Rize
42. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Laine'nin aşırdığı pasta savunmanın arkasına hareketlenen Gaich'in ceza sahası içerisine girdikten sonra bekletmeden sağ ayak içi vuruşunda, top filelere gitti: 1-0
Mücadelenin ilk yarısı 1-0 sona erdi.
47. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Olawoyin'in ara pasında, ceza yayı üzerinde Gaich'in kontrol edip vuruşunda, top kaleci Korcan Çelikay'ın sağından filelere gitti: 2-0
70. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, sağ taraftan Pinchi'nin ceza sahasına ortasında savunmadan uzaklaştırmaya çalıştığı top Varesanovic'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunda yerden seken meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0
88. dakikada fark 4 oldu. Varesaovic'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında Gaich, altı pas içerisinde savunmandan seken topu boş kaleye gönderdi: 4-0
Maçı 4-0 kazanan ev sahibi ekip adını 5. tura yazdırdı.Kaynak: AA