Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Aralık-1 Nisan döneminde kış lastiği kullanmanın zorunlu olduğunu hatırlattı.

İl sınırları içerisinde kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ve sürelere ilişkin düzenlemelerin ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınmak suretiyle ilgili valiliklere bırakıldığını belirten Uraloğlu, bu kapsamda İstanbul'da ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğunun bugün başladığını anımsattı. Uraloğlu, "Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayanlara bu yıl 2 bin 568 lira trafik idari para cezası uygulanacak ve sürücülere 10 ceza puanı verilecek." bilgisini paylaştı.

Kış şartlarına uygun olmayan araçlarla yola çıkılmaması konusunda sürücüleri uyaran Uraloğlu, "Kış lastiksiz araçlarla lütfen yola çıkmayın. Yola çıkmadan önce hava ve yol durumu hakkında mutlaka bilgi sahibi olunmalı. Araçlarımızda zincir, takoz ve çekme halatlarını kati suretle bulunduralım. Yolda mahsur kalan araç sahibiyseniz, bulunduğunuz şeridi değiştirmeyin. Olumsuz hava şartlarında yolun sol şeridini özellikle boş bırakalım. Karla mücadele araçlarına fazla yaklaşmayalım, gerekmedikçe sollama yapmayalım." ifadelerini kullandı.

Bakanlık ekipleri hazırlıklarını tamamladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "turuncu ekipleri", kar ve buzlanmayla mücadelenin yanı sıra kış ayları süresince güvenli ve kesintisiz trafik akışının sağlanması için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) kış mevsiminde yaşanabilecek her türlü olumsuz duruma karşı çalışmalarını toplam 68 bin 726 kilometrelik yol ağında 448 kar mücadele merkezi üzerinden, 11 bin 828 makine ve ekipman, 13 bin 238 personelle gerçekleştirecek.

Çalışmalarda kullanılmak üzere 687 bin ton tuz, 427 bin metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 10 bin ton tuz çözeltisi karla mücadele merkezlerinde depolandı. Ayrıca yollarda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 866 kilometre kar siperi yapıldı.

KGM bünyesinde kurulmuş karla mücadele merkezlerinde ise güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar ve anlık trafik, monitörler üzerinden takip ediliyor.

Önemli geçitlerde bulunan sabit kameralar aracılığıyla KGM ve bölge merkezlerinden hava ve yol durumları izleniyor. Kritik kesimlerde görevlendirilen 1480 karla mücadele aracı kameralarla, 5 bin karla mücadele aracı ise Araç Takip Sistemi ile takip ediliyor.

Sürücüler, yola çıkmadan önce seyahat güzergahı hakkında 0312 449 9199 numaralı telefondan veya ücretsiz ALO 159 hattından, ALO 123 Bakanlık Çağrı Merkezi'nden, ALO 159 Yol Danışma hattından, ayrıca KGM web sitesi www.kgm.gov.tr adresinden en uygun güzergahı ve alternatiflerini, kapalı ve çalışma yapılan yolları öğrenebiliyor.