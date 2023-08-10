İSTANBUL- Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli romanında yer alan “Edebi ve Ebedi Gölgeler” başlıklı bölümün zenginleştirilmesiyle ortaya çıkan; “Gölgeler” kitabı, eserlerinin yanı sıra yaşanmışlıklarıyla da iz bırakan yazar ve şairleri İstanbul akşamında bir araya getiriyor.

Livaneli’nin romanının bir bölümü olarak başlayıp, kendi başına bir eser haline gelen "Gölgeler", İstanbul'un büyüleyici atmosferinde can bulan edebi ve tarihi kişiliklere saygı duruşunda bulunuyor. Mustafa Kemal Atatürk’ten Fatih Sultan Mehmet’e, Nâzım Hikmet’ten Halide Edip Adıvar’a, kadar pek çok ünlü ismin kendisine yer bulduğu uzun hikâyede, edebiyat tarihine ilişkin pek çok ayrıntı da yer alıyor.

Aykut Aydoğdu’nun çizimleriyle zenginleşen eser, gözden geçirilmiş yeni baskısıyla İnkılâp Kitabevi tarafından edebiyatseverle buluşuyor.

HABER: MERVE ELÇİ