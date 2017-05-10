CİHAN ORHAN Gönülleri Fethetmek İçin Sabırsızlanıyor

BİZE KENDİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ, CİHAN ORHAN KİMDİR?

İstanbul'da doğdum ama aslen Erzincanlı bir ailenin ferdiyim. Küçük yaşlarda bağlama çalmaya ve müziğe başladım. Daha sonra konservatuar ve müzikle profesyonel anlamda adımlar…

MÜZİK YAŞAMINA NASIL BAŞLADINIZ?

Müziğe evimizde asili olarak duran bağlamayı merak ederek başladım. Ustam babamdır ve evde bağlama calip söylerdi. Ondan aldığım feyzle bağlama çalmaya başladım.

SİZİ MÜZİĞE ÖZENDİREN ŞEYLER NEDİR?

Dediğim gibi usta baba olunca evdeki kahramanım =) babam ölünce ve o da bağlama calip söyleyen biri de olunca başka çarem yoktu sanki. O calip söyledikçe aşkla bakardım ona ve bende yapacağım derdim.. Seyrederek ve ona eşlik ederek başladığım yolda bugün profesyonel anlamda adımlar atmaya çalışıyorum..

İLK ALBÜMÜNÜZÜ ÇIKARTMAYI NE ZAMAN VE NASIL DÜŞÜNDÜNÜZ? BUNU GERÇEKLEŞTİRMEK SİZİN HAYALİNİZ MİYDİ?

Albümü çıkarma fikri aslında hep vardı ama eyleme geçmek o kadar kolay olmadı. Eserleri bulmak, düzenlemek ve okumak… Bir bağlama icracısı için solist olmak kesinlikle kolay bir şey değil, en azından benim için... Ama kardeşim ki; bu yolda annem ve babam dışında en büyük desteğim olmasa bu albüm daha çooook beklerdi =) Ama burada birinin hakkini vermem gerek. O da Annem... Onun üzerimdeki sevgiyle dolu baskısı beni bu albümü yapmaya inandıran en büyük güç oldu diyebilirim…

AİLENİZ, SİZİN MÜZİK YOLCULUĞUNUZDA YER ALDI MI? ONLARIN BU KONUDA SİZE YANSIYAN FİKİRLERENİ ÖĞRENEBİLİR MİYİZ?

Dediğim gibi aile içinde müzik ve türküler hep vardı. O yüzden destek anlamında hep yanımdalardı, benimde kardeşimin de. Eleştirel ve olumlu anlamda çok fazla fikirleri oldu hepsinin tabi. Zaten dediğim gibi destekleri olmasa bugün müzikle ilgili bir hayatim yine olurdu ama bu kadar aktif olarak olamazdım.

SANATÇILARIN TOPLUMDA Kİ GÖREVLERİ NELERDİR?

Sanatçı kelimesi çok geniş anlamlı ama bir müzisyen ve türkü söyleyen biri olarak toplumdaki yönlendiriciliği inkâr edilemez, en azından duygularını direk olarak etkilediğimiz kesin. Bunun dışında yaptığımız müzik gibi yasayabilirsek bu da bizim toplum içindeki yerimizi gösterir. Bununla birlikte size olan bakışlarda toplum kendini görür ya da görmez. Görürse kabullenip örnek alacaktır zaten.

ŞARKI YAZMA RİTÜELİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ? ÖRNEĞİN HANGİ ORTAMDA, HANGİ MATERYALLERLE, NASIL BİR COĞRAFYADA YAZMAYI TERCİH EDİYORSUNUZ?

Şarkı yazamıyorum maalesef ama enstrümantal birkaç bestem var. Onları da bitiremedim bir turlu. Sanırım daha sakin bir şehirde yaşasam şimdiye çoktan bitirirdim ama İstanbul gibi bir şehirde yaşıyorsanız hızlı düşünüp hızlı hareket etmeniz gerek.

BİR SANATÇI OLARAK DİNLEDİĞİNİZ VE BEĞENDİĞİNİZ SANATÇILAR KİMLERDİR?

Ustaları dinlemeyi tercih ederim genelde. Âşık Veysel Neşet Ertaş Ali Ekber Çiçek Davut Sulari ve su an aklıma gelmeyen ama her zaman yazıp söylediklerini topraktan alan ustaları dinlerim. Tabi bu arada ilk klip çektiğim eserin sahibi Ahmet Kaya’yı da söylemeden geçemeyeceğim...

