





23 Aralık 1971 Sivas doğumluyum. Memur bir aile çocuğu olduğumdan, İlk orta lise tahsilimi Anadolunun çeşitli illerinde tamamladım.





Küçük yaşlardan beri resim,müzik gibi sanat dallarına ilgim vardı. Bunu annemde keşfetmişti. Üniversite sınavlarında istediğim bölümleri kazanamamıştım. Fakat hiç vakit kaybetmek istemiyordum. Kendi istediğim bölümde bir eğitim alıp kendi istediğim işle uğraşmak istiyordum. Türkiye'de sadece İstanbul'da Moda eğitimi veren özel okullar vardı. 1989 yılında Anneannemin yanına İstanbula geldim ve 2,5 sene eğitim veren bir okulu başarı ile bitirdim. Okul biter bitmez başarılı bir öğrenci olduğumdan büyük bir ihracat firmadında tasarımcı olarak işe başladım.Fransaya ihracat yapan bu firmada 2 yıl çalıştım. Fakat birşeyler yapmam lazımdı ve bu yaptıklarımı yeterli bulmuyordum. Daha iyi eğitim almak istiyordum. Biraz araştırdıktan sonra en iyi eğitim veren bir okul daha buldum. Parise gidip orada moda eğitimi almak istiyordum.Fakat okul çok pahalıydı. Okulun burs verdiğini öğrendim. Çizimlerimi yaptım ve gönderdim. İlk sene bursu kazanamadım ve ikinci sene tekrar denedim. İkinci sene bursu kazandım ve 4 yıl süren bir eğitimle Pariste okulumu bitirdim. 2 senede Pariste tasarımcı olarak çalıştım. Türkiyeden gelen iyi bir iş teklifi ile tekrar İstanbul'a döndüm. Bu çalıştığım firmada büyük bir ihracat firmasıydı. Bir katalog çekiminde bir başka firma sahibi ile tanıştım ve bana iş teklifinde bulundu. Hiç düşünmeden evet dedim. Bu firma Karaip Adaları St-Barth'da idi. 4 yıl Karaip Adaları, Paris ve İstanbul aradında mekik dokudum.





Pariste yaşarken İstanbula 1 haftalığına tatile gelmiştim ve hayatımın aşkı ile tanıştım. Aşk bana bütün işi gücü unutturmuştu. Aşk için tekrar İstanbula döndüm. İstanbulda eski çalıştığım firmaya tekrar döndüm. Fakat yaptığım çalışmalarımı herkesin görmesini istiyordum. Türkiye'de yaşayan kişilerin beni tanımasını istiyordum. 2 sene önce bir karar aldım ve yapmış olduğum tüm çalışmaları muhtaç olan insanlara yardım defileleri yapmak oldu. 2 sene içerisinde Zihinsel ve bedensel engelli arkadaşlarımıza yardım defilesi yaptım. Geçen nisan ayında Şehit ve Gazi Ailelerine yardım defilemi yaptım. 2016 yılında 3 defilemi başarı ile tamamladım. Elde edilen tüm gelir ihtiyacı olan insanlara ulaştı. Defilelerimde ekibimde çalışan tüm insanlar hiçbir ücret talep etmeden çalıştılar. Burdan onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Benim için ekip işi çok önemli. Benim öncülüğümde yapılan tüm bu işler beni daha çok heyecanlandırıyor ve yeni projeler yapmamı sağlıyor.





2017 yılındaki hedeflerimi şimdiden belirledim ve çalışmalarıma başladım.



Bu hafta kısada olsa biraz Murat Günhan’dan bahsettim. Diğer haftalar değişik konular ile siz değerli okuyucuların huzurunda olucam.



Sevgiyi yüreğinizden eksik etmeyin....



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