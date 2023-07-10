Kentte iki gün süreyle etkisini gösteren kuvvetli yağışın ardından meydana gelen su taşkınlarının yerleşim birimleri ve tarım arazilerine zarar verdiği Gökçebey, Devrek, Karadeniz Ereğli ve Çaycuma ilçelerinde hasar tespit işlemleri başlatıldı.

Sel sularının çekilmesinin ardından temizlik çalışmalarının da başladığı bölgede, Karayolları ekipleri ulaşım güzergahındaki balçık ve kaya ile ağaç parçalarını kaldırıyor. Belediye çalışanları yol ve kaldırımları, vatandaşlar da kendi imkanlarıyla ev ve iş yerlerini temizliyor.

Belediyenin iş makineleriyle, sağanağın ardından kullanılmaz hale gelen araçlar yol ve kaldırımlardan çekilerek otoparka götürülüyor.

Elektrik verilmeye başlandı, yollar ulaşıma açıldı

Bu arada sağanak sebebiyle zarar gören trafoların tamir edilmesi üzerine, kesintilerin yaşandığı ilçelere elektrik verilmeye başlandı.

Heyelan dolayısıyla kapanan Zonguldak-İstanbul ve Zonguldak-Ankara kara yolu ise ekiplerin, kaya ve ağaç parçaları ile toprak yığınlarını kaldırmasının ardından ulaşıma açıldı.

Öte yandan zarar gören köylerde merkezle bağlantıyı sağlayan ve selde zarar gören köprülerin onarımına başlandı, kapalı bazı köy yolları ulaşıma açıldı.

Aralıklarla su kesintisinin yaşandığı bölgedeki vatandaşlar, ihtiyacını marketlerden aldığı pet şişe su veya taşıma suyla karşılıyor.

AA