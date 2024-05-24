Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş kupasını aldı

Karşılaşmanın 14. dakikasında Trabzonspor öne geçti. Sol kanatta Eren Elmalı'nın yerden pasında orta sahada taç çizgisi yakınında Necip Uysal'dan vücut çalımıyla sıyrıldıktan sonra topu kontrol eden Onuachu, süratle ceza sahasına yöneldi. Nijeryalı oyuncu, ceza alanında Colley'i çalımladıktan sonra altıpasın solundan yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

16. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Muleka, sağdan ceza sahasına girip Eren Elmalı ve Denswil'i geçtikten sonra şutunu çıkardı, kaleci Uğurcan Çakır topu iki hamlede kontrol etti.

33. dakikada siyah-beyazlı ekip beraberlik golüne yaklaştı. Masuaku'dan aldığı pasla sol çaprazdan ceza sahasına giren Gedson Fernandes'in yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+3. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Salih Uçan'ın ceza sahasında içeriye çevirdiği meşin yuvarlağa Bardhi'nin eliyle müdahalesinin ardından hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ghezzal, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarı

54. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Muleka'nın ceza yayı solunda çizgi yakınından aşırtma pasında, Salih Uçan'ın altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

62. dakikada iki takımın da birer şutu direkten döndü. Eren Elmalı'nın soldan ortasında Svensson'a çarparak havalanan topa Visca'nın kafa vuruşunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak, altıpasın içinde Onuachu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden şutunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi. Aynı dakikada Ghezzal'ın ceza sahası dışından çıkardığı şutta meşin yuvarlak direkten döndü.

70. dakikada Visca'nın ceza yayı içinden yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok'un parmaklarının ucuyla dokunduğu top, üst direğe çarparak kornere çıktı.

89. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Visca'nın sağdan kullandığı kornerde Meunier'nin ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda kaleci Mert Günok'un sağına uzanarak çeldiği top, Pepe'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun arka direkte yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

90+4. dakikada Al-Musrati Beşiktaş'ı yeniden öne geçirdi. Pepe'nin ceza sahası içinde uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Al-Musrati'nin ceza yayının hemen gerisinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-2.

Karşılaşmayı 3-2 kazanan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Al Musrati ilk golüyle kupa getirdi

Beşiktaş'ın devre arasında Portekiz'in Braga takımından kadrosuna kattığı Al-Musrati, siyah-beyazlı ekipte attığı ilk golde kupa kazandırdı.

Siyah-beyazlı formayla 13 maça çıkan Al-Musrati, daha önce oynadığı müsabakalarda gol sevinci yaşayamamıştı. Tecrübeli oyuncu daha önce Galatasaray'la oynanan derbide kendi kalesine gol atmış, Fenerbahçe derbisinde de kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.

Türkiye Kupası'nda 11. zafer

Türkiye Kupası'nda 17. kez final oynayan siyah-beyazlı ekip 11. defa mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlı takım, 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kazandığı Türkiye Kupalarının yanına 2023-2024 sezonunda kazandığı kupayı da koydu.

Beşiktaş gelecek sezon Avrupa'yı garantiledi

Bu sezon ligde aldığı kötü sonuçlar sonrasında Avrupa hattının oldukça gerisinde kalan ve 6. sıradaki Kasımpaşa'yla 5'lik mücadelesi veren Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı kazanarak gelecek sezon Avrupa kupalarında oynamayı garantiledi.

Önümüzdeki sezon Avrupa sahnesine UEFA Avrupa Ligi play-off turundan başlayacak Beşiktaş, bu turda elenmesi halinde yoluna UEFA Konferans Ligi'nden devam edecek.

Golden sonra tribünler gerildi

Trabzonspor'un 1-0 öne geçtiği Onuachu'nun golünün ardından iki takım taraftarı arasında gerginlik yaşandı.

Bordo-mavili taraftarların yer aldığı kale arkası tribünden siyah-beyazlılara atılan meşale sonrası tansiyon yükselirken, emniyet kuvvetleri araya girerek olayları büyümeden önledi.

Hasan Arat'ın ilk kupası

Beşiktaş Kulübünün 3 Aralık 2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Hasan Arat, başkanlığı dönemindeki ilk kupasını kazandı.

Arat, kupa zaferinin ardından sahaya inerek idarecileri ve Beşiktaşlı futubolcularla birlikte tribünleri selamladı.

Serdar Topraktepe, teknik adam olarak da kazandı

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, futbolculuğunun ardından teknik adam olarak da Türkiye Kupası'nı kazanmaya başardı.

Futbolculuk kariyerinde siyah-beyazlı ekiple 1997-1998 sezonunda kupada şampiyonluk sevinci yaşayan Toprakpete, Trabzonspor'u 3-2 yenerek hem futbolcu hem de teknik adam olarak bu başarıyı elde etti.

Öte yandan, Topraktepe uzatma dakikalarında kırmızı kart görerek kulübeden ihraç edildi.

Finalde eşitlik bozuldu

Daha önce Türkiye Kupası finalinde 4 kez karşı karşıya gelen ve 2'şer defa kupayı kazanan iki takımdan Beşiktaş bir kupa fazlasıyla öne geçti.

Siyah-beyazlı takım, kupada 1974-1975, 1976-1977, 1983-1984 ve 1989-1990'da bordo-mavili ekibe karşı şampiyonluk mücadelesi verirken, 1974-1975 ve 1989 ve 1990 sezonunda kupayı kazandı.

Bordo-mavililer ise 1976-1977 ve 1983-1984 sezonunda kupada Beşiktaş'a üstünlük kurdu.

Beşiktaş, 5. finali kazandı

33 sezon sonra kupa finalinde karşılaşan iki takımın birbirleriyle oynadığı 5. final karşılaşmasını Beşiktaş kazandı.

Daha önce oynanan 4 müsabakada 2'şer kez kupa mutluluğu yaşayan iki ekip arasındaki eşitliği siyah-beyazlı takım bozarak final maçlarında 3-2 üstünlük sağladı.

Kupasız geçen sezon

Ligde şampiyonluk yarışından erken kopan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde mağlup olarak sezonu kupasız kapamış oldu.

Karadeniz ekibi, daha önce 5 kez kupa kazandığı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ilk kez bir kupa finali karşılaşmasını kaybetti.

Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş kupasını aldı

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa töreni gerçekleştirildi.

Seremonide ilk olarak ikincilikle yetinen Trabzonspor'un teknik ekibi ve oyuncularına madalyaları verildi.

Saha ortasına kurulan platformda Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ın teknik heyetine ve futbolcularına şampiyonluk madalyaları takdim edildi. Siyah-beyazlı ekibin kaptanı Necip Uysal, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ellerinden aldığı kupayı havaya kaldırdı.

Beşiktaşlı futbolcular, kupa şampiyonluğunu tribünlerde bulunan taraftarlarıyla kutladı.

Büyük bir sevinç yaşayan siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat da futbolcuların ve taraftarların mutluluğuna ortak oldu. Tribünleri selamlayan Başkan Arat, oyuncuları ve teknik sorumlu Serdar Topraktepe'yi tebrik etti.

Kutlama mesajları

TBMM Başkanı Numan Kurtullmuş, Trabzonspor'u 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023-2024 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Beşiktaş futbol takımını ve Beşiktaş camiasını tebrik ediyorum." ifadesine yer verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 62. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u yenerek şampiyon olan Beşiktaş’ı tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden Trabzonspor’u da mücadelesinden dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze gelecek sezon başarılar diliyorum."