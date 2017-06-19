Arif Akpınar hepimizi KİLİT’ledi 

Merhaba Arif nasılsın?

Herkese merhabalar. Teşekkür ederim Elif Hanım iyiyim.

"Kilit” ile muhteşem bir dönüş yaptın. Nereden çıktı kilit, bir hikayesi var mı?

Şöyle söyleyebilirim. Bir sabah tuhaf bir hisle erkenden kalktım (İlham perimin bana gelişi böyle oluyor genelde ) bir kaç saat içinde şarkıyı yazıverdim. Şarkının ilk olarak adını “Büyümüşsün Boş Yere” koymuştum sonra ekipçe verdiğimiz bir kararla “Kilit” olarak değiştirdik çokta güzel oldu :)

Şarkı hakkında detay verir misin? Şarkının söz ve müziği sana mı ait?

Evet, söz müzik bana ait. Şarkım yüreğe dokunan İlk dinlemede insanı kendine alan bir şarkı Mehmethan Dişbudak da çok iyi aranje etti sağ olsun. Yanımda olan herkese teşekkür ederim.

Çok da güzel bir klip çektin. Klip çekimleri nasıl geçti?

Çok keyifli bir çekimdi öncesinde klip yönetmeni Alişan Günay ile bir kaç kez klip üzerine toplantı yaptığımız için her şey plana bağlı olarak devam etti. Bizi çok yormadan çok güzel bir çalışma oldu. Aldığımız geri dönüşler de bizi haklı çıkarıyor çok şükür.

Peki hayatımızın kilitleri kimler?

Himm güzel soru :) Hayat başlı başına koca bir kilit zaten. O kilidi ancak tek bir anahtar açıyor o da güzel bir yürek! Şarkımın ardındaki güzel yürekler ise başta bana inanan Bülent Seyhan, Fuat Seyhan, Kamuran Kayra ve tüm Seyhan müzik ailesi ve tabi ki de sevgilerini ve varlıklarını hep yanımda hissettiren sevenlerim :)

“Motor kullanırken hem bestelerimi yapıyorum hem de kendimi özgür hissediyorum” demiştin. Motor kullanmak senin için tutkunun ötesinde diyebilir miyiz?

Söyle söyleyebilirim Elif Hanım ilk olarak malum İstanbul trafiğine çare olsun diye başlayan motor tutkum klibimiz de bile kullanmama kadar geldi gerisini siz anlayın :) Kısacası motor kullanmayı çok seviyorum. Tabi ki motor kullanmak özgürlük ama müzik bir tutku…

2015 senesinde 5 şarkılık bir maksi single'ya imza atmıştın. Biraz bahseder misin o albümden?

2015 sonu 2016 başıydı çok özenli bir çalışma ile başlamıştık PR çalışmalarına çok güzel bir albümdü. Ama bazen işler planladığımız gibi gitmiyor malum 15 Temmuz darbe girişimi derken çalışmaları durdurmak zorunda kaldık. Ben de bu süreçte konser ve sahne çalışmalarıma devam ettim.

Tüm şarkılarına klip çekebildin mi?

Maalesef :( hayır.

2013’te öyle bir şarkı çıkardın ki "Ah Be Yar" adında hala dinlerde insanlar bu şarkının tekrardan gündeme gelmesini istiyorlar. Senin bu şarkıyla ilgili bir projen var mı?

Evet, “Ah Be Yar” çok dinlenildi, çok sevildi. Özellikle sahnelerimde inanılmaz istek alıyorum bu şarkıma. Tekrardan gündeme getirmek gibi bir planım var. Hatta Kilitle birlikte Ah Be Yar şarkımın remiksini sunmayı düşünüyorum. Bunun planını ekibimle yapıyoruz. Çok yakında diyerek sevenlerime buradan da müjde vermiş olayım.

O günden bu güne neler değişti?

Ben değiştim :) hayatta ve işime bakış açım değişti.

