Çelik’le “İyi Günde Kötü Günde” var mısın?

Çelik Bey merhaba. Bu zamana kadar o kadar güzel şarkılara imza attınız ki büyük küçük herkesin gönlüne taht kurdunuz. Bu yeni albümünüz “İyi Günde Kötü Günde” hayırlı olsun. 5 şarkılık bu albümün adı neden, “İyi Günde Kötü Günde”?

Merhaba Elifciğim sen de hoş geldin. Ben bu toplumun iyi ve kötü günlerinde yaşadım. Hiç burayı terk etmeyi düşünmedim. Onların her anında dertlerinin ortağı olabilmek, onların sesi olabilmek isterim. Toplumuma faydalı olabilmek, onların dertlerini hafifletebilmek, paylaşabilmek ve güzel zaman geçirmelerini isterim. Ben iyi gün dostuyum ve kötü günü iyi yapabilmek için mücadele etmek gerektiğine inanan, bunun için emek veren bir müzik işçisiyim…

Albümün içinde ne tür şarkılar var?

Duygular, çaresizlikler, kalp çarpıntısı, ağlayışlar, pişmanlıklar, öfkeler, aşk arayışı ve müzik, müzik, müzik…

Geçtiğimiz hafta 22 Mart Çarşamba günü İstanbul Jolly Joker'de albümün tanıtımını yaptınız. Nasıl geçti? Özellikle yıllarınızın birlikte geçtiği Ercan Saatçi'yi sahneye davet ettiniz ve herkesi çok duygulandırdınız. Siz ne hissettiniz?

Konser, çok başarılı geçti. Hem canlı performans anlamında -ki herkes yapılan canlı müziği çok beğendi ve “albümdekinin aynısını çalabiliyorsunuz” dedi. Hem de medyaya yapılan duyurunun çok başarı olması anlamında, başarılı geçti. Sonrasında yayınlanan haberler bize bunun ne kadar başarılı bir gece olduğunu kanıtladı. Ercan’ın sahneye ve geceye olan katılımı bana inanılmaz bir mutluluk verdi. 35 sene beraber yol yürüdüğün müzik arkadaşının seni en önemli gecende desteklemesi o zaman kelimesini çok anlamlı kılar ve öyle de oldu. Hislerimi kelime ile anlatmak ise, imkansız. Kalbim huzurla doldu, gözlerim yaşardı ve tam anlamı ile bu duygularla seslendirdim; “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” şarkısını...

Yeni klip geliyor mu? Hangi şarkıya, nasıl bir klip olacak?

Yeni klip ile ilgili herkesin, sosyal medyanın, radyoların ve youtube üzerindeki izlemelere baktığımızda albüme ismini veren, “İyi Günde Kötü Günde” şarkısının çok önde ve güçlü olduğu görünüyor. Radyolar ise, direk bu parçaya yöneldi. Çünkü çok iyi koku alıyorlar, biz de sanırım bu profesyonel bakış açısına uyacağız…

Albüm yeni olmasına rağmen şarkılarınızı herkes ezbere biliyor. Aslında bu sizin albümlerinizin hepsi için geçerli bir durum. Siz de ne kadar çabuk ezberlediklerini fark ettiniz mi? Bunu neye bağlıyorsunuz?

Ezbere bilinen parçalarım var. Hem de çok fazla… Her sanatçıya nasip olmayacak kadar çok diyebilirim Elifciğim. Yeni albümün özellikle bir kaç noktası hemen ezberlendi, hepsi diyemem ama “Yerlerdeyim Yerlerde” hemen herkes tarafından biliniyor. Çiki Dam Dam Dam ve bu başlangıç için çok yeterli! Dum Ka Ka Ka da böyledi.

Konserler, turneler nasıl gidiyor?

