORLAMA"

Şarkıda da geçtiği için sormak istiyorum. Bir ilişkinin sonu yoksa ne yapmalıyız?

Bence insan üzerine düşen her şeyi yaptıktan sonra yine de olmuyorsa bazen hayatı akışına bırakmakta faydalı olabilir. Gerçekten sonu yoksa yollar ayrılır eğer kalpler birbirini çekecekse mutlaka o ilişkinin sonu var olur.

Yaşamımızın bile bir sonu var. Her şeyin sonu yok mu zaten?

Evet, her şeyin sonu var ama önemli olan sonuna kadar güzel götürebilmektir. Eğer götüremiyorsan zaten sondasın.

Aslında diş hekimisin. Nasıl oldu müzikle hayatın kesişti?

Diş hekimliğinden öncede müzikle iç içeydim. Lise yıllarımdan beri enstrüman ve müziğe olan ilgimden dolayı seneler sonra bu isteğimi gerçekleştirdim. Enstrümanlara ilgi duydum müzikal anlamda kendimi geliştirmek için emek verdim. Bu emek zaman zaman söz, zaman zaman beste olarak dışa vurdu ve işte sizlerleyim Elif.

Şarkı çıkarma fikri nasıl ortaya çıktı?

Tek kelime ile hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Zaten insanoğlu hayali için hayatta var değil mi!

Müziğe geçiş yaptığında ailenin tepkisi ne oldu? Şuan ne diyorlar?

Ben evliyim Elif. Ailem; eşim ve çocuklarım her zaman destek oldular. Çok sevindiler ve hala destek veriyorlar.

Müzik senin için neyi ifade ediyor?

Mutluluk, acı, hüzün kısaca hayatı ifade ediyor.

Memnun musun bu durumdan?

Elbette memnunum. Çünkü çok olumlu tepkiler alıyoruz. Bu zor sektörde var olmak beni mutlu ediyor.

Konser ya da sahnelerin var mı?

Kısa zaman sonra sahnelerimiz olacak. Dediğim gibi daha yeni başladık. Kendimizi ifade etme dönemindeyiz. Sesimi ve müziğimi beğenen herkes Instagram adresimden beni takip edebilirler. Konser ve sahnelerimi de hesaplarımdan paylaşmış olacağım.

Konserler demişken sahnelerinde nasıl repertuarın var?

Çok renkli repertuar hazırladım. 70's, 80's, 90's, Türk sanat müziği ve Türk halk müziğinden oluşan ve anonim şarkılara yer verdiğim sahnelerim var. Kısaca yok yok yani, sahne repertuarımın sonu yok.

Nasıl albüm asla yapmazsın?

Arabesk.

Biraz da kendi mesleğine dönelim istiyorum. Diş hekimi olmak zor mu?

On sekiz yıldır Şişli'de bulunan kendi polikliniğimde çalışıyorum. Tabii her meslek gibi kendine göre zorluğu var ama genç arkadaşlara tavsiye ederim.

"FINDIK KIRMAKLA DİŞ KIRILMAZ"

En önemli organımızdan biri ağzımız ve dişlerimiz sağlıklı dişlere sahip olabilmemiz için ne yapmalıyız/ yapmamalıyız?

Öncelikle dişlerimizi mutlaka fırçalamalı ve rutin kontrollere gitmeliyiz. Sigara ve alkol kullanmak ve sert yiyecekler yemek elbette ki dişlerimize zarar veriyor. Yalnız şunu unutmamalıyız ki sağlam bir diş fındıkkabuğunu kırmakla kırılmaz.

Peki, bir diş insanı ne kadar etkiliyor? Hem görünüş hem de psikolojik açıdan çok etkiliyor diyebilir miyiz?

Elbette bir insanın yüzü ne kadar güzel olursa olsun gülüşü bunu tamamlamıyorsa mutlaka bir eksik vardır. Görsel açıdan dişleriniz ne kadar kötü ise kendinizi o kadar dışarıya kapatırsınız. Bu da zamanla psikolojinizi etkiler. Aynı zamanda eğer dişlerinize güvenmiyorsanız gülerken dişlerinizi göstermemek için elle ağzınızı kapatırsınız bu da zamanla refleks olur. Her zaman yaptığınız bir harekete dönüşür. İyi bir diş size güven verir.

Hangi ünlünün gülüşü çok güzel sence?

Simge Sağın ve Gülben Ergen'in gülüşlerini beğeniyorum.

Müziğini çok beğendiğin isimler desem kimleri örnek verirsin?

Gökhan Kahyaoğlu; esprisi tabii. Behzat Gerçeker- Enbe orkestrası, Son dönemlerden Buray’ı söyleyebilirim. Gökhan Tepe, Yaşar şeklinde sıralayabilir hatta sırayı uzatabilirim.

Günümüzdeki yeni çıkan sanatçıları nasıl değerlendiriyorsun?

Hepsi çok yetenekli ve sıcakkanlı. Fakat bu yol çok meşakkatli! Müzikal anlamda başarı elde etmek oldukça zorlaştı. Bir yandan sektör zor, bir yandan hayat pahalı. Yine de hayallerinin peşinden gitsinler.

Günümüzdeki müzik sektörünü nasıl buluyorsun?

Zor, zahmetli fakat keyifli diyebilirim Elif. Keşke yeni çıkan isimlere daha çok yardımcı olsalar…

Şu sıralar dinlediğin ilk 5 şarkı desem?

Yaşar- Aşk Bozumu, Gökhan Tepe- Veda makamı, Simge Sağın- Ben Bazen, Buray- Deli Divane şu sıralar dinlediğim şarkılar.

Sosyal medyanın bu kadar çok hayatımızın içinde olması ile ilgili ne dersin?

Mükemmel derim. Çünkü çok güçlü bir ağ tabii doğru kullanılınca. Özellikle bizler için büyük şans çünkü dinleyicilerimize kendimizi ve şarkılarımızı gösterme şansımız var. İyi ki sosyal medya var diyen kişilerin başında bizler geliyoruz sanırım.

Yakın gelecekte ne tür projelerin olacak?

Konser ve Yeni şarkılarım. Yeni şarkımı ekim- kasım ayları gibi çıkarmayı planlıyorum. Şarkıma odaklandım. Yeni alt yapı ve aranjeleriyle uğraşıyorum. Herkesin çok beğeneceği bir şarkı geliyor diyebilirim.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Ben herkese öncelikle teşekkür ediyorum. Şarkımı sahiplendikleri ve beni bu yolda yalnız bırakmadıkları için çok mutluyum. Sana çok teşekkür ederim Elif; çok güzel bir röportaj gerçekleştirdik, yüreğine sağlık. Beni dinleyenler sevenler beklemede kalsınlar. Bundan sonraki şarkılarımda da desteklemeye devam etsinler. Sevgiyle kalın.

Doğum Tarihi: 14. 12. 1979

Burcu: Yay

En sevdiği huyu: Esprili olmak

Sevmediği huyu: Mükemmeliyetçilik

Uğurlu sayısı: 7

Uğurlu günü: Cumartesi

En sevdiği renk: Siyah

En sevdiği çizgi film: Pepe

En sevdiği söz: Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, "müzik yaşamın bir parçası değil kendisidir." teşekkürler...

Röportaj: Elif Günay

Fotoğraf: Yağmur Tanyıldız