Akort, Türkiye ekonomisine katma değer sağlamayı hedefliyor

Röportaj: Murat Günhan

Sayın Şevket Akkaya, öncelikle bu değerli vaktinizi ayırdığınız için size çok teşekkür ederim.

İlginiz için ben size teşekkür ederim Murat Bey.

Merkezi Gaziantep de olan Akort firmasından değerli okurlarımıza bahseder misiniz?

Tabii ki. Fuarcılık serüvenine yıllar önce ELEKTROBİL ve OTOSHOW Fuarları ile çadırda başladık. Henüz bölge ihtisas fuarları ile tanışmamışken, Anadolu Aslanları’nın üstün çaba ve markalaşma gayretlerini yansıtmak ve ürünlerini tanıtmak için en iyi yolun fuarlardan geçtiğini düşünerek sektörelfuarlar organize etmeye karar verdik. Gaziantep tekstil kenti olduğu için MOTEKS Tekstil Fuarını projelendirerek Gaziantep Sanayi Odası’nın kapısını çaldık projeye destek istemek için. Bu heyecanımıza katılan Gaziantep Sanayi Odası ile yıllardır başarı ile süregelen bir ortaklığa imza attık. Bu ortaklığa tek fuar yetmedi. GAPFOOD, GATEMAK, GAPBİLİŞİM, GAPTARIM, TRİKONFEX, PENTEX, KİTAP, GAPPLAST ve İSGF Fuarları eklendi.

Uluslararası statü kazanan ve çeyrek asırlık GAPSHOES Fuarımız bugün sektöründe Dünyanın ilk beş fuarı arasındadır.

AKORT Fuarcılık, “Yeni Hedefler, Yeni Pazarlar”, “İş Dünyasını GAP’ta Buluşturuyoruz” sloganları ile Gaziantep ve Türkiye ekonomisine katma değer sağlamayı, toplumsal sorumluluk bilinciyle öncelik olarak görmeyi kendisine görev edinmiştir.

Akort yapmış olduğu fuarlarda nasıl bir yol takip ediyor?

Fuarlar ihale usulü ile değil, resmi başvuru ve onayı ile düzenlenir. Fuar şirketleri Türkiye Odalar Borsalar Birliği’ne bağlıdır. İllerdeki yerel temsilcileri de Sanayi ve Ticaret Odaları ile Ticaret Borsası’dır. Bir sonraki yılın fuarları Temmuz ayına kadar Ana Fuar Takvimi’ne girmek üzere gerekli belgeler ile Odalar aracılığı ile ulusal ve uluslararası kategoriye göre TOBB’a bildirilir. KOSGEB, desteklenecek fuarları bu takvime göre belirler. Bizim tüm fuarlarımızı desteklemektedir. Fuar isimleri ve projeleri, fuarcılık şirketleri adına tescillidir ve yasal koruma altındadır.

Fuarcılık sektörü diğer sektörlere katma değer sağlayan, ancak kar marjı yüksek olmayan bir sektördür. Bizim AKORT Fuarcılık olarak hedefimiz, kısa sürede yüksek kar getiren spot projelerden ziyade, uzun soluklu projelerde istikrarlı bir şekilde büyüyerek, piyasalara paralel getiri sağlamak olmuştur. Katılımcı firmalara, ilgili sektörlere ve Gaziantep’e sağladığımız fayda bizim elde ettiğimiz kazançlardan daha değerli ve anlamlıdır.

Bu nedenle Gaziantep ve bölgeye fayda sağlayacak en doğru fuarı seçmek ve mevcut fuarları geliştirmek için Gaziantep Sanayi Odası ile ciddi çalışmalar yapıyoruz.

Müşteri portföyünüzü neye göre seçiyorsunuz?

Fuarlarmıza işe yeni başlamış firmalar da yıllardır sektörde söz sahibi olmuş firmalar da katılıyor. Öncelikli kriterimizfirmanın fuarlara ve tanıtımlara önem veren, sektöre ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacında olması.

Firmalar açısından baktığımızda fuarlar neden önemlidir?

