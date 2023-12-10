Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zonguldak merkezde heyelan sonrası göçük meydana geldiğini, olaydan 25 kişinin etkilendiğini belirtti.

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Kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını anımsatan ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Koca, olaydan etkilenenler başta olmak üzere, Zonguldak halkına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Olaydan etkilenen 23 kişi ambulanslarla hastaneye nakledilmiş, 17'si tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiş, 6'sının ise tedavisi devam etmektedir. Genel durumları iyidir. Göçük olayının hemen akabinde 22 adet ambulans, 2 UMKE timi ile toplam 75 sağlık personeli görevlendirilmiştir."

Kaynak: AA