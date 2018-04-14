Caner Kızıl Olaylar Olaylar'la Gündemden Düşmüyor

10 yıldır sahne performansları ile kendinden söz ettiren Caner Kızıl 2016 yılında çıkardığı “Yakıyor İçimi” isimli single’ından sonra 2.single çalışması olan “Olaylar Olaylar” ile müzikseverlerle buluştu.

DMC Müzik etiketi ile tüm dijital platformlarda yerini alan "Olaylar Olaylar" şarkısında "Dal sarkar kartal kalkar" tekerlemesi ile gündem yarattı.

Bizler de adını sıkça duyduğunuz yakışıklı şarkıcı ile bir araya geldik. Şimdi sizlerle…

Merhaba Caner, nasılsın?

Teşekkür ederim Elif, çok iyiyim. Bu söyleşi için de bir araya geldiğimiz için çok mutluyum.

Geçen ay 'Olaylar Olaylar' adlı yeni şarkını çıkardın. Şarkı hakkında detay verir misin?

Düzenlemesi “Celil Yavuz” a ait olan, Burak Konyar ile yazmış olduğumuz “Olaylar Olaylar” isimli ikinci single çalışmamı 22 Şubat'ta DMC etiketiyle yayınladık.

Hareketli de bir klip çektin klip çekimleri nasıl geçti?

Farklı mekanda gerçekleşen klip çekimimizde 120'ye yakın cast ve yakın arkadaşlarımdan oluşan ekip çalışması vardı. Klibin gündüz çekimleri sırasında maalesef yağmura yakalandık :)

Ama bu durumu bile yönetmenim İlay Alpgiray, çok profesyonelce idare etti. Yorucuydu fakat eğlenceli bir çekim oldu diyebilirim.

Ahh şu tekerlemeler "Dal sarkar, kartal kalkar. Kartal kalkar, dal sarkar" niye bizleri zorluyorsun? Şarkının sözleri sana ait. Nereden geldi aklına tekerleme?

Bir anda ağzımdan çıkıverdi, hoşumuza gitti değiştirmedik :)

Elindeki şarkılarda daha neler var acaba?

Başka böyle tekerlemeli şarkım yok :) ama sandık dolu şarkım var. Zamanı gelince şarkılarımı sevenlerimle buluşturacağım.

Tekerlemelerle aran nasıl Caner, kolay söyleyebilir misin? Sevdiğin birkaç tekerleme alalım o zaman senden…

Hahaha o zaman şöyle bir, iki söyleyeyim Elif;

"Ocak kıvılcımlandırıcılardan mısın?

Kapı gıcırdatıcılardan mısın?

Ne ocak kıvılcımlandırıcılardanım.

Ne de kapı gıcırdatıcılardanım :)"

"Dereye düştüm çok soğuk

Söyle bana çar çabuk :)" (gülüyor)

Arızalar bizi bulunca nasıl olaylarla uğraşıyoruz?

Bir ilişki bittiğinde ayrılıklar kolay olmuyor. Hep iyi ve güzel niyetlerle başlayan ilişkilerde bi taraf arızaya bağlıyor (error veriyor). "Yine ne umduk, ne bulduk?" diyor insan. En sakin insan bile çileden çıkıyor. Dal sarkara bağlıyor. Olaylar olaylar da tam burada başlıyor. Kavga gürültü, ortalık toz duman oluyor. "O onu, bu bunu" dedi durumu...

İki yıl önce bu zamanlarda 'Yakıyor İçimi' adında çok güzel bir bahar şarkısı çıkarmıştın. 'Yakıyor İçimi' hakkında neler söylersin?

'Yakıyor İçimi' söz ve müzik bana ait bir şarkıydı. Benim ilk göz ağrımdı Elif. İki sene oldu, zaman hızlı geçiyor :)

Geri dönüşleri nasıl oldu şarkının? Beklediğin ilgiyi görebilmiş miydin?

Açıkçası ticari kaygı gütmeden büyük bir heyecanla çıkarmıştım şarkımı güzel dönüşleri oldu. Yeni keşfedenler de oluyor. İki sene geçmesine rağmen konserlerimde ezbere söyleyenler de var. Kısacası bilen biliyor.

Neden bir şarkı çıkarmak için iki yıl bekledin?

Her şeyin başı tecrübe. Sadece şarkı çıkarmakla bitmiyor. Şarkıyı çıkarttıktan sonra neler yapabileceğimizde başlıyor mevzu. Pr ( basın, tanıtım) dönemi. İnsanlara bir şarkı ulaştırmak ve sevdirmek gerçekten çok zor. İki yıllık süreçte bunları tecrübe ettim ve daha planlı daha programlı hareket etmek istedim.

On yıldır müzikle ilgilendiğini biliyorum. Nasıl bir müzik serüveni yaşadın biraz bahseder misin?

2007'de Pamukkale Üniversitesi Müzik Bölümünü kazandım o dönemde bir yandan okuyup bir yandan para kazanmam gerekiyordu ve yapabileceğim tek şey şarkı söylemekti ve böylece sahnelere ilk adımımı attım. Kısa sürede dinleyenler tarafından sevilince, kabuğuma sığamadım Türkiye'nin birçok yerinde konserler verdim ve inanılmaz güzel anılar biriktirdim.

Birçok ünlü ismin sahnelerine katıldığını biliyorum. Sahnedeyken sevdiğimiz sanatçıların seni izlemeye gelmesi nasıl bir duygu?