Albüm mü single mi desem?

Kesinlikle single diyorum.

Genç kızların sana olan hayranlığını nasıl değerlendiriyorsun?

Sağ olsunlar onların desteği çok önemli :) Destek olan erkekler de var. Onlara da haksızlık etmemeliyim.

Sana yerli Viking diyorlar, gerçekten çok benziyorsun ne diyeceksin?

Evet yerli Viking olduğum çok söyleniliyor. Bende benzetiyorum. Bu benzetim çok hoşuma gidiyor. Hatta single aşamasında daha da benzetilmeye çalışılan bir proje yaptık. Bu güzel tepkiler almama neden oldu. Ben mutluyum, izleyenler mutlu…

Sosyal Medya’da aktif misin?

Aktifim evet. Sosyal Medya kullanmayı ve teknolojiyi takip etmeyi seviyorum.

Nasıl bir çocuktun Arif?

Himm kendi halinde bir çocuk diyebiliriz :) Çok severlerdi beni büyüklerim.

Müziği seçtiğinde ailenin tepkisi ne oldu?

Bizde müzik babadan oğula bir durum. Rahmetli babam da müzisyendi. Alışılmış bir durum olduğu için tepkisizdiler diyebilirim :)

Ya hayatında müzik olmasaydı?

Off, düşünemiyorum bile. Gerçekten düşünmesi bile çok kötü.

Şarkılarını senin yazıp bestelediğini biliyorum. Elinde kaç şarkın var?

Bu konuda biraz takıntılıyım eğer bir bestemde bir kelime bile aklımı kurcalıyorsa ona bitti demem, o yüzden tahmini 40 bebeğim var kenarda

Özellikle bir ünlü için ayrıca yazdığın bir beste var mı?

“Bu bestemi o söylese ne güzel olur” dediğim elbette oluyor. İsim vermeyelim ama bu konu ile alakalı ekibimle hummalı bir çalışmaya gireceğiz yakında. Ama İpek Demir’e verdiğim kriz şarkım çok beğeniliyor ve güzel tepkiler alıyorum. İleri ki zamanlarda besteci yönümle sık sık sevenlerimin karşısında olacağım.

“Herhangi bir ünlüyle aklına gelen ilk hikayen nedir” desem benimle neyi paylaşırsın?

Geçen yaz Maroon 5 konserinde solist havlusunu kafama fırlatmıştı. Kızların hepsi havluyu almak için başıma üşüşmüştü. Nasıl kaçacağımı ve ne yapacağımı bilemediğim bir andı, baka kalmıştım. Bilmiyorum bir an o aklıma geldi.

Sahne ya da konserler var mı?

Sık sık sahne ve konserlerimiz oluyor. Konser bilgilerimi de Sosyal Medya hesaplarım üzerinden paylaşıyorum. Beni takip edenler görebilirler.

Yakın gelecekte ne tür projeler bizleri bekliyor?

“Kilit” kıvamında işler yapmaya devam edeceğiz Elif Hanım. Şirketçe düşüncemiz bu yönde sürpriz projeler de olabilir ;)

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Olabildiğince sanatın sanatçının yanında olsunlar, Bol bol beni dinlesinler :) Herkese sevgiler…

Ben bu güzel röportaj için sana ve değerli menajerin Tuğçe Keloğlu’na teşekkür ederim. Nice projelerde bir arada olmak dileğiyle…

Bende çok teşekkür ederim Elif Hanım tekrar görüşmek üzere…

Doğum Tarihi: 30 Aralık 1984

Burcu: Oğlak

En sevdiği huyu: İyimserliği

En sevmediği huyu: Zor karar vermek

Uğurlu sayısı. 7

Uğurlu günü: Cumartesi

En sevdiği renk: Açık mavi

En sevdiği çizgi film: Ninja Kaplumbağalar

En sevdiği söz: Anı yaşa!

Röportaj: Elif Günay

Fotoğraf: Fatma Demir