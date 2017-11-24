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Asrın yeniden yıkacak 

90'lar da AF Grubu'nun solisti olan ve o dönem çıkardıkları "Kızancıklar", "Evelallah" şarkıları ile akıllara kazınan Asrın, yeni projelerle geliyor. Asrın'dan son gelişmeleri sizlerle paylaşıyorum. 

Asrın yeniden yıkacak 

90'lar da AF Grubu'nun solisti olan ve o dönem çıkardıkları "Kızancıklar", "Evelallah" şarkıları ile akıllara kazınan Asrın, yeni projelerle geliyor. Asrın'dan son gelişmeleri sizlerle paylaşıyorum. 

24 Kasım 2017 Cuma 14:38
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Asrın yeniden yıkacak 

1990 yılında Ferit Tuncer ile kurduğunuz AF Grubuyla 90'lı yıllara damga vurdunuz. 2000 yılında Ferit Tuncer ile yolunuzu ayırdınız Kurtalan Ekspres'e solist oldunuz ama sonrasında bazı şeyler beklediğiniz gibi gelişmemiş olmalı ki hayranlarınız uzun bir süredir müzik piyasasında sizden mahrum. Ne oldu bir küskünlük mü yaşadınız?

96 yılında Athena'dan ayrılıp o dönem grup müziği için macera sayılacak bir yola baş koyup Şehrazat'la beraber çıktığımız AF yolculuğu, bir grubun Türkiye'de alabileceği tüm ödülleri almakla devam etti. Hala da taşıdığı misyon itibariyle devam ediyor, aslen ödüllerden çok bizim Türkiye'deki sektör için kırılma noktası oluşumuz ve örnek oluşumuz keyif verici.

İstanbul'u terk edip önce Bodrum'a gittiniz sonra oradan da İzmir'e yerleştiniz. Size bu kadar radikal kararlar aldıran süreçleri anlatır mısın?

Küskünlük ya da kırgınlık yok ancak hayat bazen insanı hadsizlik ve tüketim trendinin değişmesi karşısında 'resesif' yapabiliyor, bundan da mutluyum aslında. Az ve nitelikli şeyler üretmenin peşinde olmanın tatlı çekiciliğiyle karşı karşıyayım, canlı işler devam edip sevenleri eğlendirdikçe ben her zaman mutlu oluyorum.

Şimdi İzmir'de mutlu musun? Nasıl bir hayat sürüyorsunuz? Doğup büyüdüğünüz şehri İstanbul'u özlüyor musunuz?

AF projesi ayrılmamla son buldu zaten, sonra müzik yolculuğuna Asrın vagonunda devam ettim ve ediyorum. Bu radikal görünen değişikliğim sebebi benim değişimden bıkmayan ruhumun sonucu aslında, ben işimi canlı ve samimi yapmayı çok seven bir şarkıcıyım ve baktım ki ben 'birilerinin partisini birilerinin lobisini desteklemediğim sürece konser çok gelmeyecek ben de Ege'de performans ve iletişim dünyamı kurdum. Albüm canlı işler klipler ulusal bazda devam etti ediyor ve sağ olduğum sürece devam edecek.

Sahne çalışmalarınıza Bodrum'da devam ettiniz ve bildiğimiz kadarıyla sahne çalışmalarınıza halen devam ediyorsunuz. Nerelerde sahne alıyorsunuz?

Müzik yapılacak ve sevdiklerinin rahat edeceği her mekanda sahne yapıyorum tabi ki.

Pop müziğin çok revaşta olduğu bir dönemde rock kökenli pop müzik tarzındaki müziğinizi Anadolu ezgileriyle süsleyerek yeni bir soluk getirdiniz. Şimdi yeni bir albüm yapacağınızı duyduk. Müzik tarzınızda bir değişiklik olacak mı?

İzmir'le İstanbul arası kozmopolitlik olarak pek bir fark yok, ikisinin de kendine göre farklı tatlılıkları var, tabi ki Üsküdar ve Salacak benim için yeri dolamayacak yerler... 

Albüm mü singel mı yapacaksınız? Söz ve besteler kime ait olacak?

Çok keyif aldığım ilk dinlediğim anda 'bu şarkı benim için yapılmış' dediğim bir şarkı var Burak Saltan'ın. İsmi 'Sen Beni Arama'. Dinleyenler çok ama çok keyif alacak çünkü ben kendimi yaşıyorum şarkıda. Kızancıklar'ın devamı hatta 2017 sürüm diyebilirim.

Bu albüm ile amaçladığınız şey müzik piyasasından beklentiniz nedir?

Bu albümden en önemli beklentim her alanda paylaşımlarımı arttırmak, gerek multimedyada gerek mekanik olarak her alanda veee en önemlisi yepyeni sürümle sevdiklerimin karşısında olmak çünkü sahneye bilinçli olarak 8 ay ara verdim bu zaman zarfında Koreli bir firmanın Ege bölge bağlı ortağı oldum. Hem şarkılarımı hem desevdiğim herkesin şarkılarını yüreğimden geçen haliyle yine sevdiklerimle paylaşmayı çok özledim. Geliyorum. Sevgiler...

Röportaj: Dinçer Karacalar

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Anahtar Kelimeler:
AF GrubuAsrın
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