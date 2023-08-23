HABER: DİNÇER KARACALAR



Yazın başında şarkısı ‘Duy İstanbul’u paylaşan, konserlerde yaptığı sahne şovlarıyla dikkat çeken Sali, “Bu yaz benim yazım oldu. ‘Adresi Sormadım’ şu ana kadar dinleyen herkesten olumlu tepkiler aldı” dedi. Hazırladığı şarkılarla son dönemde adından sıkça söz ettiren Onurr, şarkının söz, müzik ve düzenlemesine imza attı.



KONSER KLİBİ!



Ziynet Sali’nin dijital mecralarda yayınlanmadan Vadistanbul, Feshane, Karaman, Kapadokya, Alanya ve Kıbrıs konserlerinde seslendirdiği şarkı, misafirlerinden büyük ilgi gördü. Şarkının klibi Feshane ve Vadistanbul Açıkhava konserlerinde çekilen görüntülerle hazırlandı. ‘Adresi Sormadım’ yarın(25.08.2023) ZG Müzik ve DMC etiketiyle tüm dijital mecralarda yayınlanacak.