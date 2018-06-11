EMİNE ÖZATA DEFRERLERİMİZE ADINI YAZDI

Z7 Production etiketiyle "Defter" isimli tekli çalışmasını bizlere sunan Emine Özata, yeni şarkısı ile büyük beğeni topluyor.

Başarılı keman çalan güzel şarkıcı aynı zamanda müzik öğretmenliği yapmasıyla da gündeme geldi. Bizler de şarkısıyla dikkatleri üzerine çenen Emine Özata ile bir araya geldik. Şimdi sizlerle…

Merhaba Emine, nasılsın?

Çok teşekkür ederim Elif’ciğim. Seninle bir arda olduğum için çok mutluyum.

‘Defter’ adındaki singlenle karşımızdasın. Şarkın hakkında detay verir misin?

Tabii. ‘Defter’ ile müzik piyasasındaki ikinci çıkışımı yaptım. ‘Defter’, yaz mevsimine uygun gümbür gümbür bir şarkı.

Var mı şarkının bir hikayesi?

Ben ilk maxi single’ımda söz müziğini kendim yazdığım şarkılarımla dinleyicimle buluşmuştum. Aslında kafamda ki yine benim yazdığım bir şarkıydı fakat sevgili radyo danışmanım Cenk Alptekin sayesinde ‘Defter’i dinledim ve çok beğendim. Bence iyi de bir seçim oldu.

Çok güzel bir klip çalışması olmuş. Nasıl geçti klip çekimleri?

Çok teşekkürler. Klip Kıyıköy'de çekildi. Güzel ve eğlenceli bir çekim oldu. Kumsalda keman çaldığım sahnelerde biraz zorlandım çünkü kumda topuklu ayakkabılarla yürümek gerçekten çok zormuş.

Klipte de gösterdin aynı zamanda keman enstrümanistisin. Ne kadar zamandır çalıyorsun? Eğitimini veriyor musun?

14 yaşından beri keman çalıyorum Elif. İlk olarak Çorlu’da özel bir müzik okulunda eğitim almaya başladım. Ardından yakın zamanda kaybettiğimiz çok değerli sanatçı Atilla Özdemiroğlu ile çalışmalarıma devam ettim. Daha sonra lisans eğitimimi Trakya üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman bölümünde tamamladım ve şuan Okan üniversitesi opera- şan bölümünde yüksek lisansımı tamamlamak üzereyim. Yıllarca birçok orkestrada keman çaldım, solistlik yaptım. 5 yıldır da memleketim olan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye konservatuvarında keman eğitmenliği yapıyorum. Aynı zamanda Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir sanat okulum var.

“İSTERSEN ÇALARSIN”

Bir enstrüman öğrenmek ne kadar zor?

Çok zor diyerek enstrüman çalmak isteyen okuyucularımızı korkutmak istemiyorum. Tabi ki yetenek gerektiren bir şey ama ben inanıyorum ki bir insanın istedikten sonra başaramayacağı bir şey yoktur. Önce istemek, sonra çalışmak gerek. Yılmadan sabırla çalışmak...

“DEFTERLERİNİZ DOLMADAN İYİ ŞEYLER YAPIN”

Şarkıda da dediğin gibi; sayfa sayfa neler yazılır defterlerimize de bir türlü dolmaz?

Benim bir lafım vardır “bir ömürde kaç hayat yaşıyoruz” diye. Gerçekten de öyle sadece aşktan bahsetmiyorum. İnsanoğlunun hayatı böyle hayatımızda ki korkularımızda önem verdiğimiz şeylerde hayatımızda ki insanlarda dönem dönem değişir. Elbet dolacak bir gün bu defter! Dilerim hep iyi şeyler yazar defterlerimizde...

Bizler seni ‘Nar-ı Aşk’ adındaki şarkınla tanıyoruz. Güzel dönüşler vermiş miydi o şarkı sana?

‘Nar-ı Aşk’ söz müziğini kendim yaptığım ve müzik piyasasına çıkışımı yaptığım şarkı olduğu için çok önemli. 2014’te çıkarmış olmama rağmen hala güzel şeyler duyuyorum. İnşallah akustik versiyonu ile tekrar yayınlayacağım.

Daha öncesinde bir albüm çalışman olmuş muydu?

Evet Elif, daha önce de bahsettiğim gibi 2014 yılında 4 şarkıdan oluşan bir maxi sıngle ile çıkış yapmıştım.

