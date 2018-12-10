Burcu Sapmaz ‘Ayrılık Silsilesi’ ile milyonların yüreğine taht kurdu

En sevdiğiniz sanatçıların nelerini merak ediyorsunuz? Biz sevdiğimiz sanatçının göz renginden burcuna kadar her şeylerini merak ediyoruz… Ayrılık Silsilesi ile başarılı bir çıkış yakalayan Burcu Sapmaz kısa sürede milyonlara ulaşmayı başardı. Biz de önceki gün başarılı sanatçıyla bir araya gelerek kendisi ve müzik kariyeri hakkında her şeyi sorduk. Tüm samimiyetiyle sorularımızı yanıtlayan güzel sanatçı 2. Single’ı ile Mart ayında sevenleriyle buluşacağının, müjdesini verdi.

RÖPORTAJ: AZİZ KARATAŞ

Müzik yaşamına nasıl başladınız?

Müzik hayatımın her evresinde vardı. Kendimi bildim bileli şarkı söylerim, ezberlerim, melodiler döner kafamda. Fakat bu sevgi ve ilgiyi profesyonel alana taşıma fikri son 5,5 sene içerisinde gelişti. Gerekli eğitimleri alıp, kendimi hazır hissedene kadar bekledim ve hazır olduğumda da ilk single’ımın çalışmalarına başladım.

Sizi müziğe özendiren şeyler nedir?

Kendimi en iyi müzikle ifade ediyorum. Duygularımı düşüncelerimi en net ifade edebileceğim, insanlarla iletişim & bağ kurabileceğim bir alan.

‘Ayrılık Silsilesi’ şarkısının hikâyesini bir de sizden dinleyelim. Şarkı çıktıktan sonra nasıl tepkiler aldınız?

Bu benim kariyerimde yaptım 2. bestemdir, 5,5 sene önce yazmıştım, bende yeri farklıdır. Yazarken kendime ve çevreme dair yaşanmışlıklar, deneyimler, acılar, ayrılıklar bir araya geldi ve dizelere, duyguya ve melodiye döküldü. 7’den 70’e herkesin dinleyebileceği, kendini bulabileceği, hissedebileceği, orta tempoda, dinlerken kafa ütülemeyen bir şarkı hayal etmiştim, öyle de oldu. Şimdi bakıyorum gelen yorumların çoğunluğu pozitif, şarkı dinleyiciye geçmiş ve bu beni çok sevindiriyor.

Sizce sanatçıların toplumda ki görevleri nelerdir?

‘Sanatçı topluma örnek olmalıdır’ gibi klişelere hiç girmeyeceğim, sanatçı kendisini özgürce ifade edebilmelidir, sanatçının baskılardan bağımsız şekilde yaratıcılığını sonuna kadar kullanabildiği bir dünya diliyorum. Dünyayı katlanabilir kılan en güzel şeylerden biridir sanat ve özgürce ifade edilmesine izin verilmelidir. Sanatçı kendisine bu imkânlar tanındığı zaman zaten görevini layıkıyla yerine getirecektir.

Şarkı yazma ritüelinizden bahseder misiniz? Örneğin hangi ortamda, hangi materyallerle, nasıl bir coğrafyada yazmayı tercih ediyorsunuz?

Çok acayip ve olmadık yerlerde ilham gelebiliyor. Uçakta, uykumun en derin anında, bir toplantının ortasında... Maalesef oturup bir manzaraya bakarken veya kafam rahatken gelmiyor ilham, dolayısıyla ilginç bir çalışma prensibi var beynimin.(Gülüyor)

Bir sanatçı olarak dinlediğiniz ve beğendiğiniz sanatçılar kimlerdir?

Eski, yeni herkesi ve her şeyi dinliyorum.

Hedefinizi nasıl daha açık, net ve ölçülebilir hale getirebilirsiniz?

Ben üretmeye devam edeceğim, takdiri dinleyenler verecekler ve her şeyi zaman gösterecek.

Düzenli olarak yaptığınız halde size bir şey katmayan 3 şey nedir?

• Egzersiz! Düzenli yapıyorum ama henüz fiziğimde istediğim farkı görebilmiş değilim (gülüyor)

• Yemek yemek- Düzenli olarak yiyorum, çok güzel yerim ama kilodan başka bir katkısını görmedim.

• Yemek yememin yaptığım egzersizi sabote ettiğini göremiyor olmam.

Sanat dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Daha çok dayanışma görmek isterim.

Eğer sanatçı olmasaydınız hangi işle meşgul olmak isterdiniz?

Uzay bilimci olmak ya da yapay zekâ üzerine uzmanlaşmak isterdim.

Türkiye de sanatçı olmak zor mudur?

Ekonomik açıdan zorlukları var evet ama bunlar sektörle alakalı sıkıntılardan ileri geliyor. Yine de bu mesleğin çok başarılı örnekleri var, evet sanatçı olmak zor ama imkânsız değil.

