Konya
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında TÜMOSAN Konyaspor, TFF 3. Lig ekibi Merkür Jet Erbaaspor'u 3-0 yenerek 4. tura yükseldi.
7. dakikada Cebrail Karayel'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Yunus Mallı'nın vuruşunda top, kaleci Oğuzhan Dertli'de kaldı.
33. dakikada Muric'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Oliveira'nın sert şutunda kaleci Oğuzhan Dertli gole izin vermedi.
55. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Rak'ın sağ kanattan pasına hareketlenen Muric'in ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
85. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı ikiye çıkardı. Prip'in ceza sahası içinden sert şutunda üst direkten dönen topu Emrehan Gedikli filelere gönderdi: 2-0.
90+2. dakikada Konyaspor farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Prip'in sert şutunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 3-0.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi ve Konyaspor bir üst tura yükseldi.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Fatih Tokail, Bersan Duran, Kadir Akıllı
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Cebrail Karayel, Uğurcan Yazğılı, Metehan Mert, Yasir Subaşı, Rak (Dk. 73 Nzonzi), Paz, Muric (Dk. 73 Marlos Moreno), Yunus Mallı (Dk. 63 Soner Dikmen), Oğulcan Ülgün (Dk. 63 Prip), Oliveira (Dk. 83 Emrehan Gedikli)
Merkür Jet Erbaaspor: Oğuzhan Dertli, Erçin Ilgaz, Birkan Yılmaz, Erdi Bakırcı, Enes Demiroğlu (Dk. 84 İbrahim Konuksever), Çağrı Bülbül, Aykut Sarıdoğan (Dk. 70 Tayyib Kanarya), Tahsin Hacımustafaoğlu (Dk. 70 Görkem Can Güner), Anıl Özçelik (Dk. 58 Mehmet Tosun), İsmail Düzgün (Dk. 46 Cemal Şener), İbrahim Kaya
Goller: Dk. 55 Muric, Dk. 85 Emrehan Gedikli, Dk 90+2 Prip (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kart: Dk. 20 Oğulcan Ülgün, Dk. 87 Nzonzi (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 45+1 Enes Demiroğlu, Dk. 87 Cemal Şener (Merkür Jet Erbaaspor)Kaynak: AA