Bülent Ergün'le YAKLAŞ'ıyoruz

Merhaba Bülent nasılsın?

Teşekkür ederim iyim siz nasılsınız.

"Yaklaş" adında yep yeni bir single ile karşımıza çıktın. Nasıl oluştu şarkı, bir hikayesi var mı?

Her şarkının bir hikayesi vardır ama “Yaklaş” bir şahıssa özel olarak yazılmış bir şarkı değil. Biraz güncel modern olarak düzenlediğim bir şarkı. Sadece gözlemledim, hayal ettim ve sözlerini düzenledim.

Söz müzik kime ait? Kimlerin emeği var şarkıda?

Sözlerini ben yazdım. Müziğini sanatçı dostum Süleyman Akyıldız’la beraber çalıştık. Aranjörlüğünü yine sanatçı dostum Süleyman Akyıldız ve de Cüneyt Yalmaz’la beraber hazırladılar. Ayrıca remiksini Cihat Uğurel ile çalıştık. Hatta farklı versiyon remiksini Emre Serin yaptı. Buradan bana destek olan tüm müzisyen dostlarıma desteklerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ederim.

İddialı bir şarkı tepkiler nasıl?

Evet, Elif Hanım “Yaklaş” iddialı bir şarkı oldu. Seven de var sevmeyen de ama genel olarak eğlenceli buldular ve güzel tepkiler aldım. Yaklaş birçok yerde istekler alıyor bu da beni ayrı mutlu ediyor.

Çok güzel bir klip çekmişsiniz şarkıya. Çekimler nasıl geçti?

Çekimler gayet güzel, eğlenceli geçti. 20 kişilik bir ekip vardı. Her biri birbirinden mütevazı dostlarımdı. Klibin yönetmenliğini dostum Bora Demiroğlu yaptı. Buradan sizlerin aracığıyla ona da teşekkür ederim.

Belki de birçoğumuz seni "Hece" şarkısı ile tanıdı. Hece'den biraz bahseder misin?

Ben “Hece”yi almadan önce ilk dinlediğimde tüylerim diken diken olmuştu. Hem sözleri hem de müziği, melodisi beni çok etkilemişti. Heceyi yazan sevgili dostum Süleyman Akyıldız şarkının adını “Sensiz Olamaz” koymuştu. Bende Süleyman’a “adı Hece olsa, benim şarkım olsa” demiştim. Sonra adı “Hece” oldu ve herkes “Hece” olarak daha çok sevdi şarkıyı. Müziği de Süleyman’a ait şarkının. Kendisine bu şarkıyı bana verdiği için gerçekten çok teşekkür ederim. Aranjörlüğünü Erdem Yörük, okuma koçluğumu değerli arkadaşım Ozan Beydağı yaptı. Klibi yönetmen İmre Haydaroğlu çekti. Güzel kısa filim tadında. Duygusal bir aşk şarkısı zaten. Çok sevildi şarkı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Peki, kimler hece hayatımızda? Kimleri hece hece herkesten ayırırız?

Ne güzel bir soru Kalbi güzel olan herkes hece gibi hayatımızda. Kötü düşünceleri olan ve de iki yüzlü kişileri hece hece hayatımızdan ayırırız

Geçen sene “Hece”den önce “Maske” diye bir şarkı çıkarmıştınız. O şarkı remiks miydi yoksa remiksi sonradan mı yapıldı? Tam kulüplük bir şarkı. Çaldı mı kulüplerde?

“Maske” hareketli bir şarkı. Birçok DJ arkadaşlarım remikslerini düzenledi. Çalıştıkları kulüplerde sağ olsunlar “Maskeyi”de çaldılar ve maske çok beğenildi.

Genel anlamda beklediğin ilgiyi aldı mı şarkıların?

Evet, genel anlamda şarkılarımdan beklediğim ilgiyi aldım. Sadece bazı yanlış PR’dan dolayı sıkıntı çektim. İstediğim hedefe ulaşmak içinde çok çalışıyorum, yeni şarkılar üretiyorum.

