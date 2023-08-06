İSTANBUL- Sultangazi Belediyesi, ilçe halkına sosyal, sportif ve kültürel alanlarda hizmet vermesi amacıyla yeni hizmet tesislerinin inşaatına devam ediyor. Zübeyde Hanım Mahallesi’nde bu kapsamda hizmet verecek olan kültür merkezinin inşaatı sürüyor. İnşaatı hızla devam eden Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nin pek çok önemli fonksiyonu bulunuyor. Tesiste gençlerin ve çocukların yüzme öğrenebileceği, aynı zamanda ilçe halkına hizmet verecek bir yüzme havuzunun yanı sıra kadınların yararlanabileceği bir spor salonu da yer alacak. Zübeyde Hanım Mahallesi Kültür Merkezi’nde ayrıca sanat ve mesleki alanlarında hizmet verecek eğitim atölyeleri ve derslikler de yer alacak. Tesiste yer alacak çok amaçlı salon ve taziye salonu da vatandaşlara hizmet verecek. Mahalle halkına çeşitli alanlarda kamu hizmeti verecek birimlerin de bulunacağı tesiste bu kapsamda 112 Hızır Acil Servisi, muhtarlık ve fatura ödeme merkezine yer verilecek.

İlçe halkının sosyal, sportif ve kültürel alanlardaki faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarını karşılamak için yeni tesisler inşa etmeye devam ettiklerini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Sultangazi’de komşularımıza en iyi hizmeti sunmak ve ilçemizdeki hizmet kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz. Bugüne kadar ilçemizde 5 yeni kültür merkezini tamamlayarak komşularımızın hizmetine sunduk. 4 yeni kültür merkezimizin inşaatı ise devam ediyor. Zübeyde Hanım Mahallemizdeki kültür merkezimiz de bunlardan biri. Bu mahallemizde özellikle yüzmeye meraklı komşularımızı, çocuklarımızı ve gençlerimizi memnun edecek bir tesis kazandırmayı düşündük. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’mizde yer alacak yüzme havuzu, Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi’nden sonra ilçemize kazandırdığımız ikinci yüzme havuzumuz olacak. Tesisimizde bunun yanı sıra kadın spor salonu ile çok amaçlı salon, sanat ve mesleki eğitim atölyeleri ve derslikler bulunacak. 112 Hızır Acil Servisi, muhtarlık ve fatura ödeme merkeziyle mahallemize yeni kamu hizmet birimleri kazandırmış olacağız. Bu tesisimizin inşaatı büyük bir hızla devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda bitirerek, halkımızın hizmetine sunacağız.” dedi.

HABER: MERVE ELÇİ