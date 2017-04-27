Düşünce gücüyle hayatınızı iyileştirebilirsiniz!

Röportaj: Funda Akosman Erman

Merhaba Hacer hanım sizi tanıyabilir miyiz?

Merhaba Ben Hacer Çakmak, Bilgisayar Mühendisiyim. Kariyer hayatıma Yazılım Uzmanı olarak başladım. 15 yıl sonra işten ayrıldım. Şimdi Hayatını İyileştir Workshop Lideri ve Yaşam Koçuyum. Aynı zamanda Access Bars Uygulayıcısı ve Reiki 1. Seviye sertifikasına sahibim. Dünyalar güzeli iki kızım ve gerçekleştirilecek hayallerim var.

Siz pozitif enerji veren bir insansınız, düşünce gücüyle rahatsızlıklardan kurtulup hayatı daha güzel ve konforlu yaşayabileceğimizi, kendi engellerimizi kaldırabileceğimizi anlatıyorsunuz. Siz Heal Your life ile ne zaman nasıl tanıştınız ve hayatınıza neler kattı?

2009 yılında Zihin Beden Ruh Fuarı’na katılmam hayatımı değiştirdi. O zamanlar çalıştığım şirkette problemler yaşıyordum. Benim için biraz sıkıntılı bir dönemdi; kafamı dağıtmak için gitmiştim. İyiki de gitmişim. Zihin Kontrol Teknikleri diye bir workshop’a katıldım. Semineri veren aslında herşeyi düşüncelerimizle bizim yarattığımızdan bahsediyordu. Konuşmanın sonunda 7-8 dakika süren bir meditasyon yaptırdı. Çalışma bitip gözlerimi açtığımda sanki omuzlarımın üzerinde koskocaman bir küfe varmışta yok olmuş gibi hissettim; acayip rahatlamıştım. Bütün sıkıntım küfeyle birlikte yok olmuştu sanki. Harika bir deneyimdi. Çok etkilendim ve böylece kişisel gelişim yolculuğum başladı. Sadece eğitimleri almak ile kalmayıp bunları hayatıma geçirmeyi başardım. Ve hayatım daha keyifli bir hal almaya başladı. Bir noktadan sonra bunları herkes deneyimlemeli düşüncesi ile eğitmenlik için bir arayış başladı. Ama ne olmalı nerden başlamalı nasıl anlatmalı soruları ile tıkandığım ve ilerleyemediğim bir noktada Dünyaca ünlü olan yazar ve kişisel gelişim uzmanı olan Louise Hay’in 1980’ li yıllarda oluşturduğu Heal Your Life Öğretisi’nin Ayna tekniği çıktı karşıma. Çok basit ama bir o kadar da etkili harika bir teknik. Aradığımı bulmuştum hemen Heal Your Life Öğretisi’ni araştırmaya başladım.

Biraz da okurlarımıza Louise L. Hay’ den söz eder misiniz, onun serüvenini, başardıklarını, kitaplarını anlatır mısınız?

Louise L. Hay’ in çok dramatik bir hayat hikayesi var. Ancak bunu başarı hikayesine dönüştürmüş. Kendi yaşadığı değişimi dönüşümü danışanları ile paylaşmaya başlamış. Yaptığı çalışmalarda aynı hastalığa sahip danışanların aynı düşünce yapısına sahip olduğunu fark ediyor. Böylece hastalıkların zihinsel nedenlerini keşfediyor. Sonrasında eğer hastalık bir düşünce ile ortaya çıkıyorsa bu düşünceyi değiştirmek hastalığın iyileşmesi ve ortadan kalkmasını sağlar fikri ile “Düşünce Gücü ile Tedavi” kitabını yazıyor. Basıldığı günden itibaren milyonlarca kişinin rehberi oluyor bu kitap.

Sadece hastalıkları değil daha iyi daha keyifli bir hayata ulaşmak için düşünce gücü ile hayatımızı iyileştirebiliriz. Louise Hay’in 1980’li yıllardan bu yana dünyanın dört bir yanında Heal Your Life (Hayatını İyileştir) Workshop lar lisanlı Workshop Liderleri tarafından verilmekte. Heal Your Life (Hayatınızı İyileştirin) Workshop çalışmalarında hayatımızda yaşadığımız içinden çıkılmaz durumların üstesinden gelememize yardımcı olacak araçlar ile donatıyor bizleri.

Sizin organize ettiğiniz 2 günlük kişisel gelişim programına katıldım ve gerçekten farkındalığı olan ve daha önce kişisel gelişimde hocalık almış ve de pozitif bir insan olmama rağmen, gözden kaçırdığım, öğreneceğim şeyler olduğunu gördüm. Zaten yaşam boyu öğrenme ve gelişme bitmez, bitmemeli. Bize çok şey kattınız burdan teşekkür ediyorum. Hayatlarına dokunduğunuz insanları daha mutlu görünce neler hissediyorsunuz?

Heal Your Life Workshop 2 tam günlük bir çalışma. Sizi içsel bir yolculuğa çıkartan ve kendimiz hakkında farkındalığımızı arttıran tekniklerden oluşmakta. Neden yaşamak istediğimiz hayata ulaşamıyoruz. Kendimizi nerelerde sınırlıyoruz. Bunları nasıl dönüştürebiliriz. Nasıl daha fazla bolluk berekete ulaşabiliriz. Hayallerimizi gerçekleştirmek için neler yapabiliriz. Bunları öğretiyor farkına varmamızı sağlıyor.