Peki müzikle yaşamın nasıl kesişti?

Her solistin bir hikayesi vardır ya küçükken; “elime fırça şarkı söylerdim” diye… Ben de arkadaşlarımla hep şarkıcılık oyunu oynardım. İlkokul - ortaokul dönemlerimde klasik müziğe ilgi duymaya başladım ve lise de artık yapmak istediğim mesleği belirlemiş oldum. Eğitimimi de o yönde şekillendirdim.

Müzik hayatında olmasaydı ne oldu?

Bunu düşünemiyorum bile! Müzik benim nefesim... Ama şu var bazen diyorum ki keşke müzisyen olmasaydım. Bir düğüne ya da müzik dinlemeye bir yere gittiğimde hep teknik açıdan dinliyorum. Hataları duyuyorum ve maalesef katlanamadığım şeyler olduğunda keşke duymasam hataları diyorum. Ama ne yapalım Rabbim bu yetenekle göndermiş beni...

Öğretmensin. Nasıl gidiyor öğrencilere müzik öğretmek?

Öğretmenlik çok kutsal ve harika bir meslek, hele de bir enstrüman öğretmek.. Sıfırdan başlayan öğrencilerimi daha sonra konserlerinde izlediğimde ki gurur bence ki her mesleğe nasip olmaz. Öğrencilerim benim için çok kıymetli çünkü bizim biraz farklı ben onlara meslek öğretiyorum. Bizde daha çok usta çırak ilişkisi var artık hepsi çocuklarım gibi oldular. Albümlerimi en çok destekleyende onlar.

Süleymanpaşa Belediyesi konservatuar hocası Salih Demirci ile geçtiğimiz sene dünya evine girdiniz. Mutluluklar diliyorum. Nasıl gidiyor evlilik?

Temmuz'da bir yıl olacak, çok şükür her şey yolunda. İkimizin de müzisyen olması bizim için artı birbirimizi anlayabiliyoruz. Ortak bir ürün çıkartabiliyoruz.

Birbirini tanıyan iki iyi arkadaş mıydınız?

Konservatuvarda eğitmenliğimin ikinci senesinde Salih göreve başladı. Önce iyi arkadaş olduk, sonra bir baktık evlenmişiz. Birlikte çok eğleniyoruz. Hatta sosyal medyada birbirimizle eğlendiğimiz videoları sevenlerimiz çok beğeniyor. Yolda bizi görüp videolardan bahsediyorlar.

Peki, evlenmeyi düşünen genç müzisyenlere ne önerirsin?

Müzisyen olunca ilişki biraz zor oluyor. Eğer karşı taraf başka bir işle uğraşıyorsa daha da zor. Fakat karşılıklı anlayış ve güven olduktan sonra her şeyin üstesinden gelirler. Bence evlenmekten ve aşktan korkmasınlar. Biz müzisyenler duygularımızla besleniriz. Kalbimizin atışıyla ekmeğimizi çıkartırız.

Tekirdağ'da tanınan ve bilinen birisin. Ne tür çalışmalar yapıyorsun?

Çok şükür yaptığım işin kalitesi ile eğitimim ve eğitmenliğimin de sayesinde güzel bir kitlem var. Hiç ummadığım yerlerde en yakın konser tarihlerimi soruyorlar. Buradan da bildirelim okurlarımıza sayfamdan da takip ederek konser programıma ulaşabilirler.

Tekirdağ ve İstanbul arasında geçen koşuşturmaların var bu seni yormuyor mu?

Sadece Tekirdağ İstanbul 'da değil Tekirdağ -Saray - Çorlu - İstanbul arasındayım Elif. Bazen gerçekten yoruluyorum herkes tatil planı yaparken ben evde oturabilmek için plan yapıyorum. Koşturmacalar bayramdan sonra da başlayacak. Çok güzel konseptler hazırladık yine, balkan, pop, sanat müziği her tarzdan gümbür gümbür konserler geliyor.

Sosyal medya da ne kadar aktifsin?

Sanırım ben pek beceremiyorum. Sadece yaptığım işleri paylaşıyorum. Fakat sanal alem öyle yürümüyor anladığım kadarıyla, her dakikasını paylaşan insanlar var. Nasıl vakit buluyorlar anlayamıyorum.

Sosyal medyanın hayatımızda bu kadar yer alması ile ilgili ne düşünüyorsun?