Fuarlar, fuar katılımcılarına bir gösteri ve satış alanı ile satış imkanı sunar. Fuar katılımcı firmaları ve fuar ziyaretçileri her zamanki çevre ilişkilerinin dışında bir tarafsız bölge olan fuarlarda bir araya gelirler ve alıcı satıcı ilişkisi terse döner. Yani firma temsilcilerinin, müşterilerinin kapısını çalarak bir şeyler söylemek, dikkatlerini çekmek için çaba göstermeleri yerine, fuar ziyaretçisi, müşteri yani alıcı, kendi isteği ile parasını ve zamanını harcayarak, satın almaya, en azından bilgilenmeye hazır satıcının standının önünde beklemektedir. Bu yaklaşım özellikle ihtisas fuarlarında büyük ölçüde sipariş anlamına gelmektedir.

Fuarların kent ekonomisinene gibi geri dönüşleri oluyor?

Fuar organizasyonları düzenlendikleri kente ciddi anlamda bir canlılık getirmektedir. Fuar dönemi boyunca, fuarı ziyaret etmek için başka şehir ve ülkelerden gelen katılımcı ve ziyaretçiler sayesinde kısa süreli de olsa ticari bir hareketlilik yaşanmakta ve de ekonomisine ciddi katkılar sağlamaktadır.

Katılımcı ve ziyaretçilerin konaklama, yeme, içme gibi temel ihtiyaçlarını karşılama zorunluluğu, birçok işletmenin gelirlerinin artmasına yardımcı olmaktadır. Kısaca en az dört gece konaklayan, ticaret yapan, şehrin kültürünü ve turizmini keşfeden katılımcı ve ziyaretçiler, Fuar Turizmi sayesinde kente canlılık getirmektedir.

İstanbul’da bir şubeniz var. Bu şube ne zaman faaliyete geçti?

İstanbul tüm sektörlerde olduğu gibi fuarların da merkezi konumunda. Biz de sektörü ve firmaları yakından takip edebilmek adına burada bir irtibat ofisi açtık. 2013 yılında İstanbul’a geldim ve işlerimi burada yürütüyorum artık. Fuar tarihlerinde Gaziantep’te oluyorum.

Başka şube açma hedefleriniz var mı?

Hayır şu an için böyle bir düşüncemiz yok. Gaziantep ve İstanbul şu an yeterli bizim için.

Şevket Bey siz kaç yıldır Akort’da çalışıyorsunuz?

Üniversiteyi 2003 yılında bitirdim. Kısa bir süre İstanbul’da bir dergi grubunda çalıştıktan sonra 2004 yazında Gaziantep’e döndüm. Ve 2004’ten beri Akort Fuarcılık’ta çalışıyorum.

Akort’un yurtdışı projeleri var mı?

Yurtdışında şu an için bir fuar projemiz yok. Ancak fuarlarımız için ziyaretçi ve alım heyetleri getirmek için yurt dışıyla bağlantı halindeyiz. Avrupa, Türki Cumhuriyetler, Afrika ve Arap ülkelerini ziyaret ederek gerek elçilik ve konsolosluklarla gerekse de fuar ziyaretleri ile bu bağlantıları sağlamaya çalışıyoruz.

İstanbul’da hangi fuar organizasyonları yaptınız?

İstanbul’da şimdiye kadar bir fuar düzenlemedik. Fuarlarımızı Gaziantep’te düzenliyoruz. Daha önce Gaziantep dışında sadece Şanlıurfa’da Tarım Fuarı düzenledik 5 yıl boyunca.

Kaç kişilik bir ekip ile çalışıyorsunuz?

Ofisimizde 10 personel ile çalışıyoruz. Ancak etkinlik ve fuar zamanlarında bu sayı 30-40’lara kadar çıkıyor.

Önümüzdeki dönemde Gaziantep’i hangi fuarlar bekliyor?

Akort Fuarcılık olarak 04-07 Mayıs 2017 tarihleri arasında İSGK-F İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi ve Fuarı, 19-22 Temmuz 2017 tarihleri arasında 25. Uluslararası GAPSHOES Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi Fuarı, 27-30 Eylül 2017 tarihleri arasında GAPPLAST Plastik, Ambalaj, Kimya Teknolojileri Hammadde ve Ürünleri Fuarı ve 13-16 Aralık 2017 tarihleri arasında 26. Uluslararası GAPSHOES Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi Fuarı gerçekleştireceğiz.