Bu üçlünün haricinde bu zamana kadar çıkardığın şarkıların nelerdir?

Bunların haricinde “Ben Ölülerle Konuşmuyorum” şarkım ve de slow olan “Ben Ordayım” şarkılarım var. Bunlarda “Maske” single’mda yer alıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Down Sendromlular Derneği ödül gecesi düzenlendi, sen de bir plaket aldın. Nasıl geçti gece?

Evet, bende plaketimi aldım. Güzel bir geceydi, yine sektörümüzden birçok ünlü sanatçı dostlarımızda vardı. Onlarda bu tarz organizasyonda bulunmaktan keyif aldılar. Melek yüzlü kardeşlerimin her zaman yanındayım. Ne olursa olsun onların yüzünü güldürmek eğlendirmek beni ayrı mutlu ediyor Tüm Sosyal sorumluluk projelerine elimden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum.

Yaz çok yaklaştı, yaz için planlarınız var mı?

Tabii ki de sahne çalışmalarımız konserlerimiz organizasyonlarımız devam edecek, ediyor da… Şuan yazlık bölgedeki şehirlerimizde çok olacağız bu sezon inşallah.

Biraz seni tanıyalım istiyorum. Nasıl bir çocuktun?

Biraz yaramazdım çocukken ama derslerim ama başarılıydım. Annemi fazlaca kızdıran bir çocuktum Çocukken hep ayna karşısında şarkılar söylerdim. O zamandan belliydi müzikle haşır neşir olacağım.

Müzik yaşamını ne zaman seçmeye karar verdiniz?

Ortaokul dönemimde karar verdim. Zaten ailede dedemler müzisyendi saz çalarlardı bende hep onları dinlerdim. Sonrada eğitimler almaya başladım ve buralara kadar geldim.

Müziği seçtiğinde ailenin tepkisi ne oldu?

Ailem her zaman beni destekledi. Özellikle babam çok sevindi sağ olsun. Müzik adına ailemin her zaman desteği üzerimde oldu. Rabbim onların acısını yaşatmasın.

Müzik olmazsa ne olur?

Hayat durur, duygular durur…

“Müzik piyasasında gerçekten başarılı buluyorum dediğin 5 isim nedir” desem?

Kenan Doğulu, Tarkan, Sezen Aksu, Hakan Altun ve Sıla diyebilirim.

Sosyal medyanın gücü hakkında ne düşünüyorsunuz?

Sosyal medyayı doğru kullandığımız şekilde çok çabuk şarkılarımızı dinleyiciye ulaştırıyoruz. Günümüzde herkes sosyal medyada doğru hamleler olduğu takdirde kitleye kolay ulaşabilir.

Yakın gelecekte ne tür projeler var?

Yine bir maksi single düşünüyorum. Bu da yakın zamanda olacak inşallah. 1 slow, 1 hareketli iki şarkı düşünüyorum. Hareketli şarkımın sözlerini hazırladım. O da “Yaklaş” gibi iddialı bir şarkı. Çok beğenileceğine eminim.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Buradan herkese sevgiler iletiyorum. Nerede olursak olalım birlik ve de beraber olalım ki tüm engelleri aşalım. Bülent Ergün’ü takip etsinler, desteklesinler ki bende onlara güzel şarkılar üretip dinleteyim. Sevgiyle yapılan her şey güzeldir ve de anlamlıdır diye düşünüyorum. “Sevgiyle kalın” diyorum.

Doğum Tarihi: 16.03.1985

Burcu: Balık

En sevdiği huyu: Mütevazı Olmak

En sevmediği huyu: Biraz Hırslı

Uğurlu sayısı:7

Uğurlu günü: Perşembe

En sevdiği renk: Siyah - Beyaz biraz da Mavi

En sevdiği çizgi film: Tom ve Jerry

En sevdiği söz: Kalbe dokunan sözler, duygularla ruhumuza geçer.

Röportaj: Elif Günay

Fotoğraf: Fatma Demir