ZAMANI GEÇMİŞE ALMA İMKÂNINIZ OLSA TEKRARDAN SANATÇI OLMAK İSTER MİYDİNİZ? NEDEN?

Zamanı geri alsam yine ayni şeyi yapardım kendi adıma çünkü su ana kadar müzikle ilgili bir pişmanlık yaşamadım. Elbet hatalarım oldu her insan gibi. Geri dönecek olsam bugün ki tecrübemle daha iyisini yapmaya çalışırdım ve yine ayni isi yapardım.

SANAT DÜNYASINDA BİR ŞEYLERİ DEĞİŞTİRME ŞANSINIZ OLSA NELERİ DEĞİŞTİRİRDİNİZ?

Bir şeyleri değiştirmek gibi bir imkânım olsa türküleri insanlara daha fazla anlatmak, daha fazla anlamalarına yardımcı olmak isterdim. Çünkü maalesef çabuk tüketen bir toplum haline geldik sanırım. O yüzden popüler olan şeyler(sadece müzik değil) hep daha iyi ve daha düzgün ve daha çekici geliyor insanlara. O yüzden toprağa bağlı olan müziği anlatmak isterdim…

EĞER SANATÇI OLMASAYDINIZ HANGİ İŞLE MEŞKUL OLMAK İSTERDİNİZ?

Küçüklüğümde pilot olmak istemiştim aslında kısa bir surede olsa =) çünkü çocukken havada uçak ya da helikopter görünce hayran hayran bakardım. Tam karar verme aşamasındayken de müzikle tanıştım ve gerçekten ağır bastı karar aşamamda…

TÜRKİYE DE SANATÇI OLMAK ZOR MUDUR?

Türkiye’de müzikle uğraşmak gerçekten zor çünkü sizin altını doldurarak ve eğitiminizle yapmaya çalıştığınız şey basit bir video paylaşımıyla bir anda arka planda kalabiliyor ve siz daha geri planda kalabiliyorsunuz. Bunu bir örnekle anlatayım. Bir gün bi mekânda sahnedeyim ve calip soyluyorum. Bir kişi gelip bana o günün bir anda popüler olmuş şarkılarından birini istedi. Bende daha çok yeni dinlediğimden ve tam bilmediğimden hayır bilmiyorum dedim. O da bana sende sanatçı mısın be dedi =) yorum sizin…

SAHNE VE KONSER ÇALIŞMALARINIZ VAR MI?

Sahne, stüdyo ve konser programlarım devam ediyor elbette. Hatta yakın zamanda Güler Duman hocamın albümüne 4 eser düzenledim. Ve su an kardeşim Sevcan Orhan’ın albümünü hazırlıyorum.

GELECEK İLE İLGİLİ PROJELERİNİZDEN SÖZ EDER MİSİNİZ? BUNDAN SONRA Kİ HEDEFLERİNİZ NELER?

Aslında müzikte hedef dediğimiz bir şey yoktur. En doğru olanı yapmak ve zamanla kendini aşmak aslında en büyük hedeftir…

SİZCE ÖNEMLİ OLAN ÇOK ŞEYE SAHİP OLMAK MI, AZ ŞEYE İHTİYAÇ DUYMAK MI? EN FAZLA NELERE SAHİP OLMAK İSTERSİNİZ?

Çok şeye sahip olmak demek bence insanın sevdiklerinin yanında olması, sevdiği işi yapması ve huzurlu yasam demek. Bu da bende çok şükür var…

YENİ ALBÜM ÇALIŞMALARINIZ VAR MI?

Albüm çalışması her daim vardır bir solist için çünkü ha dediğinizde albüm repertuvarı oluşturamıyorsunuz. O yüzden bir yerde bir melodi ya da bir söz kulağınıza çalındığında onu duymazdan gelemez bir müzisyen...

SON OLARAK, DİNLEYİCİLERİNİZE, SEVENLERİNİZE NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

Son olarak söylemek istediğim; türkülerden uzak kalmasınlar ve her daim kulak kabartsınlar sözlerine… Çünkü dinledikleri türkü gönüllerini sızlatırsa mutlaka bir hikâyesi vardır o türkünün…

Sağlıcakla ve türkülerle kalın…

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…

Röportaj: Aziz Karataş