Devrek ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde kuaför dükkanı işleten Filiz Boz (40), sağanağın ardından sel sularının aniden mahalleye dolması üzerine iş yerinde mahsur kaldı.

Dükkanı suyla dolan ve kapıları sıkışan kadın, eşi ve komşularının zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Yaşadıklarını anlatan Filiz Boz, çalıştığı esnada bir anda dükkanının üst tarafından tazyikli suyun gelmeye başladığını söyledi.

Boz, müşterilerini aceleyle dışarı çıkardığını, ardından da kapıları kilitlediğini aktararak, "Kapıların altından sular fışkırmaya başladı. Eşim dışarıda, komşularım geldi yardıma, çıkamadım. Suyun tazyiki nedeniyle açamadım. Sıkıştı kapılar. En sonunda bu kapıyı zorlayarak açtık. Kapıyı açınca içeri birden su doldu." dedi.

Komşuları ve eşinin yardımıyla kurtulduğunu dile getiren Boz, "Eşim kucağına alıp götürdü, eve gittim. Çok korku yaşadım, hala yaşıyorum. Psikolojik olarak şu an bitik durumdayım. Daha önce burada 1998'de yaşanmıştı. O zaman ben 15 yaşında çocuktum. O anları da hatırlıyorum ama bu sefer bizzat, birebir kendim yaşadım." diye konuştu.

Boz, bazı eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "Televizyonum, maşa, makine ve mutfak dolaplarım, tezgahlarım hepsi zarar gördü. Su seviyesi belimdeydi. Onunla geçmiş olsun. Allah beterinden korusun. En kötü günümüz böyle olsun." ifadesini kullandı.

AA