İyi yanları da var kötü yanları da! Önemli olan kullanma şeklin. Artık hepimizin sosyal medya üzerine kurulu bir hayatı var, nereye gitsek fotoğraf koymak için çabalıyoruz. Bizim sektörümüze de iyi katkısı oluyor kötü de sizin de bildiğiniz gibi sosyal medyadan paylaştıkları videolarla ünlü olan birçok insan var. Bazen bir isim duyuyorum çok popüler olmuş herkes tanıyor mesleği ne, ne üretiyor diye bakıyorum hiçbir şey; sadece sosyal medya! Gitgide de çoğalıyor bu tip kişiler. Böyle olunca insanlar da artık yaptığın işten çok, sosyal medyada ki popülerliğine bakıyorlar. Ama biliyorum ki kaliteli işleri ayıran bir kesim mutlaka var.

Eğer bir ünlüyle çok yakın arkadaş olma şansın olaydı bu isim kim olurdu?

Jennifer Lopez olmasını isterdim sanırım.

Nasıl bir şarkı/ albüm asla yapmazsın?

Asla dediğim bir şey yok. Hayatta çünkü fikirlerimizde zevklerimizde yaş aldıkça değişiyor. Yaşadıklarımızdan kalbimize kalanlarla dinlediğimiz şarkılar dahi değişiyor. Ben de ruh halime göre bazen opera dinliyorum, bazen türkü bazen Grek müziği... Ama tabi ki bu her tarz şarkıyı seslendirebileceğim anlamına gelmiyor. Herkesin bir ses rengi var. Ben de sadece sesime yakışan sesimin elverdiği şarkılara can veririm

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Bu sıralar dinlediğin ilk beş şarkı desem neleri söylersin?

Jennifer Lopez- El Anillo

Ayla Çelik- Aşk Tutar Beni

Demet Akalın- Oh Olsun

Azis- Motel

Emine Özata- Defter

Günümüzdeki müzik piyasası ile ilgili ne düşünüyorsun?

Maalesef kötü bir döneme denk geldiğimi düşünüyorum. Pr çalışmana ne kadar yatırım yaparsan o kadar popüler olduğun bir dönemdeyiz. Kanallar, radyolar, hatta sosyal medya için bile geçerli olan durum bu. Müzik üzerine hiçbir eğitimi olmayan, hatta yeteneği olmayan fakat maddi olarak güçlü olan insanlar artık bizden daha öndeler. Bizim yıllarca aldığımız eğitimin bazen boşa olduğunu düşünmüyorum değil. Yetenek sınavı yapılsa geçemeyecek birçok insan radyolarda ilk sıralarda çalıyor. Yeni bir isim olarak şarkımızı radyolara gönderdiğimizde kalitesine bakılmadan, ismin popüler olmadığından dolayı çalınmak istenmiyor ve çalınmıyor da zaten. Size de bu yüzden ayrıca teşekkür etmek istiyorum.

Gelecekte ne tür projelerin olacak?

‘Defter’den sonra yine güzel bir şarkı gelecek fakat daha ilerde inşallah. Keman çalıp, söylediğim bir tango albümü yapmak istiyorum. Birkaç kez tango konseptli konserler yaptık ve çok beğenildi geri dönüşleri çok güzel oldu. Umarım albümde dinleyicilerimin beğenisini kazanır.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Umarım ‘Defter’ şarkımı beğenmişlerdir. Beğenip paylaşanlara çok teşekkür ederim dinlemeyenlerde varsa eğer hemen açıp bir dinlerse çok sevinirim. Şunu unutmasınlar ki çok emekler veriliyor bu işlere ne çok hayaller ne çok umutlar sönüyor belki de. İnanıyorum ki hak eden yerini bulur ve ben hep derim ki benim tek torpilim var o da Rabbim... Bu keyifli sohbet için sana da çok teşekkür ederim Elif’ciğim tekrar görüşmek dileğiyle...

Doğum Tarihi: 10/ 10/ 1987

Burcu: Terazi

En sevdiği yönü: Vicdanım

En sevmediği yönü: Fazla empati yapmam

Uğurlu sayısı: 6

Uğurlu günü: Cuma

En sevdiği renk: Kırmızı

En sevdiği çizgi film: Şirinler

En sevdiği söz: Anı yaşa

Söyleşi: Elif Günay

Fotoğraf: Fatma Demir