Sahne ve konser çalışmalarınız var mı?

2.single’dan sonra sahne çalışmalarına ağırlık vereceğim. Şu anda benim için varsa yoksa stüdyo çalışmaları, iyi bir projeyle çıtayı daha da yükseltebilmek ve tabii ki Burcu Sapmaz sound’unu kulaklara aşılamak...

Gelecek ile ilgili projelerinizden söz eder misiniz? Bundan sonra ki hedefleriniz neler?

Üretmek, eserlerimin beğenildiğini görmek ve dolayısıyla daha fazla sayıda dinleyiciye ulaşmak. 2. Single ile en geç Mart ayında dinleyiciyle buluşacağız, buradan da müjdeyi vereyim.

Sizce önemli olan çok şeye sahip olmak mı, az şeye ihtiyaç duymak mı? En fazla nelere sahip olmak istersiniz?

Arada dengede durmak önemli. Sahip olmak istediğim bir çok şey var ama şimdi bunları ulu orta dökmeyelim.

Müzik piyasasına adım atarken en büyük hayalin neydi?

Şarkılarımın sevilerek dinlenmesi ve geride kalıcı eserler bırakabilmek. Hala 90’larda sevip beğendiğimiz ve dönüp baktığımızda sıkılmadan dinleyebildiğimiz şarkılardan ilham alıyorum.

Kendi şarkılarını kendin yazıp besteliyorsun. Beste yapma yeteneğini nasıl keşfettin?

Tam olarak hatırlayamıyorum her zaman vardı bu yetenek, popüler olmuş şarkıların bestesini değiştirerek söylerdim ama ben herkeste olan bir yetenek diye düşünüp üstüne düşmemiştim. Tam olarak kendimi ve yeteneklerimi keşfetmem, beraberinde gelen farkındalık son 5 yılda gerçekleşti.

Gelelim ‘Ayrılık Silsilesi’ adlı yeni şarkına, nasıl oluştu?

Birikmiş duygular, ayrılıklar, yaşanmışlıklar, yalnızlıklar, bir araya geldi ve notalara, sözlere döküldü. Herkesin kendinden bir parça, bir acı, bir yaşanmışlık bulabileceği bir şarki yazmak istedim.

Yani ‘Ayrılık Silsilesi’ sadece kendi yaşanmışlıklarından sonra ortaya çıktı diyebilir miyiz?

Hayır, ben iyi bir gözlemci olduğumu düşünüyorum. Etrafımda olan biten her şeyi iyi analiz edebiliyorum, şarkı sözlerimi bazen bir başkasının yerine kendimi koyarak da yazabiliyorum.

Bestelerin arasından hangi şarki ile çıkış yapacağına nasıl karar veriyorsun?

Ben bir şarkımın evet işte bu diyebileceğim aşamaya gelmeden aranjesine karar vermiyorum. Ayrıca arkamda fikrine, teknik bilgisine müzik zekâsına inandığım ekip arkadaşlarım, müzisyen arkadaşlarım ve çalıştığım profesyonel aranjörler var. Onlara danışarak karar veriyorum.

Şarkılarınızı birinin söylemesini isteseniz, o hangi şarkıcı olurdu? Şarkılarınızı kime yakıştırırsınız.

Herkes şarkılarımı okuyabilir.

Pop müzik dışında farklı tarzlarda sarkalar okuyabiliyor musunuz?

Her tarzda şarkı okuyabilme kabiliyetim var diyebilirim, rock, jazz, soul, arabesk, fantezi ne ararsanız mevcut (gülümsüyor)

İkinci projenizi ne zaman yayınlayacaksınız, hazırlıklara başladınız mı?

Evet, hazırda bekleyen aranjesi bitmiş 2 şarkım var. Yakında bu bombaları da patlatacağız.

Aileniz, müzik yolculuğunuza attığınız ilk adımı nasıl buldu, sizi destekliyorlar mı?

Sonsuz destek veriyorlar en başından beri. Onlar olmasa bu cesareti bulamazdım kendimde.

En sevdiğin şarkı?

Çok var, nereden başlasam... Simply red-Stars, Sade-Smooth operatör, Robbie Williams- Angels, Guns&roses- Sweet child of mine, Şebnem Ferah şarkıları, Mor ve Ötesi, Yaşar, liste uzun.

En son izlediğin film?

Bohemian Rhapsody

Burcun?

Yengeç

En sevdiğin renk

Haki yeşil

En beğendiğin erkek oyuncu

Türk oyuncularımızdan Haluk Bilginer, yabancılarda Tom Hardy

En beğendiğin kadın oyuncu?

Meryl Stree

En sevdiğin şehir?

İstanbul & Roma

Son olarak, dinleyicilerinize, sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Destek ve ilginiz için en içten teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Çoğalınız artınız.

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…