Funda ‘Yüzleşme’yle Rakip Tanımıyor 

DJ ve müzik prodüktörü Doğukan Manço, üçüncü single’ı ‘Yüzleşme’yi, genç yorumcu Funda Kılıç ile birlikte hayata geçirdi. Çıkardıkları ‘Yüzleşme’ şarkısı ile Belçikalı-Türk şarkıcı ve söz yazarı Funda, herkesin beğenisini topluyor.

Yaptığı dansları ve beğenilen sesi ile gündemden düşmeyen Funda ile bizde bir araya geldik. Şimdi sizlerle…

Merhaba Funda nasılsın?

Çok iyiyim Elif’ciğim. Seni gördüm inan daha iyi oldum.

Doğukan Manço ile güzel bir proje yaptınız. Ve ‘Yüzleşme’ adında harika bir şarkıyı bizlerle buluşturdunuz. Şarkı çok beğenildi. Detay verecek olsan neler söylersin?

Şarkıyı ilk dinlediğimde çok benimsedim. Bana çok hitap eden bir şarkıydı ve çok gündem şarkılarındandı. Herkes zamanın çok çabuk geçtiğini ve git gide negatifleştiğimizden yakınıyordu. Bizde bu şarkıda, “her gün ayni terane, bıktım, usandım” diye yüreklere tercüman olduk. Sonrasında da “öldürmeyen her darbe güç verir bana” diyerek herkesi bir silkeledik. Yani kısacası insanları bir güçlendirelim istedik.

Sıra dışı bir klipti. Doğukan Bey'in rallisi, senin de dansın eklenince deli gibi izlendi diyebilirim. Ne dersin kliple ilgili?

İnanılmaz derecede çok keyif aldım. Hayallerimde kurduğum bir klipti diye bilirim. Bende araba delisiyim. Hızı severim ve burada hem Doğukan hem ben kendi yeteneğimizi gösterdik diye düşünüyorum. Ayrıca Doğukan gibi araba kullanan birini daha görmedim. Müthişti!

Konusu açılmışken sormak istiyorum. Senin de spor, hız, yarış tutkun var mı?

Tabi ki var. Delisiyim!

Proje o kadar güzel gitti ki, Türkiye'nin çoğu yerini dolaştınız sanıyorum. Nerelerde sevenlerinize ulaştınız?

Türkiye’nin birçok yerinde sahne aldık Elif’ciğim. Saymam gerekirse kısa özetle 81 ilin 70’ inde sahne aldık.

Objektif karşısına geçtiğiniz proje fotoğrafları çok konuşuldu. O kadar güzel fotoğraflarla karşılaştık ki en keyif aldığın poz desem?

Evet, kamerayı çok seviyorum ve mütevazı olmayacağım bacaklarımı iyi kullandığımı düşünüyorum. O kadar güzel yorumlar geldi ki sanırım çoğu kişi benimle aynı fikirde.

Sahnedeki enerjin muhteşem! Danssız seni görmüyoruz diyebilirim. Peki, dans eğitimi aldın mı?

Çocukluğumdan beri dansı çok seviyorum. Hata çocukken Jennifer Lopez olsun, Beyonce olsun onların sahne hareketlerini öğrenip aynanın karşısına geçip aynısını yapmaya çalışıyordum. Hayır, bir dans eğitimi almadım. Allah vergisi diyelim. Sadece sahne için koreografi yapmam gerektiğinde ders alıyordum.

Şarkıda da denildiği gibi; kader bir daha, bir daha vurunca insan daha mı güçleniyor?

Kesinlikle evet. Şarkının bu kısmında anlattığımız gibi; kader vurdukça insanların hayattan aldıkları ders, güç ve tecrübe büyüyor.

Bu şarkıyla beklediğiniz hedefe ulaştınız mı?

Ulaşmak istediğimiz kitlenin %90’ına ulaştık. Bu da benim için güzel bir rakamdı.

Doğukan Bey ile daha önceden nasıl tanışmıştınız?

Doğukan ile Belçika’da tanıştık. Daha önce çalıştığım menajerim Ümit Şahin vesilesi ile bir araya geldik. Kendisi çok başarılı organizatördür. Ona da teşekkür ediyorum.

Doğukan Bey çoğu yerde senden tatlı sitem içinde neden?

Erken kalkmayı seven birisiyim ve ben kalktığımda mutlaka Doğukan’ı da ve menajerini Birkan’ı da kaldırıyordum orda muhtemelen sitem etmişlerdir

Müziğe kaç yaşında başladın Funda?

17 yaşındayken müziğe başladım. 2008 yılında da ilk olarak Grup Riting ile ilk klibimizi çektik. Klip Beyaz Show tarafından izlenmiş ve çok beğenilmişti. 2011’de Belçika’da ‘Stand Up’ adındaki ilk şarkımı çıkarmıştım.

Ailende müzisyen var mı? Sen müziği seçtiğinde ailenin tepkisi ne oldu?

Annem şarkı söylemeyi severdi zaten. Özellikle Türk Sanat müziğine ilgisi büyüktür. Ve ilk müziğe başladığımda ailemden habersiz bir şarkı yaptım :)) Tabii ki daha sonra kabul ettiler ve annem memnun şuan :))

2013 sonunda ilk albümünü çıkarmıştın değil mi? Nasıl bir albümdü, o albüm?