Workshop bittikten sonra insanların simaları değişiyor. Çünkü insanlar kendilerini sınırlayan düşünce kalkanlarını fark edip onları birer birer bıraktıklarında içlerindeki ışık daha çok yansımaya başlıyor. Hani derler ya büyüklerimiz yüzüne Nur inmiş diye işte bence tam tabiri ile olan bu. Workshop’ın ilk günü çatık kaşlarla kapıdan giren çoğu kişi gün sonunda rahatlamış, ferahlamış bir ifade ile çıkarken çok mutlu oluyorum.

Kimler katılabilir programınıza ve katılmalı sizce ? İşleyişi biraz anlatır mısınız? Biliyorum anlatılmaz yaşanır ama bir fikir vermesi için biraz aktarın isterseniz.

Hayatı daha kaliteli farkında yaşamak isteyen sağlıklı her birey katılabilir. Ruhsal rahatsızlıklar ve depresyon, panik atak tarzı rahatsızlıkları olanları bizler Psikolog ve Psikiyatrlara yönlendiriyoruz. Genelde eğitim takvimimi instagram hesabından ve Facebook sayfamdan duyuruyorum. Kayıt için bana ulaşanları müsaitseler bir kahve içmeye davet ediyorum ya da telefon ile görüşüp sorularını yanıtlıyorum.

Siz öğrendiklerinizi kendi hayatınızda uygulayabiliyor musunuz?

Olumlamalar ve ayna hayatımın vazgeçilmezi. Her sabah yüzümü yıkadıktan sonra aynada gözlerimin içine bakıp “Seni seviyorum. Hacer seni gerçekten çok seviyorum ” derim. Birde ”Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Kendi sorumluluğumu alıyorum. Kendim olmak güvenli”. Bu olumlama ise sorun odaklı olmak yerine çözüm odaklı olmamı sağlıyor.

Bir de içimdeki çocuk ile buluşmayı çok seviyorum. İçinden en çıkılmaz anlarda dahi bana hep yol gösterici oldu içimdeki küçük bilge onun önerileri sayesinde hep doğru adımlar atmayı başardım.

Yeni hedefleriniz, projeleriniz neler?

BahçeşehirAnneleri instagram grubu ile birlikte ortaklaşa farkındalık sohbetleri adı altında Louise Hay’in Heal Your Life (Hayatını İyileştir) felsefesinin anlattığım bir seminer programı planlıyoruz. Sanırım Mayıs Ayı itibari ile Her Perşembe düzenli olarak bu çalışmayı yapacağız. Elimden geldiğince insanların bu öğretiyi deneyimlemelerini fiziksel ve zihinsel olarak rahatlamanın keyfine varmalarını istiyorum.

Bir de özellikle annelere dokunmak istiyorum ki çocuklarını yetiştirirken daha farkındalıkla yaklaşabilsinler. Çocuklarımız hepimizin geleceği. Biz değişirsek çocuklarımız değişir; çocuklarımız değişirse Dünya değişir.

Bir küçük tüyo verelim mi; insanlar istedikleri hedeflere ulaşmak için nasıl bir yol izlemeliler sizce?

İstek, inanç ve olumlu beklenti bence hayalleri gerçekleştirmenin sihirli formülü,

İstek; Hayatınızda ne olmasını istiyorsunuz bakın ne olmamasını değil; ne olmasını istiyorsunuz? Şöyle düşünün bir lokantaya gittiniz. Sipariş veriyorsunuz “tavuk yemem”, “köfte hiç sevmem ben bir salata alayım” demeyiz değil mi. Ne deriz “Salata istiyorum”. “Hasta olmak istemiyorum” yerine “Sağlıklı olmak istiyorum” demeliyiz. Ne istiyorsak odak noktamızı ona çevirmeliyiz.

İnanç; İsteğiniz her ne ise ona layık olduğunuza onu hak ettiğinize inanın. İnanın o sizin aklınıza düştü ise sizde ona sahip olmanızı sağlayacak her şey var. Yeterki inanın.

Olumlu Beklenti; Ve bu isteğinizi ister Evrene ister Yaradana havale edin bırakın gerisini o halletsin. Ama antenleri açık tutun. Çünkü hiçbir şey tesadüf değil.

İnsanlara buradan nasıl bir mesaj vermek istersiniz?

Hepimizin içinde çok güçlü bir ışık var. Düşünce bulutlarının dağıtıp içlerindeki ışığın parlamasına izin versinler. Bunun için Heal Your Life (Hayatınızı İyileştirin) Workshop keyifli bir yöntem.

Potansiyelinizi görün hayal edebildiğiniz herşeyi gerçekleştirebilirsiniz.

Mahsun Kırmızıgül 22 çocuklu bir ailenin bireyi olarak Diyarbakır’ın bir köyünde dünyaya geliyor. Çocukluğu yokluk içinde geçiyor. Ama bir gün Hollywood da Dünyaca ünlü oyuncularla birlikte bir film çekiyor. Başarısının sırrını sorduklarında “Hayal edebildiğim herşeyi gerçekleştirebileceğimi gördüm” cevabını veriyor.

Sevgiler

Çok teşekkürler