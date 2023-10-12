Tek maç eleme usulüne göre oynanan maçlar sonunda rakiplerine üstünlük kuran takımlar 3. tura yükseldi.
Kupada günün sonuçları şöyle:
Zonguldak Kömürspor-Tokat Belediye Plevnespor: 2-3
GMG Kastamonuspor-Sebat Gençlik: 2-1
Muş 1984 Muşspor-Küçükçekmece Sinopspor: 2-0
Amber Çay Eynesil Belediyespor-Merkür Jet Erbaaspor: 0-2
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Silivrispor: 6-3
Sapanca Gençlikspor-Talasgücü Belediyespor: 1-2
Serik Belediyespor-Malatya Arguvan SK: 1-1 (2-4 penaltılar)
Sarıyer-Karabük İdmanyurdu: 2-1
Altınordu-M.Akif Ersoy Üniversitesi: 0-1
Etimesgut Belediyespor-Mardin 1969: 3-2
Nazilli Belediyespor-Hacettepe 1945: 0-2
İnegölspor-Doğubayazıtspor: 2-1
Uşakspor-Aliağa Futbol: 1-4
Menemen FK-Bursa Yıldırımspor: 1-0
Diyarbekirspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 4-0
Denizlispor-Burhaniye Belediyespor: 2-3
Hes İlaç Afyonspor-Bitexen Adana 1954: 2-1Kaynak: AA