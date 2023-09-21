Sezona bol balık avlama umuduyla başlayan Karadenizli balıkçılar, deniz suyunun sıcak olması nedeniyle istenilen avlanmayı gerçekleştiremedi.

Hafta başında kilosu 50 liradan satılan hamsinin fiyatı 70 liraya yükselirken, mezgit 100, istavrit 100, lüferin tanesi ise 200 liradan satışa sunuluyor.

Yaklaşık 17 yıldır balıkçılık yapan Zeki Beybeyoğlu, gazetecilere, beklendiği gibi bir bollukla karşılaşmadıklarını söyledi.

Normal şartlarda 15 Ağustos'tan sonra palamudun başlaması gerektiğini belirten Beybeyoğlu, "Ama şu an hiç yok. Ara ara geliyor. Şu an tezgahlarımızı hamsi, mezgit, istavrit süslüyor. Onlarda da bolluk yok. Bu da fiyatlara yansıyor. Balığın bolluğuna göre fiyatlar düşüyor. İnsanlar bize kızıyorlar. 'Neden pahalı?' diyorlar. Kesinlikle balık bol olursa biz bunu fiyatlara yansıtıyoruz." diye konuştu.

Beybeyoğlu, bu yıl umutlarının hamside olduğunu ifade ederek, "Hamsi garibanın, zenginin ortak paydası. Hamsiyi sevmeyen aile yoktur. Havaların soğumasıyla hamsi bolluğu bekliyoruz." dedi.

AA