Konserler çok güzel geçiyor. Yeni şarkılarımın dinleyicilerim tarafından bu kadar hızlı bir şekilde kabul görmesi ve sevilmesi de büyük mutluluk. Şimdiden şarkıları hep bir ağızdan söylemeye başladık bile. Allah’ın izni olduğu sürece sahnedeyiz…

Ben biraz size değinmek istiyorum. 90'ların uzun saçlı yakışıklı delikanlısı Çelik’tiniz. Hemen hemen her kadın ya da genç kız sizin hayranınızdı. Kimler beğenmiyordu mesela sizi? Artık devir değişti e tabi Çelik’te değişti diyor musunuz? :)

Ben kendimi yakışıklı bulmuyorum Elif ve hemen herkes benim hayranımdı da diyemem. Ben bu kadar büyük ve iddialı sözler söyleyemiyorum. Kimlerin beğenmediğine de dikkat edemedim doğal olarak ben işimi iyi yapmaya çalışan, kendime göre doğru bildiğim yolda yürümeye çalışan, müzik yolunda bir garip yolcuyum, hepsi bu… “Devir değişti” vs gibi şarkıların muzip bir söylemi olduğu gibi çaktırmadan da benim hayata dair görüşlerimi yansıtan alt yazıları vardır. Sanatta alt yazı olmamalı! Yani eser açıklanmak zorunda olunmamalı ama açıklanmak istenirse, çok şey söylenilebilir. Devir değişti de böyle bir gizli anlam taşır. Günün şartlarına hepiniz uyuyorsunuz, hepiniz ahkama uyuyorsunuz, ben uymayacağım; doğru bildiğimden vaz geçmeyeceğim demektir. Değişen ben değildim. Değişenlere karşı, yerinde çakılı kalan kişinin diğerlerinin bakış açısına göre yeri değişti! Ben aynıyım.

ÇELİK KARİYERİ BENİM MÜZİK SOFRAM…

HER YİĞİDİN BİR YOĞURT YEME TARZI VAR,

BU SOFRADA DA ÇELİK ŞARKILARI VAR…

“En iyi yaptıklarımı bu müzik sofrasında sizinle paylaşıyorum” diyen Çelik, “Hancıyım ben, müzik yolcularının hizmetkarıyım… Adım Çelik, elimden gelen budur! İyi niyetim, güzele olan hayranlığım ve hayata dair bakışım! Bu ve bu yolda kendimi şu anda çok iyi, çok huzurlu ve çok mutlu hissediyorum…”şeklinde açıkladı.

90'lı yıllardan beri onlarca şarkınızla bizler sevdiklerimize seslendik, “Dilberim” dedik, “Ateşteyim” dedik, “Yaman Sevda” dedik, “Kim Daha Çok Seviyor” dedik, kızdık “Sen Yoluna Ben Yoluma” dedik, ağladık “Töremiz Bu Muydu" dedik; kısacası dedik de dedik… Bu kadar yoğun bir şekilde yürekten aşk şarkılarını yazmak, söylemek nasıl bir duygu? Bunu nasıl yaptınız?

Şarkılarımda, kendimi arıyorum, insanlığımı arıyorum. Bana dikte edilen, öğretilen, eğitilen, değil; kendi varlığımdaki öz olabilmek istiyorum. Başkası olmak istemiyorum. Sezen Aksu’nun da dediği gibi, “Kendim olmak istiyorum ve kendimi böyle çok güzel buluyorum”. Bu arayışım hala da bitmiş değil. Yani kimseye de bir şey dikte edecek biri değilim. Tam tersine “derdime bir derman var mı” diye içinde yaşadığım topluma halimi haykırıyorum. Ben de herkes gibi gerçek aşkı tutku ile arıyorum. Şarkılarımın hepsi bu arayışın acı dolu iniltileridir.

Bu zamana kadar sizi çok etkileyen 5 şarkınız nedir, desem hangilerini söylersiniz?

“Yaş 35 Oldu”, “Dayanamam”, “Yüksek Dozda Aşk Aldım” ,“Sana Da Yazık Bana Da Yazık”, “Benim Ki De Kalp” ve son albümde de “Hey Kız”.