Herkesin sevdiği ünlü isimlerin seni dinlemeye gelmesi hem gurur hem de heyecan verici. Açıkçası bununla da ilgili çok güzel anılarım oldu.

Ünlü demişken herhangi bir ünlüyle yaşadığın ilk aklına gelen hikayeyi bizlerle paylaşır mısın?

Sevgili Hande Yener ile güzel bir anı canlandı aklımda :) Hande Yener’i sahneme davet ettiğimde henüz tanışmıyorduk kendisiyle. Uzun bir süre sahnemi izleyip şarkılarımı dinledikten sonra mikrofonu benden devraldığında ilk söylediği cümle; "Sen çok büyük bir star olacaksın ama çok dikkat et” demesiydi. Açıkçası hem heyecanlanmıştım böyle bir şeyi duyduğum için hem de neden böyle dediğini hep merak etmiştim ama anlıyorum galiba :)

Sahnelerinde 90'lar müziğine de yer veriyorsun. 90'lardaki müzikler hakkında neler söylersin?

Söylemekten en keyif aldığım şarkılar 90’lardan çıkan şarkılar. Bence hiçbir ticari amaç gütmeden çıkarılmış şarkıların çoğu 90'larda çıkmış. O yüzden hem içten hem doğal hem de gerçek olduklarına inanıyorum; o yüzden çok seviyorum.

Nasıl bir tarzın var? Rock müzik mi yoksa pop mu?

Pop müzik yapıyorum ama rock müziğini de çok seviyorum. Sahnemde ara ara rock şarkılara da yer veriyorum.

Günden güne çoğalan genç sanatçılar hakkında neler düşünüyorsun?

Takip etmek çok zor. Herkes bir hayal kuruyor ve hayallerinin peşinden koşuyor. Umarım herkes hayaline kavuşur fakat gerçekleri de görmek lazım. Çok kolay görünse de aslında yaptığımız iş çok zor o yüzden emek veren herkese başarılar diliyorum.

Sence Türkiye'deki müzik nereye gidiyor?

Bir yere gittiği yok Elif, ne zaman istersek dinleyebiliyoruz :)

Spor yapıyor musun?

Uzun süreden beri, evet. Bazen kaytarsam da kendimi iyi hissettiğim yerlerden biridir spor salonu.

Giyim konusunda nasıl bir tarzın var? "Bir erkek kesinlikle şık olmalı" diyenlerden misin?

Günlük hayatımda spor giyinmeyi seviyorum. Sahnede de hem şık hem de rahat olmaya özen gösteriyorum.

İleride oyunculuk teklifi gelse şarkı söylemeyi bırakır mısın?

Şu an müzisyen kimliğimle bir yol almaya çalışıyorum. İleride ne olur bilemem ama şarkı söylemeyi asla bırakmam.

Rutin geçen günlerin genellikle nasıl olur Caner?

Biraz hiperaktif bir yanım var açıkçası pek yerimde duramıyorum. Sürekli yapacak bir şey buluyorum. Bu aralar çok yoğun bir programım var.

Genç kızlar seni çok beğeniyor. Yakışıklısın da hayatında biri var mı?

Teşekkür ediyorum herkese, özelim özel kalsın :)

Evliliğe nasıl bakıyorsun?

Şu an kariyerime odaklıyım ama bir aile kurma düşüncesine de her zaman sıcak bakıyorum.

Sence Türk kızları nasıl?

Sen nasılsan onlar da öyle davranır etki/tepki.

Bu sıralar dinlediğin ilk 5 şarkı desem?

Mabel Matiz- Öyle Kolaysa

Deeperise- Geçmiş Değişmez

Drake-God’s Plan

Justin Timberlake- Something

Burak Konyar- Of

Sence popülerlik nedir? Popülerlik medyatik olmak mı?

Popüler olmak, günü yakalamak diye düşünüyorum. Moda gibi medyatik olmak bir tercihtir.

Sosyal medya hakkında neler düşünüyorsun? Sosyal medyanın bu kadar aktif olması hakkında ne düşünüyorsun?

Sosyal medya çok faydalı, sevenlerinle doğrudan iletişim kurabiliyorsun. Çağın gereği ama kendini fazla kaptırmadan kullanılmalı. Her şeyin fazlası zarardır, her şey dozunda olmalı.

Konserler ve sahneler nasıl gidiyor?

Çok yoğun bir şekilde çalışıyorum haftada 3-4 defa sahnede oluyorum. Konser takvimlerimi Instagram ve Facebook hesaplarımda paylaşıyorum. Takip edebilirler.

Yakın zamandaki projelerinde neler var?

Şu an 'Olaylar Olaylar' çok taze ama yeni şarkımızı yaz gibi çıkarmayı düşünüyorum, çalışmalara başladık.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Beni izlemeye ve dinlemeye devam etsinler :) Sana da çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere…

Doğum Tarihi: 13 /06/ 1989

Burcu: İkizler

En sevdiği huyu: Arkama bakmadan ileri odaklı olmam

En sevmediği huyu: Çabuk güvenmem

Uğurlu sayısı: 3

Uğurlu günü: Cuma

En sevdiği renk: Sarı

En sevdiği çizgi film: Cédric

En sevdiği söz: Make love not war (Savaşma Seviş)

Söyleşi: Elif Günay

Fotoğraf: Burçin Sel