Evet, 2013’te yapıldı albüm. Türkiye’deki ilk albümümdü. Benim için inanılmaz bir tecrübeydi ve çok değerli isimlerle çalışmıştım. İskender Paydaş’ın sayesinde şarkılarım çok yüceldi ve inanılmaz güzel geri dönüşler almıştım. İskender mükemmel bir insan, çok seviyorum onu.

‘Boşver’ şarkını hatırlıyorum. İskender Paydaş ile yaptığın düet büyük bir sürpriz olmuştu. Bir anda mı gerçekleşti o şarkı?

Evet. İskender bana örnek olarak bir kayıt yapmıştı ve bizde beğenince öyle bırakmaya karar verdik. Spontane gelişme oldu.

2014 Türkvizyon Şarkı Yarışmasında Türkiye'yi ‘Hoppa’ isimli şarkı ile temsil edip, finalde ikinci çıkmıştın. Nasıl bir yarışmaydı? Sana ne kattı?

Evet canım. Dediğim gibi her şey tecrübe ve bir çok ülke de katılmıştı bu yarışmaya inanılmaz güzel insanlarla tanıştım ve çok memnunum bu yarışmaya katıldığım için…

Peki, ülkemizdeki ‘O Ses Türkiye’ başta olmak üzere yapılan ses yarışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Böyle yarışmalar sayesinde farklı seslerle karşılaşıyoruz ve insanlara seslerini duyurmak için şans buluyorlar. Bu tür yarışmalar çok önemli bence. Kesinlikle destekliyorum.

‘O Ses Türkiye’ demişken hemen aklıma Hadise Hanım geldi. Sizin gibi Belçika'dan gelmiş olan Hadise ülkemizde çok seviliyor. Hadise'yi başarılı buluyor musunuz?

Olduğu yere bakılırsa gayet başarılı diye düşünüyorum.

Belçika'da yaşamış bir Türk olarak, Avrupa'da yaşamış olmanın avantajları ile ilgili ne söylersin?

Evet. Oradaki öğrendiğim müzik kültürü Türkiye’de yaptığım projelerde çok isime yaradı ve en önemlilerden biri de 4 dil biliyor olmam. Bunların bir lüks olduğunu düşünüyorum :)))

Bir röportajında ‘Türkiye’de yaşamış olsaydım. Evlenir, evimde otururdum" gibi bir demeç vermişsin. Bu doğru mu? Neden peki?

Burada bir yanlış anlama var. Müzik hayatımda olmamış olsaydı tabii ki de evliliği seçerdim. Her kadını gibi, kim hayat arkadaşı istemez ki?

Çok güzelsin, evliliğe nasıl bakıyorsun?

Teşekkür ederim. Şu an sadece kariyerime odaklıyım evlilik sonraki seçenek. Şuan düşünemiyorum.

Kim Kardashian'a rakip diyorlar senin için :) Bu sana ne hissettiriyor?

Kim Kardashian inanılmaz güzel ve zeki bir kadın. Eğer rakip olarak görüyorlarsa benim için bir iltifattır. Ama benim tercihim Rihanna ve Beyonce. Tabii ki rakip değil ama örnek olarak.

Bir kaç kelimeyle "Funda kimdir?" desem ne söylersin?

Deli dolu, çocukları çok seven ve çocuk olmayı seven biriyim. Disiplini severim. Titizlik de var. Genel anlamda çok aktif ve enerjik biri de diyebilirim.

Aslan burcusun Funda ve aslan kadınlarının en önemli özelliklerinden biri ‘Ben’ olarak kimliğini ortaya koymaktır. Peki, burçlara inanır mısın?

Dolu dolu 30 yaşında olmana bir kaç ay kaldı. Yaş takıntın var mı? 30 yaşla ilgili ne düşünüyorsun?

Aa yok, hayır. Kendini nasıl hissediyorsan o yaştasın. Ama 'big party' kesinlikle yapmak istiyorum!!!! HELL YEAH!

Yakın zamanda ne tür projelerin olacak?

Şu anda 3 tane single solo albüm için calışmalarımız devam ediyor. Herkesin tanıdığı ve çok sevdiği aranjörlerle feat calışmalarımız olacak.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Doğum Tarihi: 17/08/1988

Burcu: Aslan

En sevdiği yönü: Pratik olmak. Yoktan yaratmak

Hiç sevmediği yönü: Dominant ve her şeyi kontrol altında tutmak

En sevdiği renk: Pembe, sarı, kırmızı hepsini severim

Uğurlu sayısı: 7

Uğurlu günü: Yok

En sevdiği çizgi film: Animasyon filmlerini hepsini severim. Örnek: Ice Age

En sevdiği söz: Ne ekersen onu biçersin. Karma: what goes around comes around. Sen insanlara ne katıyorsan onu alırsın. Kötü insanlar olmayalım birbirimize. Çünkü kötü niyet, eninde sonunda dönüpp dolaşıp seni bulur. Kötü olan sen olursun.