Bütün şarkılarınızın elbette bir hikâyesi vardır ama inanıyorum ki bir tanesi hiç unutamadığınız bir hikayeye sahiptir. Bir şarkınızın hikayesini okuyucularımızla paylaşır mısınız?

Şöyle ki Elif, şarkılarım yaşanmışlıklara ilgili çoğu zaman ama bu her zaman da şart değildir. Eğer burada şarkıların gerçekliğini paylaşırsak, bu şarkıların yazıldığı, ithaf edilen kişileri deşifre etmiş oluruz. Bu anlamda bu istediğin zor bir şey…

Sizce büyük aşk nasıl yaşanır?

Birisi dağları delmiş Ferhat olmuş, biri sevdiği Leyla’yı unutmuş; Mecnun olmuş, biz de “aşk nasıl olur” diye konuşuyoruz… Bence konuşulan bir şey değil, AŞK! O yüzden kendimi bu sorun karşısında çok aciz hissettim. Ama “kendinizi bu sözle avutur musunuz?” demiş olsaydın şöyle söylerim; “Bu söz için benim gibi binlerce kişinin sayfalar ve kitaplar dolusu şeyler yazabilecek kabiliyeti olduğunu düşünüyorum…”

Eski aşklarla şimdiki aşkları nasıl değerlendirirsiniz?

Yaklaşık 2300 sene evvel yaşamış Aristo’ya “bu gençlerin hali ne olacak” diye sormuşlar. Cevabı halen bilmiyoruz ama soru hala güncel. Eski ve yeni aşklar arasındaki farkı da ben buna benzetiyorum; “Nerede o eski aşklar?”

İlk piyasaya girdiğinizden bu yana neler değişti?

Hiçbir şey, her şey aynı. Anlayışta büyük bir direnç var. Bir gün mutlaka değişecek ama daha çok yolumuz var.

Eskiden İzel - Çelik - Ercan grubu vardı. O grubu, o günleri özlediniz mi?

Onlar benim vücudumun bir parçası gibi Elif. Gençliğimin en önemli parçaları… Nefes alışlarımız beraberdi. İlk yol alışlarım, mücadelelerim hedeflerim, başarılarım, her şeyimi onlarla yaşadım ve paylaştım. Onlarla bir projede olabilmeyi çok istiyorum ama bunu başarabilecek olan kim onu gerçekten çok merak ediyorum…

Tekrar bir düet ile karşımıza çıkmak ister misiniz? Bu isim kim olur?

İstek işi değil bu, proje işi bence. Ebru Gündeş “Sen Yoluna Ben Yoluma” şarkısında çok hoş durdu. İzel ise, “Kızımız Olacaktı” ile hoş göründü. Bir şarkım var aslında yeni bir şarkı, bu albümde olmayan; o şarkıyı çok sürpriz bir isimle okuma planım var… Olağanüstü bir arabesk şarkı! Zamanı gelince duyacaksınız.

Günümüzdeki Türk popunu nasıl buluyorsunuz?

Tam pop sözüne uygun buluyorum ama “Türk” kelimesi ile “pop” kelimesi neden yan yana getiriliyor anlayamıyorum. Çünkü bunlar aralarında amorti olmayan iki apayrı kavram…

Oyunculuk teklifi gelse kabul eder misiniz?

Evet, güzel bir proje olsa oynarım. Halit Ergenç ile bir proje gelirse, bedava oynarım… Onun oyunculuğunu çok seviyorum ve çok başarılı buluyorum. Kariyerimde değişikler ve denemeler yapmak benim en keyif aldığım şey.

Çelik Bey ben bu hoş sohbet için sizlere çok teşekkür ederim. Sizinle röportaj yapmak benim için çok keyifliydi. İyi ki varsınız…

Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1966

Burcu : Boğa

En sevdiği renk: Gece mavisi

En sevdiği huyu: Samimiyet

En sevmediği huyu: Samimiyet

Uğurlu sayısı: 13

Uğurlu günü: Perşembe

En sevdiği çizgi film: Sünger Bob

En sevdiği söz: Hamdolsun, Hamd ettiren Allah’a

Röportaj: Elif Günay