Ankara Havasında Güçlü Bir Ses ‘ANKARALI İCLAL’

Röportaj: Aziz Karataş

Ülkemiz müzik alanında gelişmiş olduğu için insan doğal olarak kendi coğrafyasından ilgi ve alaka duyar. Halk dilinde Ankara Havası diye tabir edilen benim ilgi alanıma girdiği için bu yola kendini adamış insanları tanımak öğrenmek beni mesleğimde daha da yukarı çekiyor. Diyen başarılı sanatçı Ankaralı İclal ile Önce Vatan Gazetesi olarak bir araya geldik. Biz sorduk Ankaralı İclal tüm samimiyetiyle cevapladı…

Bizler sizi zaten tanıyoruz peki, sizin deyiminizle İclal Demir kimdir?

Dediğim gibi amacım büyük kitlelere ulaşmak. İclal Demir budur. Umarım kendimi iyi ifade edebilmişimdir.

Müzik yaşamına nasıl başladınız?

Bankada çalışırken ek olarak hafta sonları program sunardım. Sonra dan fark ettim ki beni müziğe çeken bir şeyler vardı. Ve bu yola koyulmak istedim. İnsan her zaman ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gitmeli. Bu yolda başarılı olacağıma ilk başta kendim sonra çevrem bana inandığı için bu yola koyulmuş oldum.

Sizi müziğe özendiren şeyler nedir?

Beni müziğe özendiren şey aslında şudur. Diye gösterebileceğim bir şey yok. Müzik çok farklı bir boyut içimde her zaman müziğe karşı bir ilgi, his vardı ve ben bunu açığa çıkardım.

İlk albümünüzü çıkartmayı ne zaman ve nasıl düşündünüz? Bunu gerçekleştirmek sizin hayaliniz miydi?

İlk albümü iki sene önce çıkarttım ve bu benim hayalimdi.

Aileniz, sizin müzik yolculuğunuzda yer aldı mı? Onların bu konuda size yansıyan fikirlerini öğrenebilir miyiz?

Çoğu ailede olduğu gibi ilk başta ister istemez ön yargı oluştu tabii ama önemli olan ailemin ve çevremin gözünden o önyargıyı kaldırdım.

Sanatçıların toplumda ki görevleri nelerdir?

Sanatçıların toplumda ki yeri çak fazla çünkü büyük kitleyi etkiliyorsunuz o yüzden daha dikkatli adımlar atmak zorundasınız.

Bir sanatçı olarak dinlediğiniz ve beğendiğiniz sanatçılar kimlerdir?

Ülkemiz müzik alanında gelişmiş olduğu için insan doğal olarak kendi coğrafyasından ilgi ve alaka duyar. Halk dilinde Ankara Havası diye tabir edilen benim ilgi alanıma girdiği için bu yola kendini adamış insanları tanımak öğrenmek beni mesleğimde daha da yukarı çekiyor. Tek tek isim vermenin çok doğru olacağını düşünmüyorum. Çünkü alanında başarılı olan herkes birbirinden değerli çok güzel insanlar var.

Eğer sanatçı olmasaydınız hangi işle meşgul olmak isterdiniz?

Doğum zamanı ölen anne ve çocuk sayısı çok fazla ben bunu herhangi bir maddi karşılık beklemeden yapmak isterdim. Çünkü her kadın her bebek özeldir. Hatta insan canı bu kadar ucuz olmamalı diye düşünüyorum.

Türkiye de sanatçı olmak zor mudur?

Sadece Türkiye’de değil bana sorarsanız her yerde zor. Çünkü kendimi halka sevdirip benimsetmem gerek. Kadın olarak biraz daha duygusalız ama mesleğimize bunu yansıtmamız bizi zarara uğratır. Yeri geldiğinde kötü eleştiriler alacağız yeri gelecek güzel sevgiler aldığımız olacak. Ama dediğim gibi mesleğime duygusal yaklaşmıyorum. Ama sadece Türkiye de sokak sanatçılarına önem biraz daha verilmeli. Kendini açığa çıkartmayan birçok kaliteli ve güzel yürekli insan var. Bunu anlasak ülke olarak da bir adım öne gitmiş oluruz.

Sahne ve konser çalışmalarınız var mı?

Evet var. Halka açık konserler veriyorum Türkiye’nin dört bir yanında çıkmaya çalışıyorum. Her kitleye ulaşmak için. Hatta yer yer Yavru Vatan’a Avrupa’ya konserlere gidiyorum.

Gelecek ile ilgili projelerinizden söz eder misiniz? Bundan sonra ki hedefleriniz neler?

Gelecekle ilgili pek projem yok aslında ben sadece işimde olabildiğince profesyonel olmaya çalışıyorum. Dünya da farklı ülkelere kültürlere Ankarlı İcali’i sevdirmek istiyorum.

Sizce önemli olan çok şeye sahip olmak mı, az şeye ihtiyaç duymak mı? En fazla nelere sahip olmak istersiniz?

Bence önemli olan az şeye ihtiyaç duymak. Çünkü insanlar ihtiyaçları doğrultusunda hareket eder. Fazla bir şeye ihtiyaç duymak istemezdim.

Hedefinizi nasıl daha açık, net ve ölçülebilir hale getirebilirsiniz?

Hedefimi daha net açık hale getirmem daha fazla kitleye ulaşmış olmam bunu apaçık gösteriyor.

Bu sektörde kadın müzisyen olarak edindiğiniz en büyük tecrübe nedir?

Bu benim şahsi görüşüm. İnsanlarda kadınlar yapamaz edemez algısı var hâlbuki bu düşünce çok yanlış. Benim kadın oluşum, cinsiyetim benim yapacağım işe asla engel olamaz. Ben bugün buradaysam benim bir şeyleri başardığımın kanıtıdır. Olumsuz eleştirilere tabi ki de aldırmam yolumdaki taşlara takılmadan geldim ve başardım. Buna tecrübe denirse bu benim en büyük tecrübemdir. Ama bir kadın neyi istiyorsa hangi hayatı yaşamak, yapmak istiyorsa önüne ne engel çıkarsa çıksın başaracağına inanmalı. Elalem ne der’e çok takılmamalı

Yeni albüm çalışmalarınız var mı?

Albüm çalışmalarım hep devam edecek.

Son olarak, dinleyicilerinize, sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Son olarak ta beni seven sevmeyen herkese söylemek istiyorum. Bir yola çıktığınızda eğer onu gerçekten başarmak istiyorsanız yolunuza çıkan taşları atmayı bileceksiniz. Ve bunu yazarken ben bunu başaracağım diyeceksiniz.

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…